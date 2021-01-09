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Автор Игорь Буккер

Поселения в дебрях Амазонки копируют созвездия

Наука » Полезно знать

Благодаря новым технологиям исследователям посчастливилось обнаружить в тропических лесах Амазонки обширную сеть давно заброшенных деревень круглой и прямоугольной формы. Предположительно, их построили в период с 1300-х по 1700-е годы. Ничего не известно о том, кто их создавал и почему они расположены словно созвездия.

Поселения в дебрях Амазонки копируют созвездия

Старинные поселения копируют карту звёздного неба

Все расположенные по кругу поселения имеют удивительно типовую планировку. Они окружают центральную площадь рядом продолговатых холмов, словно отметки на циферблате часов.

"Эти насыпи, если смотреть с высоты птичьего полета, выглядят как солнечные лучи, что позволило назвать их Sóis — в переводе с португальского "солнце", — сказано в новом археологическом исследовании доколумбовой Амазонки.

За последние два десятилетия учёные выяснили, что на южную окраину тропического леса в бразильском штате Акко приходится большое разнообразие культур, которые создавали ландшафт до вторжения сюда европейцев. Удалось обнаружить руины так называемых "деревень-курганов", которые имеют форму кругов или прямоугольников и между собою соединены разветвлённой сетью дорог.

Загадочные поселения хранят свои тайны

Международная группа исследователей направилась в дебри Амазонки, чтобы обследовать местность с помощью снабжённых лидарами беспилотников. Согласно отчётам, лидарная съёмка в сочетании с полученной со спутников информацией выявила 25 подобных поселений на круглых насыпях и 11 поселений на прямоугольных. Оставшиеся 15 поселений сохранились настолько в плохом состоянии, что их невозможно отнести ни к категории круглых, ни прямоугольных.

Средний диаметр круглых поселений составляет 86 метров, в то время как прямоугольные деревни, как правило, меньше. Их средняя длина — 45 метров. Дальнейший анализ "солнечных" поселений показал, что от них идут тщательно спланированные дороги. От каждого поселения с круглым курганом идут две "основные дороги" (до шести метров в поперечнике) с высокими берегами и несколько меньшие "второстепенные дороги", которые вели к близлежащим ручьям.

В массе своей поселения располагались недалеко друг от друга — около 4,4 километра. По словам исследователей, своеобразный и последовательный способ организации этих деревень коренными народами предполагает, что у них были определённые социальные модели того, как они организовывали свои сообщества. Они отметили, что даже возможно, что эта конфигурация была предназначена для представления космоса. Сложная система дорог не представляет собой никакого сюрприза для археологов.

"Имеются ранние исторические свидетельства о повсеместном распространении дорожных сетей через Амазонку. О них упоминал в XVI веке испанский монах-доминиканец Гаспар де Карвахал (Gaspar de Carvajal), воочию видевший широкие дороги, ведущие от прибрежных поселений во внутренние районы. В XVIII столетии полковник Антонио Пирес де Кампос (Antonio Pires de Campos) описал многочисленный народ, проживавший в поселениях, которые соединены прямыми широкими дорогами, постоянно поддерживаемыми в чистоте", — сообщают учёные.

Мало что известно о культуре жителей поселений на холмах. Согласно предварительным исследованиям, их керамические изделия "примитивнее" керамики предшествовавшей им культуры геоглифов, которые населяли эти места примерно с 400 года до нашей эры до 950 года нашей эры.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы амазонка бразилия штат акко поселения созвездия археология
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