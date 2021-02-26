Как заработать… на Марсе?

Очередной американский вездеход-марсоход приземлился на поверхность Марса. Следует ли нам в очередной раз тратить миллиарды для того, чтобы повторить их успех? Наверное, смысла в этом немного. Куда выгоднее поступить иначе. Пусть они летают, а мы будем на этом зарабатывать! Да, но как это сделать? А вот об этом мы вам сегодня и расскажем…

Папа и Марс

У нас все время говорят о том, чтобы папы активнее участвовали в воспитании своих детей, чтобы были для них авторитетом, чтобы ребенок видел в отце… креативного человека, а не тупого созерцателя "Comedy Club" или "Уральских пельменей". И добиться этого не слишком сложно. Вот на Марс слетали, а у папы мальчик 5-7 лет. Ну так пусть он сядет с сыном и сделает вместе с ним игрушечный марсоход. Какой ни в одном магазине не купишь! А конструкция его очень проста. Колеса — объемные шестигранники из упаковочного картона. Корпус — картонная коробка-упаковка. Оси колес — металлические стержни (их нетрудно купить). На эти колеса надевается гусеничная лента из упаковочной крафт-бумаги (она прочная), причем ее длина должна быть такой, чтобы на ней поместились траки из… спичечных коробков, хотя их можно сделать и самостоятельно и любой удобной формы.

Ну а чтобы лента не сваливалась с шестигранников при перемотке, с обеих сторон на них нужно наклеить картонные диски. Из всего, что под руками, делаем фары, радиолокатор для связи с Землей и красим все это автомобильной серебристой эмалью. Получается очень красивая машина, с которой ваш ребенок будет играть ну просто самозабвенно и с гордостью говорить: "Мне это папа сделал!" или еще лучше: "Мы это с папой сделали!"

Едете летом отдыхать на море, а ребенок маленький… Сделайте ему вездеход "Марсианин". Корпус — пластиковая коробка. Кабина космонавта — половинка елочного шара из полистирола. Оси колес — металлические вязальные спицы. А вот сами колеса… — пробки для широкогорлых бутылей (они есть в продаже), насквозь проткнутые отрезками тонких вязальных спиц! Потребуется где-то шесть таких спиц на каждое колесо. Получится замечательная игрушка-каталка (даже на месте ее можно сделать, настолько она проста!).

И самое удивительное — она будет прекрасно ездить по песку. "Почему?" — спросит ребенок. А вы ему объясните, что лапы у краба тоже заканчиваются остриями, но в песок они не проваливаются. Вернее, угодят в него неглубоко. И то же самое с нашим марсоходом будет и на Марсе. "Какой у меня умный папа!" — несомненно подумает ребенок.

А можно сделать марсоход с колесами-пятигранниками, на каждую из граней мы можем приклеить… баночку от сметаны, творога или плавленого сыра. Соединим по два таких пятигранника с банками, сдвинув их относительно друг друга — и вот у нас уже планетоход, на каждое колесо которого ушло 10 банок, а на четыре — 40. Пример хорошего использования отходов.

Парк аттракционов "Вперед, на Марс!"

Таких вездеходов-марсоходов можно придумать очень много. Например, марсоход-шагоход. У него с каждой стороны две П-образные консоли, которые движутся вверх-вниз-вперед-назад. При этом корпус вездехода поднимается и передвигается либо вперед, либо назад. Быстро он не поедет, но марсоходу ведь скорость и не нужна! Да, но как же он будет поворачивать? А очень просто! На днище у него поворотный круг, и на нем он может легко повернуться на все 360 градусов, причем на месте.

А теперь представьте, что в вашем городе есть парк отдыха либо парк аттракционов. Какую-то его часть можно засыпать красным "марсианским песком", набросать камней и поставить на этот дикий ландшафт вот такую "шагающую машину". Привод от электромоторов, питание по кабелю. И… катаем по Марсу всех желающих! Главное, чтобы машина была серебристая и блестящая, украшена видеокамерами и множеством антенн!

