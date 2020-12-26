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Автор Любовь Степушова

Эксперт: советские ракетные двигатели эффективнее, чем в ракете у Маска

Наука » Экология » Космос

Каким будет новый разгонный блок для "Ангары", почему водородные советские двигатели попали в Индию и есть ли на самом деле что-то прорывное в американских ракетах нового поколения, рассказал ведущей "Правды.Ру” Любови Степушовой ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмонт.

Читайте начало интервью: Натан Эйсмонт: американская ракета Atlas V работает на российских двигателях

Космическая скорость

— Дмитрий Рогозин сказал, что ракета "Ангара" будет оснащена новым кислородно-водородным разгонным блоком тяжелого класса. Что это такое?

— У "Ангары" есть предшественники, где испытывались системы, входящие в состав "Ангары". Разгонный блок был поставлен старый, но хорошо отработанный. Это блок "Бриз". Его используют на "Протонах". Главным образом для запуска спутников геостационарных. Мы получаем телевидение за счет геостационарных спутников на высоте 36 тысяч километров в реальной плоскости.

Все новенькое сразу ставить страшновато. Здесь хорошо бы поставить проверенное и увидеть, как сочетается новое и проверенное. "Бриз" — это очень надежный блок, он был использован по полной его программе. Но в дальнейшем, конечно, хотелось бы разгонный блок нового поколения.

— Чтобы разогнать, надо 9,8 скорость. Он лучше или быстрее разгоняет?

— Если летим к Венере, это не 9,8, а 12. Он просто более эффективный. Есть понятие "удельный импульс" у этих ракет. Топливо, которое состоит из горючего водорода и окислителя (кислорода), — это самое эффективное соотношение. Измеряемая эффективность в параметрах удельного импульса с водородом на 30% больше. То есть больше полезной нагрузки можно запустить и с большей скоростью — в этом преимущество.

Такие двигатели были разработаны в СССР еще давным-давно. Но в силу того, что не было спроса, закрыли производство и передали технологии индийцам. Получилась парадоксальная ситуация: индийцы используют, а мы нет.

— А почему не было спроса на такой эффективный блок?

— В таком состоянии была экономика страны. Вот и все. Между прочим, любопытный момент с этими двигателями. Еще СССР (Россия) с американцами заключил соглашение о непередаче ракетных технологий. И когда это было передано индийцам, американцы возмутились: как так? И эта технология с применением водорода, конечно, никакая не военная. Им было на это указано, они были удовлетворены. Хотя эта технология более совершенная, чем военная.

— Что надо ракете, чтобы долететь до Луны?

— До какой скорости нужно разогнать, чтобы лететь к Луне, я сказал. Она примерно одинакова:

  • для Луны,
  • Венеры,
  • Марса.

Если к Юпитеру, то уже увеличивается. А если до этих небесных тел, то 11,5-12 км в секунду. С помощью "Ангары-А5" и разгонного блока, что имеется, можно долететь до Луны, сесть на Луну, взять грунт и вернуться. Для пилотируемого полета эта ракета немножко маловата. Но экипаж 2-3 человека могут полететь к Луне, облететь без посадки и вернуться.

Как полетит "Орел"

— Корабль "Орел" специально для "Ангары" разрабатывается? Что там нового?

— Новое — это современные технологии. Можно сравнивать "Орел" только с "Союзом". "Союз" с 60-х годов летает. За это время технологии стали другими. Конечно, это в "Союзе" учтено, там новые узлы, системы.

Но основа остается прежней. "Орел" — это уже то, что сделано, но не испытано на базе современных технологий, цифровых. По быстродействию и памяти это просто несравнимо.

— Чем больше ракета заберет топлива, грузов, тем больше выживаемость экипажа будет. Какая грузоподъемность у "Ангары"?

— Грузоподъемность измеряется по массе полезной нагрузки, которая доставляется на низкую околоземную орбиту высотой 10 км. Просто для сравнения. У "Ангары" это примерно 24 тонны. У "Союза" — 7,5 т. У европейской Ariane 5 — примерно на тонну меньше. У Atlas — примерно 22-23, у Falcon 9 — несколько меньше.

— Что у американцев в ракетах нового по сравнению с "Ангарой"?

— Вы знаете, какие ракеты здесь нужно? Ракеты до Маска и после. До Маска наиболее используемые — это Atlas V, который летает еще на советских двигателях. Потому что более эффективных двигателей просто нет. У Маска менее эффективные, между прочим. Американцы пытались их воспроизвести, но не получилось. И они выигрывают отчасти за счет (на Falcon еще нет, но на следующих) применения метана вместо керосина. Но там есть свои проблемы. Маск, я уверен, справится. Но для этого еще нужно работать. У нас тоже такие предложения были насчет метана. Но его преимущества не совсем очевидны. Там есть недостатки, о которых сейчас не рассказывают. Чтобы это запустить, нужно получить точное подтверждение, что метан лучше. Потому что в некоторых отношениях это не лучшее решение.

— Реклама американских ракет нового поколения не соответствует действительности? Ничего там прорывного нет?

— Прорывное все-таки есть. Но здесь нужно трезво оценивать. Это возвращаемая первая ступень. Утверждается, что это дешевле, потому что многоразовая. Но не все с этим согласны. И у нас не все согласны, что это стоит делать.

Но все-таки наши двигатели, ракеты остаются самыми совершенными в мире — это совершенно точно.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Владимир Губарев
Темы ракета космос роскосмос натан эйсмонт ракетные двигатели
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