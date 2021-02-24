Рогозин снова пообещал покорение Луны

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин снова поделился с президентом России Владимиром Путиным своими прожектами покорения Луны.

Космическая Шахерезада

Как-то повелось, что в российском информационном поле очередной успех американской космической программы компенсируется встречей главы "Роскосмоса" с президентом страны. Вот и успешная посадка американского марсохода Perseverance в районе кратера Езеро стала удачным поводом для Дмитрия Рогозина рассказать Владимиру Путину о планах "Роскосмоса" и убедить общественность, что в отрасли всё хорошо:

"У нас запланированы очень важные пуски. Впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре (2021 года — ред.) с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат. А дальше, как вы знаете, мы пойдём, наращивая исследование Луны автоматами, а потом — пилотируемая программа".

Руководитель российской космической программы отрапортовал президенту, что госкорпорация в 2020 году выполнила 17 успешных пусков, а на текущий 2021 год запланировала 29. Дмитрий Олегович поделился радостью, что продолжаются испытания тяжёлой ракеты "Ангара".

Стоит напомнить, что российская концепция исследования и освоения Луны была представлена в ноябре 2018 года. За 20 лет планировалось:

осуществить высадку на Луне российских космонавтов (после 2030 года);

возвести на Луне обсерватории (после 2035 года).

Состоится ли в Васюках в помещении клуба "Картонажник" межпланетный шахматный турнир и лекция на тему "Плодотворная дебютная идея" с сеансом одновременной игры с гроссмейстером на 160 досках — пока ничего не сообщалось.

Тем не менее для поддержания имиджа "Роскосмоса" и его руководителя в российском медиапространстве было полезным напомнить о себе на фоне американской технологической движухи и перманентной критики деятельности Дмитрия Рогозина как "главного по тарелочкам".

Применить лайфхак Шахерезады — бесценно. Правда, в отличие от талантливой восточной рассказчицы, главе "Роскосмоса" пока не удаётся нарастить содержательный контент на 1001 встречу с главой государства.

Твиты позорные

Пока американцы делали очередной один шаг в попытке обнаружить следы существования в далёком прошлом жизни на Марсе, Дмитрий Рогозин продемонстрировал в Twitter свой недюжинный юмор, разместив в этой социальной сети фотоколлажи, в том числе и со своим портретом, подписав иллюстрацию:

"Первое, что увидели американцы на Марсе".

Искромётность юмора Дмитрия Олеговича уровня представителя МИД России Марии Захаровой наверняка успели оценить и американские коллеги главы "Роскосмоса" благодаря другой "прикольной картинке" с изображением марсиан с плакатами в руках:

"Янки, убирайтесь домой!";

"Марс для марсиан!"

Вполне возможно, что американцы и не успели восхититься странной попыткой троллинга на фоне текущих достижений "Роскосмоса". После критики некоторых подписчиков Дмитрий Рогозин удалил картинки так же решительно, как их и разместил.

Профессор Чикагского университета и российской Высшей школы экономики Константин Сонин стал одним из тех читателей блога Дмитрия Рогозина, который твиты главы "Роскосмоса" назвал "позором":

"В принципе это возможно, человек — профессиональный политик и непрофессионал в каком-то деле успешно работает министром. В Англии таких половина правительства. То есть основную работу делают подчинённые, а министр руководит и представляет. Но чтобы министр не справлялся с работой (как видно по многочисленным провалам в космической области), тонул под обвинениями в коррупции (количество уголовных дел, связанных с подчинёнными Рогозина, зашкаливает) и при этом ещё плодил такие вот позорные твиты — это сильно. Точнее, стыдно".

С мнением Константина Сонина согласилось немало людей. Всякое же бывает и не только с британскими министрами. Подобного рода номенклатурный казус был описан ещё Ярославом Гашеком в его сатирическом романе "Похождения бравого солдата Швейка":

"Судебные врачи и в заключении написали, что она хоть и слабоумная, но может занимать любую государственную должность".

В пачке на морозе

В то время как глава государства, а вместе с ним и российская общественность внимали планам Дмитрия Рогозина, в Санкт-Петербурге балерина Мариинского театра Ильмира Багаутдинова боролась за сохранение бухты Батарейной, которая находится в Ленинградской области на границе заказника "Лебяжий".

В бухте, на территории которой собираются построить зерновой терминал, балерина исполнила в сценическом костюме танец белого лебедя. Артистка Мариинки рассказала о проблеме на своих страницах в социальных сетях. Подписчики поинтересовались, не холодно ли ей на морозе, на что Ильмира Багаутдинова ответила:

"Все ради сохранения уникального природного места. Подпишите петицию против строительства портового терминала!"

Намерения построить зерновой терминал представляются более реалистичными, нежели возведение в отдалённой перспективе лунных садов Семирамиды. Ильмира Багаутдинова рассказала, что бухта Батарейная — особо охраняемая природная территория и находится под защитой Рамсарской и Хельсинкской конвенций как среда обитания водоплавающих и околоводных перелётных птиц, причём занесенных в Красную книгу.

Бухта является промежуточной локацией в сезон миграций птиц. О застройке бухты общественность узнала весной 2020 года, когда правительство России передало территорию в аренду "Балтийскому зерновому терминалу".

Поцелуй крысы

В советское время с гражданами делились достижениями отечественной космической отрасли только после успешной реализации задуманного, а не усыпляли общественное сознание восторженным ощущением публично озвученных планов.

Возможно, специалистам, которые реально болеют за дело, начатое Сергеем Королёвым и Юрием Гагариным, тоже стоит станцевать на морозе где-нибудь вблизи ставшего скандальным космодрома Восточный, чтобы на проблему обратили должное внимание.

Правда, без риска оказаться в числе раскачивающих пресловутую "лодку" можно разве что потребовать запрета целовать крыс, как это сделал Владимир Жириновский. Лидера ЛДПР возмутило, что на ТВ показали, как телеведущий Тимофей Баженов "достаёт крысу из унитаза и целует её". Вот это — действительно проблема, а не перелётные птицы или успехи космических конкурентов.