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Автор Игорь Буккер

Рождественские и крещенские морозы - миф, в который все верят

Наука » Экология

Новогодний праздник центральная Россия встречала "в тепле" (насколько это вообще возможно зимой): от минус 3º до плюс 2º. Кому-то для создания праздничного настроения не хватило снега и мороза, а кто-то искренне наслаждался прогулками на свежем воздухе. Чего никак нельзя сказать о жителях, например, Сибири, где столбики термометров застыли на отметке в районе минус 40.

Но впереди у нас ещё череда праздников, которые, по народным приметам, сопровождаются обычно морозами: Рождество и Крещение…

Преподнесёт ли погода нам сюрпризы в эти дни? Об этом в программе "Точка зрения" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Вы помните: несколько лет назад морозы сильные 30-градусные в Подмосковье ударили на 6-е, 7- е, на Рождество…

— Да, это 2016 год был. Будет ли повторение в этом году, пока сказать сложно. Посмотрим, что будет на Рождество, потому что не хотелось бы гадать, забегать вперёд.

Я напомню, что в 2006 году была совершенно фантастическая ситуация:

  • температура в первой половине месяца была выше нормы градуса на 3-4.

Довольно теплая погода. А вот непосредственно 17 января, под Крещение, температура понизилась сразу на 25 градусов. И вот такой режим был уже потом и всю вторую половину января, и первую половину февраля. Это была критическая ситуация для нашей энергосистемы.

Вообще ужасные морозы, тем более они были распространены от Калининградской области до Енисея. И вот вся эта территория была с такой аномалией -15, -20 градусов. Не температура минус 15 градусов, а отклонение от нормы. То есть в Москве было минус 25-30 градусов. Вот это была действительно тяжелая ситуация, но после очень тёплой первой половины января. Поэтому гадать мне не хочется, что будет дальше.

Рождественские морозы, крещенские. А существуют ли они?

Погода — она сама по себе. Она не привязана ни к государственным, ни к религиозным, ни к личным каким-то датам или праздникам.

Как кот, который гуляет по крыше, она независима.

А представление о том, что бывают такие, — это субъективизм, это эмоциональное восприятие. Будут крещенские морозы — конечно, так и должно быть. Не будут — это быстро забудется. Так получается. Статистика не подтверждает эти морозы.

— Наш постоянный зритель из Северодвинска Архангельской губернии спрашивает: обычно морозы у них под 30, 50 были, а последние лет 5-7 тёплые праздники на Новый год. С чем это связано?

— Об этом мне приходилось неоднократно говорить. Действительно, за последние десятилетия вследствие глобального потепления наиболее выраженные результаты его сказываются в высоких широтах.

  • Скорость повышения температуры, потепления в полярных регионах составляет 0,8-0,9 градуса за 10 лет.

Это невероятная скорость. Просто огромная.

  • В умеренных широтах скорость потепления 0,45 градусов за 10 лет.
  • В южных, низких широтах маленькая скорость — 0,1, даже ещё меньше — 0,05.

— Если резюмировать, получается: погода — кошка, которая гуляет сама по себе. А климат? Всё-таки прослеживается какая-то тенденция, да?

— Понимаете, погода действительно независима, она своенравна. А климат — это джентльмен такой устойчивый. И поэтому все эти разнообразия, большие амплитуды погодные — они сглаживаются. И поэтому климат действительно теплеет очень медленно, достойно. А на фоне этого тренда вот такие колебания погоды.

Кстати, Марк Твен очень остроумно заметил, что климат — это то, что прогнозируется, погода — это то, что бывает.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Темы мороз погода крещение рождество роман вильфанд
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