Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Земля - самая загадочная планета

Наука

Ежегодно коллективы ученых разных стран делают открытия, которые приближают нас к разгадкам тайн Вселенной. Однако несмотря на все усилия научного сообщества загадок не становится меньше. Несколько примеров последних попыток понять секреты нашей планеты.

Земля - самая загадочная планета

Загадочные узоры Сибири

Специалисты Национального аэрокосмического агентства (NASA) опубликовали на веб-сайте агентства Earth Observatory серию необычных снимков, сделанных рядом с рекой Марха в арктической части Сибири с американского спутника Landsat 8.

Ученые пытаются понять, откуда взялись по обе стороны именно этой находящейся за полярным кругом реки изломанные линии и волнообразные узоры. Видные круглый год, они особенно явно проступают в зимний период.

По одной из версий, такая картина образуется вследствие оттаивания и вновь замерзания грунта, когда почва и камни сортируются натуральным образом. Однако аналогичные каменные круги на архипелаге Шпицберген по неведомой причине намного меньше сибирских.

Другая гипотеза связывает напоминающие слоеный пирог полосы с эрозией. Возможно, что такие узоры получаются в ходе движения осадочных пород под действием осадков. Подобная многослойная структура осадочных отложений гораздо заметнее зимой, когда лежащий на более плоских участках снег делает их еще светлее.

Появление воды

Предположительно образовавшаяся 4,5 миллиарда лет назад Земля изначально была абсолютно сухой. Возможно, молекулы двух атомов водорода и одного кислорода появились около 4 миллиардов лет назад благодаря межзвездной системе доставки. В результате столкновения с ледяными астероидами Земля пополнила свои водные резервуары. Но происхождение воды на нашей планете окутано тайной, потому что от этого периода осталось мало свидетельств.

Появление кислорода

Своим существованием живые организмы обязаны микроскопическим цианобактериям, способным к фотосинтезу. Именно эти сине-зеленые водоросли помогли радикально преобразовать атмосферу Земли, наполнив ее кислородом около 2,4 миллиарда лет назад. Но изучение горных пород показывает, что уровень кислорода колебался в течение трех миллиардов лет, пока не стабилизировался в кембрийский период — примерно 541 млн лет назад. Понимание перехода к обогащенной кислородом Земле является ключевым фактором в расшифровке истории жизни на нашей планете.

Ядро Земли

Казалось бы, давно известно, что у нашей планеты есть ядро. Весь вопрос в том, из чего оно состоит. Однако помимо коры, мантии, внешнего и внутреннего ядра, как недавно заявили геофизики Австралийского национального университета, внутреннее ядро ​​ может иметь не один, а два слоя. Кристаллы железа в ядре имеют различное структурное расположение в двух разных слоях. Это открытие объясняет, почему некоторые экспериментальные данные не соответствуют традиционным моделям строения нашей планеты. Озадачены исследователи также периодическими изменениями магнитного поля Земли, которое создается текущим жидким железом внешнего ядра.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы земля
Новости
"Опора России" просит льготные кредиты на инвестиции
Захарова об ответных санкциях для США: "Мы их скоро порадуем"
Минсельхоз решил сдвинуть сроки поддержки перевозок подсолнечного масла
Испания может создать для российских туристов "зелёный коридор"
"Имеют право": Еврокомиссия сделала заявление по "Спутнику V"
Промес рассказал, как испугался в московском метро
Киев о госдолге размером в 3,6 ВВП Кипра: приемлемо
Политолог Блохин: Украина не скоро станет членом НАТО
Почему Уран назван самой странной планетой Солнечной системы?
Губерниев рассказал о сложной погоде перед мужской эстафетой на ЧМ
Последние материалы
"Опора России" просит льготные кредиты на инвестиции
Захарова об ответных санкциях для США: "Мы их скоро порадуем"
Минсельхоз решил сдвинуть сроки поддержки перевозок подсолнечного масла
Испания может создать для российских туристов "зелёный коридор"
"Имеют право": Еврокомиссия сделала заявление по "Спутнику V"
Санкции Байдена оказались откровенно символическими
Промес рассказал, как испугался в московском метро
Киев о госдолге размером в 3,6 ВВП Кипра: приемлемо
Политолог Блохин: Украина не скоро станет членом НАТО
Почему Уран назван самой странной планетой Солнечной системы?
Популярное
Бывший СССР
Как далеко зайдёт армия ЛДНР в новом Дебальцеве

Война с Украиной только начинается, вернее, она и не кончалась, и она не на жизнь, а на смерть.

Как далеко зайдёт армия ЛДНР в новом Дебальцеве
Лера Кудрявцева не сдержала слёз при виде больного Сафронова
Российский шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не сдержала слёз при виде больного Сафронова
Мир. Новости мира
В Эстонии призвали принять Россию такой, какая она есть. С чего бы вдруг?
Мир. Новости мира
Шесть губерний появятся в составе России - Жириновский
Василий Амирджанов Правительство оплатит рейтинги федеральных СМИ Василий Амирджанов Игорь Буккер Земля - самая загадочная планета Игорь Буккер Любовь Степушова Как далеко зайдёт армия ЛДНР в новом Дебальцеве Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Павловский: Ельцина обязали уйти ещё летом 1999 года
Новости спорта
Зажигательный танец Ступак после медали в эстафете попал на видео
В Пакистане родился полностью здоровый двухголовый младенец
Здоровье
В Пакистане родился полностью здоровый двухголовый младенец
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников