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Автор Игорь Буккер

НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить

Наука

Почти четверть века назад тысячи людей оказались свидетелями необычного явления. Сияющие в небе огни над США и Мексикой до сих пор не нашли научного объяснения и приводятся в качестве несокрушимого факта появления НЛО. Одним из свидетелей был военный пилот.

НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить

Сияние над Финиксом

Четверг, 13 марта 1997 года. В небе над североамериканскими штатами Аризона и Невада, а также над мексиканским штатом Сонора с 19.30 до 22.30 по местному зимнему времени тысячи людей наблюдали неопознанные летающие объекты. Несмотря на то, что появление НЛО зафиксировали во многих местах, впоследствии феномен получил название "Сияние над Финиксом" — Phoenix Lights или Lights Over Phoenix.

Возможно, потому, что видевшие свечение в форме треугольника смогли всего лишь зарисовать или описать эти объекты, и только находящимся вблизи столицы штата Аризона — Финикса посчастливилось зафиксировать ряд неподвижных огней на пленке.

Губернатор и военный летчик

Губернатор Аризоны Джон Файф Симингтон (John Fife Symington III) во время Вьетнамской войны служил на базе ВВС США и в 1970-м году уволился в запас в чине капитана. Бывший летчик осознавал, что объяснить феномен невозможно, и во избежание паники решил не будоражить общественность. Под хихиканье и возгласы о том, что "виновник инцидента найден", на сцену в костюме инопланетянина вышел один из помощников губернатора.

В интервью местной газете The Daily Courier Симингтон позднее заявил:

"Я пилот и знаю почти любой летательный аппарат. Виденный тогда был больше, чем все, что я когда-либо видел до того. Это остается большой загадкой. Другие заслуживающие доверие люди тоже видели. Я не знаю, почему над этим смеются. Это было нечто огромное и необъяснимое. Кто знает, откуда это взялось? Многие это видели, и я тоже. Это было драматично. И это не могло быть сиянием, потому что было слишком симметричным. У него был геометрический контур, неизменная форма".

В Финиксе о произошедшем скупо сообщалось в нескольких заметках. Событие не привлекло к себе особого внимания. 18 июня 1997 года общенациональная ежедневная газета USA Today опубликовала редакционную статью, которая привлекла внимание не только всей страны, но и мировой общественности. Вскоре последовало освещение в телевизионных новостях ABC и NBC, включая специальные выпуски каналов History и Discovery.

О феномене во весь голос

В 2017 году Симингтон написал для CNN передовицу, в которой рассказал об опыте наблюдения за "Сиянием над Финиксом", упомянув о бесшумно двигавшемся корабле дельтовидной формы. Далее он описал его как "чрезвычайно большой" с "очень характерным крылом и огромными огнями".

Экс-пилот выразил недовольство объяснениями этого события со стороны руководства военно-воздушных сил, расценивших свечение как вспышки во время ракетных испытаний, признав при этом вероятность, что той ночью запускали осветительные ракеты, но огни над Финиксом отделяли их многие мили.

Далее Симингтон выразил надежду на продолжение расследования, заявив, что их "необходимо возобновить, документы должны быть раскрыты, а от идеи открытого диалога больше нельзя отказываться", он призвал правительство прекратить "распространять истории, которые увековечивают миф о том, что все НЛО можно объяснить при помощи обыденных и привычных вещей".

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы нло финикс невада аризона джон файф симингтон
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