Вкусен ли наш научный пирог?

В феврале в России отмечается День науки. А в нынешнем году этот праздник особенный, так как весь год посвящен науке и новым технологиям. Так что мы по праву можем поздравлять наших ученых и рассказывать об их работе ежедневно…

К празднику хорошие хозяйки выпекают пироги. Уж таковы традиции на Руси… А каков наш "научный пирог" ко Дню и Году науки? Можем ли мы им гордиться? Способны ли угощать им мировое сообщество?

Обычно к праздникам мы преподносили подарки из космических далей. 60 лет назад запустили на орбиту Юрия Гагарина, спустя пять лет совершили первую посадку на Луну, потом добрались и до Марса с Венерой и даже отправились к комете, чтобы полюбоваться ее хвостом. А теперь? По Луне ползает китайский луноход, к Марсу летят станции разных стран, но не нашей, да и сразу десятки спутников запускает американский миллиардер, утверждая, что именно ему теперь принадлежит первенство. А что же наши "яйцеголовые"?

Все-таки науку России не остановить! И вот уже на всеземную орбиту выпущен первый препарат, ставший стеной на пути страшного вируса. Он несет гордое название "Спутник V", напоминая людям Земли о том, что русские не только покоряют внеземные орбиты. А следом за ним и вторая вакцина и третья, что свидетельствует о том, что эта отрасль науки не только процветает в столицах, но и в Сибири. Слава нового "Спутника" слегка затмила и другие достижения наших академиков в медицине. Недавно министр здоровья сообщил, что создано уже 11 лекарств, спасающих от коронавируса. Кстати, в "Мире новостей" год назад мы рассказывали об одном из них. Триазавирин был создан в Уральском Отделении РАН. Теперь он прошел испытания и в клиниках. Не только наших, но и китайских. И везде — результаты блестящие… Так что химики, биологи и медики по праву могут гордиться своими достижениями в борьбе с пандемией — а сегодня это передний край мировой науки!

В минувшем году заседания президиума РАН проходили дистанционно. Однако это не помешало академикам обсуждать самые актуальные проблемы науки. Конечно, пандемии было уделено особое внимание, но не только ей. Несколько дней назад президиум РАН был посвящен памяти академика В. Е. Фортова, чья жизнь оборвалась совсем нежданно. Владимир Евгеньевич остался в науке не только как ее защитник в качестве министра по науке и президента РАН, но и прежде всего как блестящий ученый, который сумел проникнуть и понять суть мощных физических явлений, характерных для ядерных взрывов и звездных систем.

Недавно мы встречались. Он подарил мне монографию "Физика ядерного взрыва". Я не удержался, спросил: "А разве это можно понять!?" "Конечно, — ответил он. — Ведь это не только интересно, но и очень красиво. Я это понял, когда мы шли под парусами через Атлантику. Стояла удивительная тишина, ослепляли нас звезды — и я тогда понял, как они близки нам…"

Володя был настоящим ученым, великим романтиком и очень честным человеком. Таким он остается для всех, кто его знал.

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День науки позволяет нам широко смотреть на нее, а потому от звездных миров имеет смысл перейти к земным, столь же необъятным и загадочным, как поля пшеницы академика Сандухадзе.

Нынешней осенью даже президент РАН А. М. Сергеев не удержался и приехал посмотреть какой урожай озимой пшеницы получил Баграт Сандухадзе. Дело в том, что уже много лет выдающийся селекционер удивляет мир своими небывалыми для Подмосковья урожаями. Уже под 150 центнеров с гектара подбираются они, будто пшеница высевается не на скудных землях, окружающих столицу, а на щедрых южных полях (да и там не всегда бывают урожайные годы). В легендарную "Немчиновку" приезжают ходоки из разных стран и континентов, чтобы перенять опыт академика Сандухадзе, и вот, наконец-то, и президент Академии добрался к нему. Баграт Исменович не растерялся, посадил президента за штурвал комбайна, мол, "сами попробуйте!". Намолотил академик Сергеев зерна довольно много, хоть и впервые порулил комбайном, но удовлетворения получил гораздо больше — ведь есть чем гордиться нашей Академии и в сельском хозяйстве! Не будем забывать, что Россия уже в лидерах по снабжению хлебом всего человечества…

