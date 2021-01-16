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Автор Игорь Буккер

В Мексике найдена статуя в головном уборе девушки-джедая

Наука » Полезно знать

На статуе загадочной женщины 500-летней давности, найденной в Мексике, головной убор, который поразительно напоминает тот, что носит девушка-джедай из "Звёздных войн". Правительница жила до вторжения в её страну европейских завоевателей.

В Мексике найдена статуя в головном уборе девушки-джедая

Статуя доколумбовой эпохи

Обрабатывая поле в цитрусовой роще неподалёку от города Идальго-Амахак (Hidalgo Amajac) в мексиканском штате Веракрус, крестьяне наткнулись на двухметровую статую из известняка. Артефакт, вероятно, относящийся к позднему постклассическому периоду (1450-1521 гг.), по мнению специалистов из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), напоминает культуру уастеков, обитавших на побережье Мексиканского залива в эпоху до открытия Колумба.

По словам археолога Национального института антропологии и истории Мексики Марии Эухении Мальдонадо Вите (María Eugenia Maldonado Vite), известняковая статуя в самом широком месте не более 60 сантиметров, а толщина — примерно 25 сантиметров. Внизу статуи имеется заострённый шип, который позволял вертикально воткнуть статую в землю. Кто изображён с несколько удивленным лицом, широко открытым ртом и глазами — неизвестно.

Глаза, "должно быть, были заполнены вставками из обсидиана или другого камня", отметила в интервью livescience. com Мальдонадо Вите.

Королева уастеков — предшественница тогрутов

На молодой женщине, которую изображает статуя, надеты изысканные наряды: рубашка с длинными рукавами и длинная юбка, хотя на ногах нет обуви. Среди украшений — висящий на толстом ожерелье круглый кулон oyohualli, а также серьги в виде кисточек.

Особенно удивил исследователей головной убор, который похож на тот, что красовался на голове представительницы разумной расы тогрутов Асоки Тано (Ahsoka Tano), бывшей падаваном рыцаря-джедая Энакина Скайуокера из "Звёздных войн".

В заявлении археологов из центра INAH Veracruz, которые продолжают раскопки, говорится, что статуя изображает не богиню, а аристократку из правящей элиты, "возможно, правительницу, о чём свидетельствует её осанка, одежда и украшения".

Женщины из правящего слоя принимали участие в социальной и политической жизни уастеков. В доколумбовых культурах они обладали высоким статусом и лишились его лишь после нашествия конкистадоров. В документах ацтеков колониальной эпохи упоминались женщины-правительницы, которые передавали корону своим преемникам.

Колыбель древнейших цивилизаций и загадок

Нужно отметить, что данную статую обнаружили между археологическими городищами ацтеков Tochpan (Tuxpan) и Castillo de Teayo уастеков, предположительно она относится к обеим культурам. Что недалеко от знаменитого комплекса Эль-Тахин (El Tajin) — "место грома" — колыбели древнейших цивилизаций Мезоамерики.

По словам Мальдонадо Вите, большинство скульптур уастеков изображают ацтекские божества, связанные с богиней-матерью Тласолтеотль, имя которой означает "пожирательница грязи (экскрементов)", также известной своим греховным поведением, похотью и развратом. По словам археолога, Тласолтеотль часто изображали с кольцом в носу и плетёными кисточками, свисавшими с её головного убора.

Как отметила Мальдонадо Вите, "образ молодой женщины из Амахака похож на изображения богинь земли и плодородия уастеков, но, возможно, не без влияния другой общности — науа. Это заметно по инкрустированной глазнице, которая не свойственна классической скульптуре уастеков, а относится к художественной традиции другой культуры. Кроме того, фартук уастекских женщин всегда монотонный, а на этой ткани заметен орнамент из ленточек и узелков".

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы ацтеки мексика веракрус асоки тано археология мезоамерика звездные войны
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