Уникальная выставка-передвижка "Парк марсианских планетоходов"

К вам в город приезжали передвижные выставки рептилий, бабочек, пауков, "монстров Юрского периода"? Конечно, приезжали. Но… почему бы тогда не устроить и передвижную выставку фантастических марсоходов? Один-два должны быть более или менее точными копиями реально существующих аппаратов, например, тех, что попроще в изготовлении — "Спирит" и "Оппортьюнити". А вот все остальные могут иметь самые фантастические воплощения. И опять же… сделать их все можно из подручных материалов: колеса — емкости из-под краски и пищевых продуктов, корпуса — упаковочные коробки, "космическая ткань" — укрывной материал для растений, но только обязательно окрашенный нитроэмалью в серебряный цвет. Люди любят все блестящее!

Шагающие и ползающие, на колесах из банок, велосипедных спиц, гусеницах из упаковок… Главное, чтобы "на этой выставке картин" присутствовал сюжет освоения Марса. Если не сейчас, то в будущем. А все эти машины… вполне могут использоваться на нашей соседней планете — почему бы и нет?!

Люди любят "приключения мысли", недаром книги о Шерлоке Холмсе (который в основном работает головой) до сих пор пользуются успехом. А тут приключения конструкторской мысли просто налицо. Главное, продумать конструкцию этих "машин" так, чтобы они легко разбирались для перевозки и… "кусок хлеба с маслом" вам будет обеспечен. С этой выставкой можно будет ездить по городам и весям, а люди вашу выставку будут посещать и удивляться!

Центр развлечений "Аэлита"

Однако на интересе к Марсу можно заработать и побольше. Хотя больше денег придется и вложить. Можно построить центр развлечений "Аэлита", и станет он и украшением вашего города, и… отличным инвестиционным проектом даже в современных сложных условиях. Тут главное… форма здания, в котором будет находиться этот центр! Это должно быть огромное, в крупных заклепках и металлическое на вид, "ржавое яйцо". Ведь именно в таком яйцеобразном аппарате летали на Марс герои романа Алексея Толстого "Аэлита".

Лежать это здание должно на боку (все как в романе!). Но вот окна в форме иллюминаторов должны идти… горизонтально. Что вызовет у каждого, кто будет на это здание смотреть, когнитивный диссонанс и… острый приступ любопытства: "А как там все на самом деле?!"

А внутри ровные полы, эскалатор, ведущий на три этажа и… самый настоящий Марс, описанный в романе Толстого: яркий, залитый светом, ресторан "Саоцера" с "марсианской" кухней и хлебом в виде шариков. Банкетный зал для "солидных людей" — "Тускуб", он также, по сути, описан в романе, так что и голову ломать над его оформлением не нужно. Официанты — в костюмах марсиан. А где на них бы посмотреть, чтобы сделать и дешево, и красиво? А в кинофильме "Аэлита" Якова Протазанова, снятом еще в 1924 году, там костюмы в стиле конструктивизма до сих пор смотрятся просто здорово.

Пусть там будет игровой зал с марсианским боулингом, бильярдом и шарами красного цвета, а на самом верху… все тот же зал фантастических марсоходов. Почему бы и нет? Кашу маслом не испортишь! Чтобы привлечь в этот центр людей, там можно было бы проводить конкурсы на лучшее знание романа Толстого "Аэлита" и произведений других авторов о Марсе, устраивать костюмированные конкурсы на лучшую девушку "Аэлиту", ну а Аэлиты по паспорту могли бы там каждый месяц обедать бесплатно и пополнять своими фотографиями фототеку развлекательного центра в рекламных целях. А какой интересный можно было бы устраивать там "Марсианский Новый год"? Ну и, конечно, замечательным рекламным ходом будет объявить, что с каждой потраченной посетителем суммы какая-то ее часть будет переводиться на счет фонда "Люди на Марсе", финансирующего наш российский пилотируемый полет на Красную планету.