Побывал у Сандухадзе. Задал ему глупейший вопрос: "Значит, ваш зимний отпуск заканчивается и снова за работу? Я имею в виду, что весна скоро… — У нас и зимой работа не менее напряженная, чем во время уборки, ответил академик, — внимательно изучается тот материал, что получен. Идет подготовка к новым посевам. Ищем лучшие варианты, изучаем эффективность линий. И так далее, и тому подобное. Поле — это итог работы, трудной, изнурительной и многолетней. Чтобы стать хорошим селекционером, нужны многие годы, даже десятилетия. И без отпусков, и без выходных…"

Скоро Б. И. Сандухадзе исполнится 90 лет. Как раз к юбилею начнут появляться из земли всходы на его полях. Я знаю, что ученый обязательно приедет к ним, чтобы сказать: "спасибо, ребята, что вы такие дружные…" Осенью он с ними попрощался, а теперь вновь встретится. И так случается уже более семидесяти лет…

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Наука держится на традициях и преданных ей людях. К счастью, в нашей стране их немало. И, безусловно, каждый заслуживает поздравления в День науки. Не будем забывать, что хорошая наука — это надежное будущее страны и народа.

Об этом вновь напоминали новые лауреаты Демидовской премии. Из-за пандемии торжественное вручение дипломов состоялось не в Екатеринбурге, а в Москве. Два академика — ректоры МГУ и МГИМО — В. Садовничий и А. Торкунов стали лауреатами не только за свои научные открытия (а их немало!), но и за сохранение и развитие нашего образования, которое еще в недалеком прошлом считалось лучшим в мире, что даже признавали президенты США (не нынешние, конечно)… Еще два лауреата — выдающийся металлург академик Л. Леонтьев и Д. Пумпянский, соединивший в себе ученого-металлурга и крупного предпринимателя Урала.

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Что греха таить, наука в России переживает нелегкие времена — тут:

и ничтожное финансирование,

и рождение разных лжеакадемий,

и трата государственных средств на создание всевозможных модных, но бесплодных "научных центров",

появление новых форм "лысенковщины" в разных областях науки, и иные фальшивые проекты, и так далее и тому подобное.

Но главная беда — это так называемое "реформирование" Российской Академии наук, которое сводит великую нашу Академию до "Клуба ученых", подобного "Академии бессмертных", что существует во Франции.

Как с этим бороться, если власть не слышит и не слушает академиков?

Остается лишь еще раз напомнить слова нового Демидовского лауреата о судьбе науки и страны. Академик В. А. Садовничий сказал:

"За годы так называемой "перестройки" и "либеральных реформ" в общественное сознание вбито изрядное количество мифов и легенд, унижающих и оскорбляющих отечественную науку, людей ее творивших и творящих. Еще Галилей заметил, что "нет большей злобы, чем злоба невежды к ученому". Мы найдем в России множество подтверждений этим словам. Здесь миф о том, что государственное возвышение Академии наук якобы привело к упадку российских университетов. Или миф о великой пользе для России "утечки мозгов". Особенно популярна в коридорах власти легенда о "расточительности" отечественной фундаментальной науки, и, конечно, — о консерватизме академического мира. Значимость фигуры профессора и ученого во многом определяется и формированием общественного мнения, на которое в немалой степени влияет мнение о них людей из высшего эшелона власти, которые имеют неограниченные возможности доводить это мнение до населения, в частности, через средства массовой информации… Но кто бы и чтобы не говорил, Академия была и остается символом могущества России, ее надеждой и опорой в трудном движении вперед!"

Подтверждение слов Демидовского лауреата в нынешней ситуации с пандемией коронавируса. Не будь Академии наук, не будь фундаментальных исследований ее институтов, не будь заботы ученых о будущем страны — не будь всего этого, никогда не появился бы "Спутник V" и не начал бы он свое триумфальное шествие по планете, чтобы еще раз продемонстрировать, что достижения ученых в России — не случайность.