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Автор Игорь Буккер

Пандемией наградили человечество неандертальцы

Наука » Экология » Человек

Ответить на вопрос, что современному человеку досталось в наследство от неандертальца, может помочь изучение COVID-19. Можно взглянуть на проблему с другой стороны — как оставленный неандертальцами генетический материал мстит человечеству за их истребление.

Пандемией наградили человечество неандертальцы

Трудно представить уникальную митохондриальную Еву, её современника Адама с Y-хромосомой и даже гипотезу о том, что всё человечество родом "из Африки" просто подходящими к случаю выдумками, которыми палеогенетики делятся друг с другом на симпозиумах, чтобы искусственно выведенное филогенетическое, или эволюционное, дерево вызывало больше доверия.

Вот где собака зарыта!

Сын лауреата Нобелевской премии 1982 года (и в то время председателя фонда Нобеля) шведского биохимика Суне Бергстрёма (Sune Bergström), специалист по эволюционной генетике Сванте Пэабо (Svante Pääbo) неплохо зарабатывал себе на хлеб, изучая останки неандертальцев. В 1997 году Пэабо успешно секвенировал митохондриальную ДНК из ископаемых останков, найденных в гроте Фельдхофер (Feldhofer) в долине Неандерталь.

В сентябре 2020 года Пэабо, со своим коллегой из Лейпцига Хьюго Цебергом (Hugo Zeberg), объявил, что основной фактор риска заполучить тяжёлую форму COVID-19 унаследован человеком разумным от неандертальцев.

"По любым меркам это довольно смелое заявление, — отмечает в своей публикации веб-ресурс phys.org. — Если такое тяжёлое заболевание, как COVID-19, связано с конкретными аллелями в шести генах в пределах области длиной 50 тысяч пар нуклеотидов хромосомы 3, которые происходят непосредственно от неандертальцев".

На сайте bioRxiv.org, где опубликованы результаты данного исследования, указывается, что у неандертальцев были выявлены защитные гаплотипы на хромосоме 12, которые снижают риск заражения тяжелой формой COVID-19, и защитная область на хромосоме 9, которая взаимодействует с группой крови по системе АВО. Вывод о том, что группа крови влияет на тяжесть заболевания, вызванной новым вирусом, встретил шквал резкой критики.

Картина ясная, что ничего не ясно

Швед Пэабо и немец Цеберг пришли к этому удивительному результату на основе комплекса данных, которые они собирали не сами, но вызвавшие огромный интерес на июньском международном сообществе с участием более 770 пациентов с COVID-19 из Испании и Италии.

Очевидно, существует вариант, который особенно часто связан с тяжёлым протеканием заболевания. Как указывают Пэабо и Цеберг, этот гаплотип — конкретный вариант последовательности генов в рассматриваемой хромосоме — также обнаруживается в доступных генетических последовательностях неандертальцев. С другой стороны, гаплотип нельзя найти в геноме последнего общего предка людей и неандертальцев, который, должно быть, жил около полмиллиона лет назад.

С одной стороны, это означало бы то, что было известно давно: люди и неандертальцы смешали и произвели общее потомство, наследие которого до сих пор остаётся в человеческой ДНК. Согласно названию исследования, это также означает, что сегодняшние носители описанного гаплотипа будут особенно подвержены риску заражения коронавирусом.

В Европе, по данным Пэабо и Цеберга, только восемь процентов населения имеют такой гаплотип. Однако в Юго-Восточной Азии он составляет 30 процентов, а в Бангладеш — даже более 60 процентов. В частности, в Бангладеш количество смертей должно быть выше, чем где-либо еще на планете, но это не соответствует действительной картине.

"Исследование Цеберга и Пэабо, безусловно, интересно, но оно не имеет прямого клинического эффекта", — утверждает Андре Франке (Andre Franke) из Института клинической молекулярной биологии Кильского университета.

Вопрос скорее в том, почему сохранился именно этот геном неандертальцев, в то время как другие гены и варианты генов последних родственников человека в значительной степени исчезли из генома современного человека, предположительно, потому, что они обладали неблагоприятными свойствами.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы днк covid-19 геном группа крови неандертальцы пандемия коронавируса
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