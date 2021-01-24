Открыт ещё один способ распознавания лжи

За прошедшие десятилетия было проведено множество исследований на тему, почему люди лгут. Если социологи заинтересованы в раскрытии того, как люди лгут и при каких обстоятельствах, то сотрудники полиции и прочих компетентных органов хотели бы знать, лгут ли им подозреваемые или тайные агенты, когда предоставляют секретную информацию.

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Кому мы лжём

Французский поэт и писатель Анри де Ренье (Henri de Régnier; 1864-1936) прозорливо заметил:

"Женщины лгут искусно, потому что почти верят, что говорят правду".

Однако этот дворянин из Нормандии и член Французской академии не учёл простого факта, что люди обоего пола, как правило, имитируют движения человека, которому лгут.

В статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, международная группа исследователей из

нидерландского Университета имени Эразма Роттердамского (Erasmus Universiteit Rotterdam),

английского Ланкастерского университета,

британского Открытого университета (Open University)

именно так оценила эксперименты, которые проводились со студентами разных колледжей.

По всей видимости, прав оказался английский писатель викторианской эпохи Сэмюэл Батлер (Samuel Butler; 1835-1902), когда определил, что "лгать значит признавать превосходство того, кому вы лжёте".

Способы обнаружения лжи

Чтобы выяснить, лжёт человек или нет, психологи предлагали анализ движений тела или глаз, а также синхронной регистрации параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления кожи или регистрации других физиологических параметров на полиграфе. Тем не менее ни психологические методики, ни детектор лжи не оказались стопроцентно надёжными.

В рамках новой попытки исследователи предположили, что чтобы обнаружить ложь, необходимо проанализировать весь разговор, а не полагаться лишь на ответы испытуемого. При этом задающий вопросы также может сыграть свою немалую роль.

Как мы лжём

Череда экспериментов заключалась в том, чтобы попросить волонтёров решить сложную головоломку, а затем записать интервью с ними, которые проводили другие студенты-добровольцы. Чтобы побудить лгать, исследователи солгали добровольцам, сказав им, что загадку легко решить, хотя на самом деле она была довольно сложной. Исследователи также притворились, будто случайно позабыли ответ, не знают, как решить головоломку, а затем попросили испытуемых не сообщать об этом.

На следующем этапе исследователи попросили второго добровольца опросить первого о решении головоломки — на головах обоих находились акселерометры для фиксации физических движений во время опроса.

В процессе исследования выяснилось: если добровольцы лгали, то, как правило, имитировали физические действия специалиста, который проводил исследование. И чем сложнее или труднее было им, тем точнее они имитировали действия опрашивающего их человека.

Можно предположить, что ложь требует такой умственной работы, что тело реагирует, попросту имитируя поведение другого человека, а не самостоятельно формируя действия.