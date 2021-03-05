Земля - самая загадочная планета

Ежегодно коллективы ученых разных стран делают открытия, которые приближают нас к разгадкам тайн Вселенной. Однако несмотря на все усилия научного сообщества загадок не становится меньше. Несколько примеров последних попыток понять секреты нашей планеты.

Загадочные узоры Сибири

Специалисты Национального аэрокосмического агентства (NASA) опубликовали на веб-сайте агентства Earth Observatory серию необычных снимков, сделанных рядом с рекой Марха в арктической части Сибири с американского спутника Landsat 8.

Ученые пытаются понять, откуда взялись по обе стороны именно этой находящейся за полярным кругом реки изломанные линии и волнообразные узоры. Видные круглый год, они особенно явно проступают в зимний период.

По одной из версий, такая картина образуется вследствие оттаивания и вновь замерзания грунта, когда почва и камни сортируются натуральным образом. Однако аналогичные каменные круги на архипелаге Шпицберген по неведомой причине намного меньше сибирских.

Другая гипотеза связывает напоминающие слоеный пирог полосы с эрозией. Возможно, что такие узоры получаются в ходе движения осадочных пород под действием осадков. Подобная многослойная структура осадочных отложений гораздо заметнее зимой, когда лежащий на более плоских участках снег делает их еще светлее.

Появление воды

Предположительно образовавшаяся 4,5 миллиарда лет назад Земля изначально была абсолютно сухой. Возможно, молекулы двух атомов водорода и одного кислорода появились около 4 миллиардов лет назад благодаря межзвездной системе доставки. В результате столкновения с ледяными астероидами Земля пополнила свои водные резервуары. Но происхождение воды на нашей планете окутано тайной, потому что от этого периода осталось мало свидетельств.

Появление кислорода

Своим существованием живые организмы обязаны микроскопическим цианобактериям, способным к фотосинтезу. Именно эти сине-зеленые водоросли помогли радикально преобразовать атмосферу Земли, наполнив ее кислородом около 2,4 миллиарда лет назад. Но изучение горных пород показывает, что уровень кислорода колебался в течение трех миллиардов лет, пока не стабилизировался в кембрийский период — примерно 541 млн лет назад. Понимание перехода к обогащенной кислородом Земле является ключевым фактором в расшифровке истории жизни на нашей планете.

Ядро Земли

Казалось бы, давно известно, что у нашей планеты есть ядро. Весь вопрос в том, из чего оно состоит. Однако помимо коры, мантии, внешнего и внутреннего ядра, как недавно заявили геофизики Австралийского национального университета, внутреннее ядро ​​ может иметь не один, а два слоя. Кристаллы железа в ядре имеют различное структурное расположение в двух разных слоях. Это открытие объясняет, почему некоторые экспериментальные данные не соответствуют традиционным моделям строения нашей планеты. Озадачены исследователи также периодическими изменениями магнитного поля Земли, которое создается текущим жидким железом внешнего ядра.