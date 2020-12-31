Тамтам для пришельцев и обратная сторона Луны. Что нового в космосе

Почему мы не можем "дотянуться" до обратной стороны Луны? Может ли коронавирус быть пришельцем из космоса? "Правде.Ру" объясняет заведующий отделом Института астрономии РАН Олег Малков.

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Игорь Буккер: За рубежом прошла серьезная информация с математическими данными о том, почему внеземные цивилизации на нас не реагируют. Суть в том, что там есть умные люди, которые опасаются, что более крутая цивилизация их просто раздавит. Так что лучше молчать, может, она себя проявит, а не мы.

— Я знаком с такой точкой зрения. Действительно, очень по-человечески: если мы живем на нашей комфортной планете, зачем нам накликивать беду. Чужая цивилизация может быть куда агрессивнее нас и более развита как минимум в военном плане.

Молчание Вселенной также можно объяснить божьим промыслом. То есть жизнь существует только на Земле, больше нигде ее нет. Это замечательный метод все понять, ничего не объясняя, но нас этот подход не устраивает.

Мы пытаемся искать другие объяснения, например, такое, что время жизни цивилизации, имеющей высокие технологии, очень невелико, ведь мы сравнительно недавно начали как-то о себе заявлять. И представьте себе, что мы прекращаем существование: ядерная война, экологическая катастрофа… Возможно, есть закономерность, что цивилизация на высоком технологическом этапе довольно быстро погибает. Тогда ясно, почему космос молчит… Цивилизаций может быть много там, но их существование непродолжительно.

Вот такой грустный сценарий. Есть конкурирующее объяснение, которое мне изложил профессор Тутуков — оно повеселее. Представьте себе племя туземцев, у которых есть все для жизни на отсеченном от цивилизации острове. И им интересно: а есть ли еще кто-то в этом мире? Чтобы это узнать, они выходят с тамтамами на берег океана и стучат в них, надеясь, что им ответят. Естественно, ответа нет. А пролетающие в небе самолеты они считают природным явлением. И возможно, мы действуем как это племя, используя просто допотопные средства связи. Может быть, наши радиотелескопы — это такие тамтамы. Может быть, то, что мы с моими коллегами-астрономами давно и прочно воспринимаем как нормальные, естественные явления, это как раз, наоборот, свидетельство чего-то искусственного. Мы не знаем.

— Давайте поговорим о китайском луноходе. Китай — третья после СССР и США держава, которая таким образом побывала на Луне. Какие результаты это дало и почему луноход не прошел на обратную сторону Луны?

— Китай претендует на то, чтобы высадить своего гражданина на Луну вторым после США. Сейчас они занимаются доставкой лунного грунта. Каких-то прорывных открытий мы тут не ждем, но Луна представляет интерес для исследователей. Даже есть шутка, что каждый приличный астроном после смерти попадет именно туда.

Это, например, идеальное место для наблюдений. Телескопы на Земле вынуждены бороться с засветкой, вибрацией, атмосферой, их приходится ставить там, где не слишком удобно человеку. На Луне нет атмосферы, нет гидросферы, нет засветки. Исследовать Луну надо и сравнительно безопасно.

— Почему не были на обратной стороне Луны?

— Есть такое понятие даже не в астрономии, а в физике — приливная синхронизация. Луна вращается вокруг своей оси ровно с тем же периодом, с которым она обращается вокруг Земли. И ее обратная сторона — единственное, что невозможно с Земли наблюдать, в отличие от далеких галактик и звезд. Ее можно увидеть, только подлетев к ней. Для "земной" стороны Земля служит неким щитом, на обратной могут быть совершенно другие условия.

— Американский астроном Андреа Мия и немецкий астрофизик Райнхард Генцель получили половину Нобелевской премии, обнаружив огромную черную дыру в центре нашей галактики. Стоит ли ее опасаться?

— Черная дыра — это смертельная вещь для космонавта, неосторожно к ней подлетевшего. Во-первых, он будет разорван приливными силами, теми самыми, которые развернули Луну одной стороной к Земле. Только там они гораздо сильнее. И кроме того, по определению, которое дал Эйнштейн, ничего не может покинуть черную дыру, в том числе и самое быстрое, что есть в нашей природе, а это свет.

И уж тем более никакое физическое тело. Но нам опасаться черных дыр не нужно, потому что они далеко от нас. Так что можно спокойно встречать Новый год.

- Возможно ли, что испортивший нам жизнь коронавирус попал на Землю вместе с неким космическим телом?

— Как гипотезу можно рассматривать. Но никаких не то что доказательств, а даже указаний на то, что это так, я не вижу.

— А вообще вирусы и бактерии могут попадать с небесными телами?

— Теоретически да.