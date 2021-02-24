Эколог: в массовом выбросе гидробионта на Камчатке виновата Япония

Является ли коронавирус рукотворным, у каких стран самый большой углеродный след и как "Российские зеленые” сотрудничают с ООН, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру исполнительный директор федеральной экологической платформы "Российские зеленые” Сергей Александрович Шахматов.

Биоразнообразие сокращается

— Сергей Александрович, мы в нашей студии с иммунологом обсуждали происхождение коронавирусной инфекции, и он говорил, что это, возможно, следствие того, что человек беспечно относится к экологии. Что вы могли бы сказать?

— Я могу только предполагать, что коронавирус — это рукотворный вирус, без человека появление такого вируса, скорее всего, не обошлось. Сегодня есть косвенные доказательства того, что некоторые страны вышли достаточно быстро из пандемии, кто-то ушел на вторую-третью волну. У кого-то был запас прочности в противодействии данному вирусу как мировой проблеме. Отсюда возникает вопрос, откуда он взялся и почему вообще появился.

— Администрация Байдена в пику Трампу будет заниматься экологическими проблемами. Вы поддерживаете это решение?

— США в первой пятерке стран по выбросам в атмосферу. Администрация демократическая понимает важность Парижского соглашения как продолжения Киотского протокола. И, конечно, при участии США будет более объективная картина распределения и снижения углеродосодержащих выбросов.

— Как можно зафиксировать количество выбросов?

— Считается эмиссия промышленности, скопления крупных населенных пунктов. На первом месте:

Америка,

Китай,

Евросоюз.

Естественно, сюда входят и другие крупные экономики:

Бразилия,

Аргентина,

Россия.

Поэтому важно, чтобы вся первая десятка участвовала на равных в Парижском соглашении и регулировала объемы снижения выбросов углеводородов, CO2. Я уже молчу про загрязняющие вещества.

И есть очень важный момент, которая называется "поглощающая способность" стран, то есть это те площади лесов, которые перерабатывают CO2. И здесь важно отнимать коэффициент поглощения углерода, чтобы была равномерно распределена квота снижения выбросов.

— При упоминании об экологической катастрофе упор часто делается не на выбросы, а на то, что исчезает из-за воздействия человека биоразнообразие на планете.

— По оценкам Фонда дикой природы, под угрозой исчезновения находится 2/3 всего биоразнообразия.

На грани исчезновения или уже исчезло 1/3 биоразнообразия, если мы берем за отсчет прошлый век. С этим что-то нужно делать.

Может быть, на большую часть населения это никак не влияет, потому что основные виды, которые на грани исчезновения, как правило, не взаимодействуют с человеком. Хотя находятся на границе антропогенного воздействия.

Обмен информацией

— "Российские зеленые" с другими международными организациями как взаимодействуют?

— Есть специализированные экологические организации при ООН, группы рабочие. Мы подписаны на рассылки и переписываемся с организациями, которые налаживают взаимодействие между общественными экологическими организациями разных стран. Они запрашивают нашу статистику, информацию о состоянии дел в Российской Федерации. Мы интересуемся, как обстоят дела в сфере:

экологической безопасности,

безопасности биоразнообразия,

сокращения лесного фонда.

Запрашиваем информацию по другим странам.

То есть первая задача и самая главная — обмен информацией.

Организации при ООН выпускают доклады на темы экологии. Мы и там участвуем, поставляем информацию, предлагаем опубликовать наше видение. И эти доклады переводим с английского, даем общий доступ через наши информационные ресурсы. У нас количество подписчиков по всей России уже перевалило за 100 тысяч человек.

Мы должны коммуницировать и понимать последние тренды и новости на тему изменения климата.

— А практические результаты какие?

— Это участие во всевозможных конференциях на российском и международном уровне. Мы стараемся не пропускать конференций, высказывать в виде докладов свою точку зрения на процессы, которые возникают в России и мире.

Мы изложили свою позицию, связанную с ситуацией на Камчатке, когда был массовый выброс гидробионта осенью 2020 года. Почему-то никто это не связал с влиянием японского сектора ядерной энергетики, когда там было принято решение о сливе миллионов кубометров воды с повышенным радиационным уровнем.

Мы высказываем аргументировано свои опасения о разных точках, экологически напряженных в мире, не забывая про свою страну. Стараемся при обсуждении уже у нас на площадках законодательных (Совфед, Госдума, Общественная палата) предлагать свои варианты развития законодательства и решения экологических проблем. В итоге стараемся получить общую картину и ее передать коллегам в организации профильные экологические при ООН.