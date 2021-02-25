Кому понадобилась ритуальная казнь фараона

Благодаря новым технологиям удалось установить истинную причину смерти фараона Секененра Таа II. Его убили не в бою и не в результате заговора. Скорее это была церемониальная казнь над попавшим к гиксосам царственным пленником.

Кто такой Секененра Таа II

Фараон 17-й династии Секененра-Таа-II правил в Верхнем Египте приблизительно в 1558-1553 гг. до н. э., в то время как Средний Египет и север с дельтой Нила находились под властью гиксосов. На древнеегипетском языке heqau khaswet или heqa-khaset означали "правители чужих земель". По-гречески пришельцев называли "гиксосами". По мнению историков, кочевники-азиаты захватили север Египта и оккупировали Аварис (современный Телль эль-Даба), который был их столицей приблизительно с 1650 по 1550 г. до н. э. Хотя фараоны Фиванской (по названию столицы) династии сохраняли власть на юге, они продолжали платить дань царю гиксосов.

Согласно папирусу Саллье (Sallier I; Papyrus I), Секененра враждовал с царем гиксосов Апофисом. В документе говорилось, что царь гиксосов Апофис заявил Секененре, что плавающие в фиванском бассейне гиппопотамы нарушают его сон — опочивальня царя гиксосов в Аварисе находилась в 644 км — и грозно потребовал уничтожить священный бассейн в Фивах. Окончание папируса утеряно, но сохранившийся фрагмент заканчивается утверждением, что Секененра призвал своих советников, что, вероятно, указывает на подготовку к битве.

К северу от Луксора (древние Фивы) находится археологический памятник Дейр эль-Баллас, вероятно бывший базой для военных кампаний против гиксосов. Из текста найденных там остраконов (глиняных табличек), относящихся к 17-й династии, следует, что сюда прибыло большое количество людей, товаров и кораблей. Также найденная в Дейр эль-Балласе притолока из дворца Секененры подтверждает, что здание было заложено во время его правления.

Из найденной лордом Джорджем Карнарвоном в Карнакском храме в Фивах стелы известно, что Камос, сын фараона, сражался против гиксосов на севере, где и погиб. Второй сын Яхмос завершил изгнание гиксосов, объединив под своей властью Египет. Однако о судьбе самого Секененры египтологам ничего не было известно.

Мумия Секененры

В 1881 году в тайнике Дейр-эль-Бахари в Фивах была обнаружена мумия. Находку передали в Каирский музей, а 9 июня 1886 года тогдашний генеральный директор отдела древностей Египта Гастон Масперо (Gaston Maspero) в присутствии врача Даниэля Фуке (Daniel Fouquet) снял с нее пелены. По надписям на них Масперо идентифицировал мумию как принадлежащую Секененре.

Данное при рождении имя "Таа" означало "(бог)Тот велик". Тронное имя "Секененра" — "(указательное местоимение) тот, кого (бог) Ра наделил храбростью". Масперо и Фуке сообщили о неприятном запахе от разложившейся мумии вследствие неполной мумификации тела, а также о серьезных травмах головы, указывающих на насильственную смерть. 1 сентября 1906 года профессор анатомии каирской Медицинской школы Графтон Эллиот Смит (Grafton Elliot Smith) осмотрел мумию, подробно описав травмы головы и отсутствие ран на руках, равно как и на остальных частях тела. В 1960-х годах рентгеновское исследование мумии Секененры подтвердило пять отдельных травм на голове и отсутствие каких-либо переломов остальных частей скелета.

Было высказано несколько сценариев для объяснения причин травмы головы фараона, хотя оставались вопросы относительно обстоятельств его смерти:

царь погиб в бою;

пал жертвой дворцового заговора.

Почему тело спешно мумифицировали в плохо оборудованном месте вдали от царских мастерских по мумификации?

Компьютерная томография

Компьютерное исследование мумии вкупе с историческими свидетельствами позволило выяснить больше обстоятельств о смерти этой важной фигуры в истории Древнего Египта. С результатами исследования можно ознакомиться в последнем номере журнала Frontiers in Medicine.

В частности, рост Секененры составлял примерно 167 см ± 3 см. Умер фараон в возрасте около 40 лет. Голова отделена от тела. Большинство позвонков и ребер расшатаны. Грудина, ключицы и лопатки разъединены и расположены внутри полости туловища. Верхние конечности отделяются от плеч, на костях остается минимальное количество мягких тканей или мышц. Обе бедра отделены от тазобедренных суставов. При этом удалось установить орудие убийства.

Смертельный удар был нанесен острым тяжелым предметом — мечом или топором. Это было оружие с обоюдоострым клинком, размеры соответствуют размерам раны (ширина около 32 мм, толщина 12 мм). Травма может быть связана с бронзовым боевым топором, найденным в Тель-эль-Дабаа. Поскольку удар пришелся на левую сторону черепа сверху, вполне можно предположить: либо Секененра был убит всадником, либо фараон стоял на коленях перед палачом.

Поскольку на голове обнаружены другие множественные повреждения, было сделано заключение, что смерть фараона представляла собой ритуальную казнь. А тот факт, что бальзамировщики пытались скрыть раны специальными материалами, мумификация происходила не в наспех оборудованном для этой цели месте, как полагали ранее, а непосредственно в мастерской по бальзамированию.