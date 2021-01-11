Путь к Марсу обещает быть тернистым

Космические агентства развитых стран мира вожделенно глядят на Луну, держа в уме исследовательский потенциал и природные ресурсы, которые она сулит. Но ещё более соблазнительны для них мечты об использовании нашего спутника как своеобразного трамплина для намного более амбициозного полёта человека на Марс. Сегодня больше аргументов говорит о его невозможности, но это не останавливает тех, кто движим идеей космической экспансии.

Светлана Савицкая: Полет на Марс может стать прорывным проектом России

Летом 2020 года сразу три страны решили отметиться в марсианских хрониках. Никого не удивит факт отправки многоопытным агентством NASA марсохода под именем Perseverance ("Настойчивость") с задачей исследования поверхности и атмосферы Красной планеты. Китайская экспедиция "Тяньвэнь-1" по своей значимости сродни названию, которое означает "Вопросы к небу" — отсылка к стихотворению "Тяньвэнь" весьма чтимого в стране древнекитайского поэта Цюй Юаня. Данная миссия имеет все шансы перекозырять американцев, так как она включает доставку к Марсу не только ровера, но и орбитального аппарата, оснащённого камерами и радарами. "Тяньвэнь-1" должна стать подарком к 100-летнему юбилею Коммунистической партии Китая.

Наибольшим сюрпризом стал запуск к Марсу орбитального аппарата под названием "Аль-Амаль" ("Надежда") Объединёнными Арабскими Эмиратами, которые будут скоро отмечать 50-летие образования страны. Космический зонд "Надежда" оснащён тремя камерами, которые позволят наблюдать за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне и создать полную картину климата планеты.

Все три космических аппарата, стартовавшие с Земли в июле, должны достичь своей цели уже скоро — в феврале 2021 года. Выбор времени не случаен, а связан с приближением Марса в момент противостояния, которое происходит каждые 26 месяцев. К сожалению, совместная миссия "Роскосмоса" и Европейского космического агентства "ЭкзоМарс-2020", включавшая доставку на Марс российской посадочной платформы с европейским ровером на борту, этот благоприятный срок упустила и будет отложена на два года из-за пандемии коронавируса. Как было заявлено ранее, марсоход, участвующий в миссии и названный "Розалинд Франклин", может бурить поверхность планеты и оснащён миниатюрной лабораторией для поиска следов жизни.

Отрадно, что подобное сотрудничество вообще возможно, учитывая вирус ненависти к России, который активно распространяют на Западе наши недоброжелатели.

Первым этапом проекта "ЭкзоМарс" стал запуск двух космических аппаратов с Байконура в марте 2016 года ракетой-носителем "Протон-М". Если спуск посадочного модуля Schiaparelli оказался неудачным, то орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter успешно исследует атмосферу Красной планеты на предмет возникновения и наличия в ней водяного пара, метана и других газов.

В условиях, приближенных к марсианским

Как известно, после исчезновения с мировой арены СССР тон в космических делах стали задавать США. Американцы — первые и единственные, кому удалось совершить пилотируемые полёты к Луне и ступить на её поверхность на рубеже 60-х и 70-х годов прошлого века. И они не собираются никому уступать пальму первенства в том, что касается Марса. Президент Джордж Буш-младший уже в 2004 году заявлял о планах отправки астронавтов на Луну, с тем чтобы использовать приобретённые опыт и технику для полётов к Красной планете.

Сменивший его Барак Обама подумал и решил, что можно промежуточный этап в виде спутника Земли опустить, поскольку они там уже были. В начале прошлого года президент США Дональд Трамп запросил у конгресса дополнительно деньги, которые послужат тому, чтобы "следующим мужчиной и первой женщиной на Луне стали американские астронавты и чтобы Америка была первой страной, которая установит свой флаг на Марсе". В формулировке Трампа чувствуются опасения и намёк на неназванных участников космической гонки, которые чуть ли не дышат в затылок. Зная, что 45-й президент США неровно дышит к КНР, можно прийти к выводу, что, скорее всего, Трамп мог подразумевать именно эту державу.

