Необъяснимое небесное явление, названное в Новом Завете "звездой", до сих пор вызывает споры среди учёных. Будучи астрологами, волхвы первыми обратили внимание на появление астрономического явления, хотя и были ещё язычниками, но нащупали путь к истинной Вере. Последующие поколения астрономов принялись выдвигать противоречащие друг другу версии.

В правление иудейского царя Ирода Великого несколько "магов с Востока" отправились в Иерусалим, чтобы поклониться новоявленному царю. Как место рождения Христа "все первосвященники и книжники народные" указали царю Иудеи на город Вифлеем. Ирод попытался выведать у волхвов побольше сведений о младенце, но им было откровение о злом умысле правителя и на обратном пути они миновали столицу Иудеи. Тем временем Святое Семейство спаслось бегством в Египет.

В "Иллюстрированной полной популярной Библейской энциклопедии" архимандрита Никифора, изданной в 1891-1892 годах, читаем:

"Если то, что содержится в Новом Завете, является историческим описанием чего-либо, то это историческое описание требует объяснения. Как астроному вам требуются астрономические объяснения", — написал в письме в редакцию All About Space профессор физики и астрономии в Университете Вандербильта в Теннесси Дейвид Вайнтрауб (David Weintraub).

Появившаяся на небе в 12-11 годах до нашей эры комета Галлея вряд ли могла вести волхвов к Иерусалиму и далее к Вифлеему, потому что её положение менялось при вращении Земли и не указывало в одном направлении.

Увы, представитель науки не учёл: в действительности перед кометами трепетали эллины и римляне, но на Ближнем Востоке они были предвестниками появления могучего властителя. Армянский царь Тигран II Великий, как его тесть и союзник понтийский царь Митридат VI, чеканил на своих монетах изображение кометы как знамение рождения царя-спасителя.

"Армянские учёные пришли к выводу, что комета на монете — одно из древнейших художественных изображений кометы Галлея, которая появилась в 87 году, во время царствования Тиграна. На Востоке комета Галлея, как казалось, возвещала божественное одобрение побед Митридата и Тиграна. Монеты Митридата с изображением кометы не уникальны, и в его стране кометы не считались плохим предзнаменованием", — написала в 2009 году в своей книге The Poison King: The Life and Legend of Mithradates, Rome's Deadliest Enemy (русский перевод 2015 года: "Митридат. Отважный воин, блестящий стратег, зловещий отравитель. 120-63 годы до нашей эры) американский специалист по античной истории Адриенна Майор (Adrienne Mayor).