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Автор Игорь Буккер

О чем "сигналит" Проксима Центавра

Наука

Есть ли некий барьер вокруг Земли в космосе и кто может нас блокировать? Сигнал с Проксимы Центавра — неужели мы не одни во Вселенной? Космические тайны обсуждает с "Правдой.Ру" заведующий отделом Института астрономии РАН Олег Малков.

Игорь Буккер: В 2017 году НАСА якобы нашли нечто наподобие искусственного барьера, который полностью окружает Землю. Что это такое и насколько это страшно?

— Солнце определяет погоду на нашей планете и в глобальном, и в локальном смысле этого слова. От него мы, как и прочие планеты Солнечной системы, получаем потоки заряженных частиц. Такое излучение не всегда благоприятно, но они не целиком до нас доходят, так как у Земли довольно мощное магнитное поле. И вокруг Земли есть радиационные пояса, в которых эти частицы заперты.

Они названы поясами Ван Аллена в честь открывшего их специалиста. Их существование подтверждено многими космическими миссиями. Они, кстати, неблагоприятно влияют на космическое оборудование, так что аппараты запускают так, чтобы они проходили над или под ними. А именно блокировки не были подтверждены впоследствии. И можно надеяться, что магнитное поле Земли будет нас защищать так же надежно, как до сих пор.

Голос из космоса — неужели?…

— Другая информация. Ищущие внеземные цивилизации астрофизики получили радиосигнал от ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра. Сигнал частотой 980 мегагерц и продолжительностью 30 часов был зафиксирован еще весной 2019 года, источник его происхождения пока не ясен.

— Проблема поиска жизни во Вселенной — чрезвычайно интересная вещь. Уже несколько десятков лет люди с помощью радиосвязи связываются с потенциально обитаемыми мирами, пытаясь получить ответ.

Во Вселенной открыто около 4000 планет и еще примерно столько же, что можно назвать кандидатами в экзопланеты. Не все они похожи на нашу Землю. Проще открыть то, что ближе к своему светилу и имеет большие размеры, как "наш" Юпитер. Из-за близости к звездам там очень высокая температура.

Удается открыть и планеты поменьше. Примерно пятая часть известных нам землеподобные, то есть имеют сходные с Землей размеры и находятся на благоприятном расстоянии от "своих" звезд, где не очень жарко или холодно. Правда, рассуждая так, мы используем порочный подход — что жизнь должна быть непременно похожа на нашу. Но у нас перед глазами нет других примеров, и мы исповедуем так называемый "углеродный шовинизм".

Но жизнь может быть основана не только на воде и углероде, но и на, возможно, серной кислоте, и ей будет комфортнее не на землеподобных планетах.

Открыты тысячи планет, но Вселенная молчит. Притом что мы живем на вполне заурядной планете на периферии абсолютно заурядной галактики. И почему не может быть инопланетной жизни? Так что проект, который вы упомянули, затеян Стивеном Хокингом и предпринимателем Юрием Миллером и продолжается, сводясь к прослушиванию, прежде всего, ближайших звезд в радиодиапазоне.

Упомянутый же вами сигнал не первый. Но до этого дня оказывалось, что они имеют естественное или искусственное происхождение. Например, сигнал телескопа, запущенного для исследования Солнца.

Что интересного в этом сигнале? Он пришел с ближайшей к нам звезды. Альфа Центавра на самом деле — тройная звезда, пара похожих на Солнце и одна сильно отличающаяся — гораздо меньше и холоднее. Именно ее мы называем Проксима, она ближе всего к нашей Солнечной системе. И вокруг нее обращаются как минимум две планеты, а возможно, даже и больше.

Характеристики радиосигнала повторяют движения в пространстве этой звезды и планеты вокруг нее. Это не значит, что сигнал идет с планеты, но это серьезный индикатор того, что на сигнал надо посмотреть внимательно.

Не исключено, что будет доказано его естественное происхождение, к сожалению, для тех, кто ищет разумную жизнь на других планетах. Не исключено, что будет доказано его искусственное происхождение, и происхождение это будет атрибутировано деятельностью землян. Но может быть, этого доказать и не удастся.

Тогда действительно, почему бы нам не предположить, что этот сигнал действительно испущен какой-то разумной жизнью. Исследователи обращают внимание вот на какую странность. Известно несколько тысяч планет, а сигнал зарегистрирован с ближайшей. Это статистически очень маловероятное событие. Но этому тоже, наверное, будет найдено объяснение.

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Редактор: Михаил Закурдаев, Куратор: Владимир Губарев
Темы звезды космос олег малков сигнал из космоса проксима центавра
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