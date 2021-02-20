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Автор Антон Куликов

В ожидании прорыва: Рогозин отметил успех НАСА фотоколлажем

Наука

Ровно 35 лет назад на околоземную орбиту был выведен базовый блок орбитальной станции "Мир". Эту дату гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин "отметил" коллажем в Twitter, отреагировав таким образом на публикацию первых снимков Марса с американского марсохода Perseverance ("Настойчивость").

В ожидании прорыва: Рогозин отметил успех НАСА фотоколлажем

Почему не оценили шутку гендиректора "Роскосмоса"

Впрочем, следует уточнить, что фотоколлаж Дмитрий Олегович опубликовал не 20-го, а 19 февраля. На изображение с камеры марсохода он наложил свою фотографию, сопроводив снимок подписью: "Первое, что увидели американцы на Марсе".

Пользователи шутку гендиректора "Роскосмоса" не оценили. Позднее твит был удален.

Делать коллажи на снимки, переданные американским марсоходом, занятие наверняка увлекательное. Но все же от руководителя российского профильного ведомства ждешь все же не этого… Особенно если учитывать, что это действительно большое достижение, для США в первую очередь.

Вот если бы это были снимки российского марсохода, тогда гендир "Роскосмоса" мог бы посвятить изготовлению коллажей все свое свободное время на неделю вперед, никто бы слова не сказал.

В ожидании прорыва

За Дмитрия Рогозина пришлось вступаться пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову.

"Реакция в соцсетях далека от квалифицированной реакции. Как правило те, кто пишет в соцсетях реакцию на те или иные дела в нашей космической программе, не обладают профессиональными данными, не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерии оценки успеха, и к этому нужно относиться с пониманием", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что поскольку Россия является "страной-пионером в освоении космоса и страной с глубочайшим потенциалом развития космической отрасли, конечно, россияне ждут от этой отрасли прорывов и сенсаций".

"Это нормальное ожидание, но эта работа строится каждый год, насыщенный сложными пусками, проблемами. Главное — поступательно решать эти проблемы. И мы видим, что работа ведется титаническая", — подчеркнул Песков.

О планах "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал президенту России на встрече 20 февраля. Планируется запуск 29 "ракет космического назначения".

"Более того, у нас запланированы очень важные пуски, как, скажем, впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит "Луна-25", первый посадочный аппарат", — сообщил Рогозин.

На МКС будут отправлены два российских модуля, в том числе модуль "Наука". Кроме того, будут продолжены испытания ракет "Ангара" — планируется один запуск тяжелой ракеты и два запуска легких ракет.

Кроме того, будет развиваться спутниковая система "Глонасс". А в феврале пройдут статические испытания макета корабля "Орел", который в будущем будет способен доставить на Луну до четырех космонавтов.

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Куратор: Владимир Губарев
Темы наса роскосмос дмитрий рогозин
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