Свой голос в американских космических проектах имеют и частные компании. Особо выделяется среди них основатель компании SpaceX, богатейший человек на планете Илон Маск. Его мнение на тему космоса кое-что значит, и к его словам прислушиваются. Миллиардер-изобретатель давно вынашивает идею о том, что человечество должно подготовить почву для колонизации Марса в целях сохранения нашей цивилизации на случай глобальной катастрофы, например, очередной мировой войны. Маск утверждает, что к 2050 году на Красной планете будет жить не менее одного миллиона человек. Для этих целей планируется построить до одной тысячи космических кораблей многоразового использования Crew Dragon и сверхтяжёлых ракет-носителей Starship. Учитывая, что каждый корабль сможет принимать на борт до 100 человек и 100 тонн груза, Маск обещает в будущем отправлять на планету по 100 тысяч человек во время каждого сезона запусков, то есть раз в 26 месяцев.

По фантастичности планов с Илоном Маском могут поспорить, пожалуй, Объединённые Арабские Эмираты, представители которых заявили о своём желании сделать Марс целью космической экспансии и создать на нём к 2117 году обитаемый город. Правда благоразумно решили всё же построить вначале экспериментальный город на Земле, чтобы потренироваться в условиях, приближенных к марсианским.

От земных проблем не улететь

В пику бизнесменам и политикам, грезящим о полётах к далёким планетам, выступает пессимистично настроенная часть учёного сообщества. Ещё никто не придумал, как защитить космонавтов от мощной солнечной радиации в далёком космосе, за пределами магнитного поля Земли. Не меньшей проблемой считается длительное нахождение в состоянии невесомости, которая негативно влияет на мышцы, кости и систему кровообращения. Заметим, что магнитное поле Марса слабее земного в 800 раз, а его сила притяжения — в 2,5 раза. А чтобы только долететь до него, надо семь месяцев.

Учёные выделяют также трудности психологического характера. Длительное нахождение людей в замкнутом пространстве, ограниченность социальных контактов провоцируют агрессию и неизбежные конфликты. А ещё могут возникнуть непредвиденные ситуации, связанные с неполноценным питанием, различными травмами, отсутствием адекватной медицинской помощи, поломками техники, проникновением космической пыли и многим другим.

На пути превращения человечества в межпланетный вид, о котором мечтает Илон Маск, встаёт и враждебная среда самого Марса. Мы уже говорили об отсутствии там естественного антирадиационного щита в виде глобального магнитного поля. Атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа и лишь на 2,7% из азота. В земной атмосфере около 21% кислорода и 78% азота, без которого невозможно представить жизнь растений и животных. Кроме того, изучение полученных образцов почвы Марса показало наличие в ней солей хлорной кислоты, перхлоратов, которые способны убивать всё живое.

Неуёмное стремление некоторых представителей человечества колонизировать далёкие планеты, когда у себя на Земле сохраняется ворох нерешённых проблем, не может не удивлять.

Взять хотя бы околоземное пространство: там из-за деятельности человека накопилось такое количество космического мусора, что скоро о полётах в космос можно будет совсем забыть. Для этого феномена даже придумали название — "синдром Кесслера". Даже если полёт на Марс и его колонизация станут реальностью, нет никакой гарантии, что людские предрассудки и пороки не будут перенесены на новую почву. А следовательно, цель спасения человеческой цивилизации через "межпланетную миграцию" представляется весьма иллюзорной.

Тем не менее амбициозные космические проекты дают со временем вполне осязаемые результаты в виде рывка в научно-технических исследованиях и экономического оживления.

Если вложения в космос способны придать новый импульс экономике страны и делать нашу жизнь на Земле лучше и комфортнее, то нет смысла от этого отказываться.

Читайте также:

Россия включается в лунную гонку

Лунный клондайк грозит милитаризацией космоса