Лунный клондайк грозит милитаризацией космоса

В последнее время космические проекты, связанные с полётами на Луну, стали темой на злобу дня. Появляются идеи на грани фантастики, ускоряются научные исследования и разработки, на них выделяются бешеные деньги. С лёгкой руки американского президента Дональда Трампа, заявившего об особых правах его страны на Луну, был открыт ящик Пандоры. Кипучая и циничная активность Штатов, связанная с борьбой за ресурсы, грозит с фазы экстерриториальной перейти в фазу экспланетарную.

Будет ли Россия первой на Луне с "Ангарой"?

Весной 2019 года Дональд Трамп потребовал "любой ценой" организовать полёт американских астронавтов на Луну в 2024 году. Агентство NASA объявило о космической программе "Артемида", которая включает не только высадку экипажа на спутнике Земли, но и создание лунной инфраструктуры. Дальше больше. В апреле прошлого года президент Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах.

В нём говорится, что американцы должны иметь право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством.

Если американцы пока ещё не выкинули на свалку истории Договор о космосе от 1967 года, разработанный ООН, то Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от 1979 года ("Лунное соглашение") для них явно failed treaty, то есть "несостоявшийся договор". А всё потому, что оно предусматривает установление международного режима, регулирующего эксплуатацию природных ресурсов Луны, провозглашает принцип исключительно мирного её использования и, главное, признаёт Луну и её полезные ископаемые общим достоянием всего человечества. Естественно, американцы как "исключительная нация" с этим согласиться не могут.

О далеко идущих планах США красноречиво свидетельствует подписание в октябре 2020 года "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords), которое станет правовой основой для создания в течение десяти лет постоянно действующей базы на Луне и начала промышленной добычи природных ресурсов в космосе.

Видимо, чтобы не прослыть надменным гегемоном космического масштаба, Штаты "подтянули" ещё несколько заинтересованных стран:

Австралию,

Великобританию,

Италию,

Канаду,

Люксембург,

ОАЭ

и Японию.

Луну (а также Марс, астероиды и кометы) решено осваивать в рамках "Соглашения Артемиды" путём заключения двусторонних договоров между США и странами-"партнёрами", конечно, при лидирующей роли американцев.

В соглашении есть примечательный пункт о создании неких "зон безопасности" вокруг будущих лунных баз, с тем чтобы "предотвратить ущерб или вмешательство со стороны соперничающих стран или компаний, ведущих деятельность в непосредственной близости".

Баз на Луне и Марсе пока нет, и неизвестно, когда построят, но зато по инерции земного мышления американцы с союзниками приготовились уже оборонять их от нашествия враждебных сил. Что касается привлечения к соглашению Москвы, то Баба-яга в лице Пентагона против: американским военным померещилось, что российские спутники на околоземной орбите как-то угрожающе ведут себя по отношению к их космическим аппаратам.

Лихо закрученный сюжет с трамповским указом и Artemis Accords не остался без внимания российских политиков и "Роскосмоса".

Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по захвату территорий других планет вряд ли будут способствовать плодотворному международному сотрудничеству, заявил заместитель гендиректора "Роскосмоса" Сергей Савельев.

Трансатлантическая круговая порука разделила мир на якобы имеющих право на всё и не имеющих право ни на что, возмущенно отметил сенатор Константин Косачёв. Даже если союзники США уступят право на космос, Россия не станет с этим мириться.

Большинство человечества на нашей стороне, а не на позициях неолиберальной части мира с извращенным от мании величия сознанием, резюмировал политик.

Луна манит современных капиталистов

Есть лишь одна идея, одна цель, которая всегда сильно будоражит умы представителей американской элиты, — это жажда наживы путём захвата всё новых и новых ресурсов. Ради неё они готовы свергать власть в других странах, уничтожать политиков, захватывать проливы, перекрывать трубопроводы, а теперь ещё и "застолбить" участки на Луне.

Научно-технический прогресс сегодня развивается такими ускоренными темпами, что планы добычи полезных ископаемых где-то на Луне или на астероидах не кажутся совсем невероятными.

Как утверждают учёные, спутник Земли богат редкоземельными элементами, которые как воздух нужны для развития промышленности и современных технологий. Например, такое химическое вещество, как гелий-3, может стать в будущем почти неисчерпаемым источником для реакторов термоядерного синтеза. Там есть платина, которую используют в химической промышленности и производстве медицинской аппаратуры.

Очень кстати придётся иттрий, который нужен при производстве мониторов для телевизоров и компьютеров. Лунный грунт реголит содержит в себе алюминий, железо, кремний, магний и другие элементы.

Но самым важным открытием стало обнаружение воды в замерзшем состоянии в приполюсных районах. Это означает наличие на спутнике стратегических запасов вещества, необходимого для дыхания и выработки ракетного топлива, ведь расщепление молекул воды даёт кислород и водород.

Исследователи космоса из Китая, который активно реализует свою лунную программу, сделали недавно важное открытие. С помощью аппарата "Чанъэ-4", совершившего в начале прошлого года впервые в истории посадку на обратной стороне Луны, удалось вырастить побег хлопка. Если даже в суровых внеземных условиях можно выращивать растения, чья роль в жизнедеятельности людей хорошо известна, то снимается непреодолимая преграда для колонизации спутника Земли и других планет.

Нашим ответом станет "Нуклон"

Хотелось бы, чтобы и наша страна — с её невероятными космическими достижениями, унаследованными от СССР, — оказалась способна если не конкурировать в лунной гонке, то воплощать в жизнь впечатляющие высокотехнологичные проекты. Во всяком случае, "Роскосмос" заявил о запланированной на ближайшие годы программе освоения спутника Земли. Уже осенью текущего года — после 45-летнего перерыва — будет запущен аппарат "Луна-25" в целях отработки современных технологий мягкой посадки. В последующие годы в космос отправят орбитальный аппарат для глобального обзора и разведки лунных ресурсов "Луна-26" и тяжелую посадочную станцию "Луна-27" для изучения реголита на южном полюсе спутника Земли. В районе посадки космического аппарата "Луна-27", чей запуск намечен на август 2025 года, может быть создана целая база.

Очень интересным представляется российский проект космического тягача с ядерной установкой "Нуклон". Успешная реализация проекта позволит осуществлять картографирование поверхности Луны с учётом неровностей и пустот, "просвечивание" её на несколько километров сквозь реголит, разведку полезных ископаемых, определять электрофизические свойства грунта и т. д. Самое ценное, что ядерная установка "Нуклона" будет способна вырабатывать электрическую энергию мощностью до 450 кВт включительно. Это намного больше мощности солнечных батарей МКС, составляющей около 100 кВт.

Транспортно-энергетический модуль "Нуклон" станет чем-то вроде мощной космической электростанции со всеми вытекающими отсюда возможностями как для обследования планет Солнечной системы, перемещения грузов, так и решения (в случае необходимости) военных задач.

Как уже заявляли представители "Роскосмоса", России не следует втягиваться в высокозатратные истории по освоению космоса по навязанным с Запада правилам.

Нашей стране следует действовать прагматично, так как мы не готовы в одиночку участвовать в такой гонке в силу финансовых и технологических возможностей, а также состояния космической промышленности, утверждает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Однако односторонние действия США в космосе открыли ящик Пандоры. Международное право — на этот раз космическое — в очередной раз втаптывается в грязь. И если все стороны не научатся уважительному языку, не начнут договариваться с учётом взаимных интересов, то столь опасная для человечества милитаризация космоса станет реальностью завтрашнего дня.

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