2020 год баловал археологов открытиями

Пандемия наложила определённые ограничения на многое, но археологи продолжали удивлять научное сообщество своими находками. Среди наиболее заметных открытий: найденные в Сибири кости взрослого мамонта, изучение здания, которое могут признать домом, где вырос Иисус, и многие другие. Археологи радовали нас почти ежемесячно. Начинаем обратный отчёт.

Дом Иисуса

Руины находящегося под женским монастырем Назаретских сестер и неподалеку от знаменитого храма Благовещения в Иерусалиме здания изучались на протяжении нескольких веков, но лишь в наше время их могут признать домом, в котором жил Иисус и члены его семьи.

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Голова статуи бога Гермеса

В ноябре во время работ по улучшению канализационной системы греческой столицы была обнаружена голова мраморной скульптуры бога Гермеса, которую датируют концом IV — началом III века до н. э. Артефакт покоился в полутора метрах от поверхности центральной улицы Эолу напротив церкви Святой Ирины. Голова бога торговли, хитрости и воровства, изображающая его в зрелом возрасте, являлась частью колонны.

"Такие колонны устанавливались на перекрёстках и улицах, они служили в античности своеобразными дорожными знаками", — сказано в сообщении министерства культуры и спорта Греции.

Древнейший геоглиф плато Наска

В октябре на перуанском плато Наска при реставрации смотровой площадки обнаружено гигантское изображение представителя семейства кошачьих. Тридцатисемиметровому геоглифу более двух тысяч лет, когда изображения кошачьих были очень популярны. Это древнейший из рисунков плато Наска, большинство из которых датируют периодом 100-200 годов до н. э.

Целая мумия доисторического пещерного медведя найдена в Сибири

В том же месяце якутские оленеводы на острове Большой Ляховский нашли почти полностью сохранившуюся тушу пещерного медведя (Ursus spelaeus), который вымер около 15 тысяч лет назад. Нынешней находке примерно 39 тысяч лет. До 2020 года попадались исключительно кости этого животного. Для комплексного изучения мумии с отменно сохранившимися зубами, шерстью, носом и внутренними органами будет создана специальная международная научная программа.

Более полусотни древнеегипетских гробов и статуэтки богов

За два неполных месяца с сентября по октябрь сотрудниками министерства по делам древностей Египта в некрополе Саккара обнаружено 59 неповреждённых саркофагов. Все изготовленные в форме тела человека гробы покрыты надписями и изображениями. Все гробы сделаны примерно 2500 лет назад, но находятся в очень хорошем состоянии и даже сохранили свои первоначальные цвета. Рядом с гробами находилась небольшая статуя, изображающая бога по имени Птах — Сокар, но большой интерес вызывает 35-сантиметровая бронзовая статуя бога Нефертума.

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Уцелевший мамонт с Ямала

В первых числах августа учёные Научного центра изучения Арктики у озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа извлекли все сохранившиеся останки самца мамонта.

По словам директора центра, кандидата технических наук Дмитрия Фролова, "бивни были утрачены еще в древности. А также отсутствуют левая лопатка и плечевая кость".

Хайтек позволил описать древнеримский город без раскопок

В июне археологи университетов Кембриджа и Гента без раскопок, лишь используя георадар, составили первую полноценную карту древнеримского города Фалерии-Нови (Falerii Novi). Новые технологии используются в археологии уже не одно десятилетие, но для создания плана целого города такое произошло впервые.

Этрусский город был основан около 241 года до н. э. Он расположен в 50 километрах к северо-востоку от Рима на территории современной коммуны Чивита-Кастеллана. От городских укреплений до нас дошли только ворота. В настоящее время на площади 30,5 гектара обнаружены форум, бани, рынок, храм, некрополь, сеть водопроводных коммуникаций и общественное здание, назначение которого ещё предстоит установить.

Пещера с наскальными рисунками эпохи палеолита

В феврале в пещере возле города Ла-Эсплуга-де-Франколи (L'Espluga de Francolí) на юге Каталонии обнаружено "палеолитическое святилище" с более чем сотней наскальных рисунков возрастом примерно 15 тысяч лет. На почти половине всех граффити изображены лошади, быки, олени. Остальные — абстрактные фигуры и символические знаки.