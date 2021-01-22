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Автор Игорь Буккер

Состояние окружающей среды грозит большими бедами, чем COVID-19

Наука » Полезно знать

Международная группа ученых бьет тревогу: нашу планету ждет "ужасное будущее массового вымирания, ухудшения здоровья и потрясений, связанных с изменением климата". Из-за невежества и бездействия человечеству угрожает вымирание. Экологи предупреждают, что мы до сих пор не осознали безотлагательность решения этой проблемы.

Состояние окружающей среды грозит большими бедами, чем COVID-19

Манифест озабоченных экологов

17 ученых из Мексики, Австралии и США, включая американского биолога, профессора Стэнфордского университета Пола Эрлиха, который наряду со своими коллегами подписал в 1992 году манифест "Предупреждение ученых мира человечеству" (World Scientists' Warning to Humanity), утверждают, что состояние Земли намного хуже, чем предполагают большинство ученых. Исследование базируется на более чем 150 исследованиях, в которых подробно рассматриваются основные проблемы окружающей среды в мире.

"Масштаб угроз биосфере и всем формам жизни, включая человечество, на самом деле настолько велик, что это трудно понять даже хорошо информированным экспертам", — сказано в отчете, который опубликован в Frontiers in Conservation Science. В документе утверждается, что люди не осознают масштаб проблемы. "Большинство людей не может осознать масштабы такой потери, несмотря на постоянное разрушение ткани человеческой цивилизации".

Авторы манифеста предупреждают, что вызванные климатом массовые миграции, новые пандемии и конфликты из-за ресурсов будут неизбежны, если не будут приняты срочные меры.

"Мы призываем не к капитуляции, а стремимся поставить политических лидеров под "отрезвляющий душ", чтобы они реально осознали состояние планеты, что необходимы меры, дабы избежать ужасного будущего", — написано в манифесте.

В документе говорится, что решение огромной проблемы требует далеко идущих изменений в глобальном капитализме, образовании и равенстве. К ним относятся отмена идеи постоянного экономического роста, правильная оценка экологических внешних факторов, прекращение использования ископаемых видов топлива, ограничение корпоративного лоббирования и расширение прав и возможностей женщин, утверждают исследователи.

Состояние окружающей среды хуже, чем пандемия

Согласно недавнему докладу ООН, около миллиона биологических видов находятся под угрозой исчезновения, многие исчезнут в течение десятилетий.

"Ухудшение состояния окружающей среды более опасно для цивилизации, чем трампизм или Covid-19", — сказал Эрлих в беседе с корреспондентом британской газеты Guardian. — Мания увеличения — смертельная болезнь цивилизации, ее необходимо заменить кампаниями, которые ставят перед обществом цели достижения равенства и благополучия, а не потребления больше мусора".

В опубликованном документе говорится, что большие популяции и их продолжающийся рост приводят к деградации почв и утрате биоразнообразия.

"Рост населения означает, что производится больше синтетических соединений и опасных одноразовых пластиков, многие из которых усугубляют растущую токсичность Земли. Это также увеличивает вероятность пандемий, которые подпитывают все более отчаянную охоту за ограниченными ресурсами" — продолжают авторы манифеста.

Манифест утверждает, что последствия чрезвычайной климатической ситуации более очевидны, чем потеря биоразнообразия, но тем не менее человечество не может сократить выбросы. Если бы люди лучше осознавали масштабы кризиса, то изменили бы свое поведение из-за серьезности нарастающей угрозы.

Документы всемирных организаций по экологии

В документе приводится ряд ключевых документов, опубликованных за последние несколько лет, в том числе:

  • в докладе Всемирного экономического форума в 2020 году потеря биоразнообразия названа одной из главных угроз для мировой экономики;
  • в отчете IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services — Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам) Global Assessment в 2019 году говорилось, что 70% планеты претерпело изменения в результате вмешательства человека;
  • в докладе WWF (World Wildlife Fund — Всемирного фонда дикой природы) Living Planet ("Живая планета") от 2020 года сказано, что за последние пять десятилетий средний размер популяции позвоночных сократился на 68%;
  • в докладе Intergovernmental Panel on Climate Change (Межправительственной группы экспертов по изменению климата) за 2018 год говорится, что человечество уже превысило глобальное потепление на 1 градус по Цельсию выше доиндустриального уровня и должно достичь потепления на 1,5С в период с 2030 по 2052 гг.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы covid-19 пандемия экология
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