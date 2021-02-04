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Автор Игорь Буккер

Найден способ ловли инопланетян

Наука » Экология » Космос

По мнению некоторых ученых, если внеземные цивилизации способны высасывать энергию из черных дыр, то тогда мы можем обнаружить не только инопланетян, но и сами научимся извлекать энергию. К сожалению, пока только на уровне теории.

Найден способ ловли инопланетян

Черные дыры как источник энергии

Процитируем выводы нового исследования из январского номера американского научного журнала Physical Review, занимающегося публикацией выводов теоретических и экспериментальных исследований в области физики: "Такая технология сбора энергии может оставлять следы за пределами горизонта событий вращающейся черной дыры, за которой ее гравитация делается чересчур интенсивной для утечки материи и энергии. Данный процесс может объяснить хотя бы отдельные вспышки плазмы, раскаленной добела формы заряженного газа, который уже зафиксирован возле этих внушительных областей пространства-времени".

Рассмотрение этого вопроса подвигло авторов исследования к двум выводам:

  1. возможность "поймать за руку" представителей внеземных цивилизаций;
  2. попытаться получить доступ к неиссякаемому источнику энергии.

За последние полвека это уже четвертое предложение по добыванию энергии из невидимых сколлапсировавших объектов, хотя ближайшая к Земле черная дыра находится на расстоянии более тысячи световых лет, словом, гипотетический проект на неопределенный срок.

Вращающиеся черные дыры

Лауреат Нобелевской премии по физике сэр Роджер Пенроуз (Roger Penrose) в 1969 году описал процесс извлечения энергии из черной дыры. Расколотый пополам некий объект, одна часть которого, попав в эргосферу (область пространства-времени за пределами горизонта событий, находясь в которой объекты вращаются вместе с черной дырой), будет вращаться вокруг черной дыры, а другая — покинет область вращения с большей, чем у начального объекта, энергией.

В этом единственном месте во всей Вселенной объекты могут приобретать отрицательную энергию. Добавление к черной дыре частицы с отрицательной энергией равносильно извлечению из нее энергии.

Разгонять что-либо до скоростей света смогли бы исключительно представители очень развитых внеземных цивилизаций. Поскольку в плазме содержится большое количество частиц, они выделят огромное количество энергии. Магнитное перезамыкание с выделением большого количества энергии в виде плазменных вспышек происходит на поверхности звезд, в частности, на Солнце.

Любопытно, но 12 лет спустя советский физик-ядерщик Яков Зельдович представил на суд научного сообщества эксперимент, который мог подтвердить теорию Пенроуза, с одним очень большим "Но". Тогдашние технологии не позволяли создать подобную установку для экспериментальной проверки.

В прошлом году, согласно статье из журнала Nature Physics, идею Зельдовича проверили в ходе эксперимента, заменив свет на звук. Результат полностью подтвердил идею советского ученого, следовательно, наиболее развитые в техническом отношении цивилизации в Галактике вполне могут черпать энергию из черных дыр.

Последнее исследование заставляет по-новому взглянуть на другие теории получения энергии, правда, их еще будут проверять посредством компьютерного моделирования.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы черная дыра яков зельдович роджер пенроуз внеземные цивилизации
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