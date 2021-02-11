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Автор Игорь Буккер

Далеки ли наши братья по космосу? Формула Дрейка

Наука

В астрофизике существует формула Дрейка. Говорят, с помощью нее уже сегодня можно рассчитывать наличие инопланетных цивилизаций. О том, как конкретно это делается, делится познаниями с "Правдой.Ру" доцент кафедры теоретической физики, астрофизик Челябинского государственного университета Сергей Замоздра.

Игорь Буккер: Расскажите о формуле Дрейка.

— У многих фамилия Дрейк ассоциируется с пиратом, есть знаменитый пролив Дрейка межу Антарктидой и Южной Америкой. Но здесь его почти тезка — Фрэнк Дрейк, астрофизик. Он заинтересовался: почему не получается услышать сигналы внеземных цивилизаций? Решил: "Наверное, их реально мало или рядом нет". Решил посчитать. Формула довольно длинная, но на самом деле простая. Я могу объяснить, из каких она слагаемых.

— Готовы.

— Для начала он прикинул, сколько звезд в Галактике. По порядку величины их 100 миллионов. Большинство из них легче Солнца — красные карлики, и их примерно 300-400 миллиардов. Возле каждой звезды могут быть планеты — и сейчас их открывают. Если у каждой десятой звезды есть по планете, будут уже десятки миллиардов.

Но надо и учесть, что некоторые планеты слишком горячие и холодные. Выкинем непригодные для жизни, пусть пригодна одна из десяти.

Далее надо понять, на каких из них уже зародилась жизнь? На Земле — примерно через миллиард лет после ее образования. Примерно три с половиной миллиарда лет назад. Через несколько миллиардов может появиться цивилизация, и не любая таковая может пойти по техническому пути. Может, они будут типа буддистских монахов, заниматься духовными практиками, а не радиотелескопами.

Наконец, технические цивилизации могут себя погубить. Мы уже давно рискуем себя убить ядерным оружием. И может быть несколько сотен лет, как погубившие себя цивилизации сменяются.

— А он не мог думать, что цивилизации могут быть не похожими на человечество? Может, они какие-нибудь рептилоиды.

— Они могут быть медузами, осьминогами, насекомыми, но будут ли они использовать технику или полагаться на свои тела и мозг? Будут ли изобретать машины, компьютеры? И если учитывать все "если", то у Дрейка получилось до 10 тысяч готовых к радиоконтакту цивилизаций.

Учтем, что свет и радиоволны за секунду проходят 300 тысяч километров. Поэтому сигналы будут десятки тысяч лет "лететь" через Галактику, и мы можем опять не услышать. И если все это учесть, становится неудивительно, что официально контактов с инопланетянами не было. Теория вероятности и астрономия.

— А помимо световых волн можно представить другие? Технику, которая совершенно не укладывается в наших головах?

— Может быть такая техника, но пока физики исходят из того, что скорость света — это самая большая скорость распространения сигналов, в том числе гравитационных волн.

— У нас, пока не пошел научно-технический прогресс, человечество долго пребывало в "темных веках" и прочем.

— Да, идет взрывоопасный научно-технический прогресс. Люди даже уже перестают их воспринимать. Есть версия, что нас сменят какие-то киборги, синтез живых и неживых систем.

— А были другие примеры типа дрейковской формулы?

— В области контактов с внеземными цивилизациями — нет. А вообще это происходит регулярно. Наука к этому стремится. В Челябинском госуниверситете один из первых выпускников — Николай Горькавый получил Государственную премию за предсказание спутников Урана. И через несколько лет эти спутники обнаружил космический аппарат.

— А премия серьезная?

— Думаю, автомобиль можно было купить. Это СССР, где-то 1985 год.

— Думаю, математические формулы и в других областях могли сыграть свою роль…

— Математика — это чудо. Можно удивляться — ковыряются со своими закорючками, а потом без них ни ракет, ни компьютера не сделаешь.

Мусор энергодающий

— Хотел вкратце коснуться возможности получения энергии из черных дыр.

— Схема есть простая, как получать энергию. Черная дыра притягивает к себе тела, и если туда бросать мусор, он будет падать, нагреваться и светить. Этим излучением можно пользоваться — поставить солнечные батареи. То есть для этого черную дыру надо "кормить".

А она не может затянуть все подряд. Только то, что плохо летит. Если у тела большой угловой момент, то оно пролетит мимо. Сейчас есть и более экзотические способы генерации энергии.

— Но это получается такой неисчерпаемый источник энергии…

— Неисчерпаемого ничего нет, все равно этот мусор закончится. Мы можем кидать в дыру всякие астероиды, планеты дробить, но это слишком большая роскошь. Думаю, гораздо более правильная политика — уменьшить аппетиты, нам не так много нужно для счастья.

— Но таким образом можно засечь другие внеземные цивилизации, которые пасутся там и получают энергию.

— Такое давно высказывается. Есть сфера Дайсона, предположившего, что жадная цивилизация попытается всю излучаемую энергию родной звезды поглотить. И мы увидим, что звезда перестала светить, но стала излучать в радио- или тепловом диапазоне. Даже есть попытки обнаружить такие звезды. Такие же аналогичные эффекты можно ловить и возле черных дыр.

 

 

 

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Редактор: Михаил Закурдаев, Куратор: Владимир Губарев
Темы космос фрэнк дрейк формула дрейка сергей замоздра
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