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Автор Игорь Буккер

Астрономы гадают о происхождении Вифлеемской звезды

Наука » Экология » Космос

Необъяснимое небесное явление, названное в Новом Завете "звездой", до сих пор вызывает споры среди учёных. Будучи астрологами, волхвы первыми обратили внимание на появление астрономического явления, хотя и были ещё язычниками, но нащупали путь к истинной Вере. Последующие поколения астрономов принялись выдвигать противоречащие друг другу версии.

Астрономы гадают о происхождении Вифлеемской звезды

Священное Писание и отцы Церкви

"Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему". (Матфея 2:1-2)

В правление иудейского царя Ирода Великого несколько "магов с Востока" отправились в Иерусалим, чтобы поклониться новоявленному царю. Как место рождения Христа "все первосвященники и книжники народные" указали царю Иудеи на город Вифлеем. Ирод попытался выведать у волхвов побольше сведений о младенце, но им было откровение о злом умысле правителя и на обратном пути они миновали столицу Иудеи. Тем временем Святое Семейство спаслось бегством в Египет.

В "Иллюстрированной полной популярной Библейской энциклопедии" архимандрита Никифора, изданной в 1891-1892 годах, читаем:

"Вифлеемская звезда, явившаяся волхвам и приведшая их к месту рождения Спасителя, очевидно, была не естественным явлением, но чудесным: исполнивши своё назначение, она затем исчезла с неба. Св. Иоанн Златоуст говорит, что в виде звезды, руководившей волхвами, был ангел".

Неугомонные астрономы

"Если то, что содержится в Новом Завете, является историческим описанием чего-либо, то это историческое описание требует объяснения. Как астроному вам требуются астрономические объяснения", — написал в письме в редакцию All About Space профессор физики и астрономии в Университете Вандербильта в Теннесси Дейвид Вайнтрауб (David Weintraub).

Появившаяся на небе в 12-11 годах до нашей эры комета Галлея вряд ли могла вести волхвов к Иерусалиму и далее к Вифлеему, потому что её положение менялось при вращении Земли и не указывало в одном направлении.

"На рождественских открытках красуется хвостатая комета, но в те времена кометы обычно считались предвестниками надвигающейся катастрофы", — уверен профессор кафедры теоретической астрофизики и космологии Университета Нотр-Дам в Индиане Грант Мэтьюз (Grant Mathews).

Увы, представитель науки не учёл: в действительности перед кометами трепетали эллины и римляне, но на Ближнем Востоке они были предвестниками появления могучего властителя. Армянский царь Тигран II Великий, как его тесть и союзник понтийский царь Митридат VI, чеканил на своих монетах изображение кометы как знамение рождения царя-спасителя.

"Армянские учёные пришли к выводу, что комета на монете — одно из древнейших художественных изображений кометы Галлея, которая появилась в 87 году, во время царствования Тиграна. На Востоке комета Галлея, как казалось, возвещала божественное одобрение побед Митридата и Тиграна. Монеты Митридата с изображением кометы не уникальны, и в его стране кометы не считались плохим предзнаменованием", — написала в 2009 году в своей книге The Poison King: The Life and Legend of Mithradates, Rome's Deadliest Enemy (русский перевод 2015 года: "Митридат. Отважный воин, блестящий стратег, зловещий отравитель. 120-63 годы до нашей эры) американский специалист по античной истории Адриенна Майор (Adrienne Mayor).

Соединение или конъюнкция Юпитера и Сатурна

Крайне редкое явление, которое можно было видеть 21 декабря 2020 года, когда сблизились Юпитер и Сатурн. Визуально может показаться, что планеты соединились, превратившись в одну ярчайшую звезду, несмотря на то что их разделяют 750 миллионов километров.

В своей книге "Вифлеемская звезда" (The Star of Bethlehem) американский астроном Майкл Мольнар (Michael Molnar) высказал гипотезу о сближении Юпитера, Сатурна, Луны и Солнца в созвездии Овна 17 апреля 6 года до нашей эры.

По двум причинам...

  1. Соединение произошло в ранние утренние часы, что согласуется с описанием Вифлеемской звезды в Евангелии как восходящей утренней звезды.
  2. Волхвы потеряли её из виду, прежде чем увидели, что она остановилась на том месте, где в яслях лежал младенец Иисус, что могло быть результатом ретроградного движения Юпитера.

"По небу планеты обычно движутся на восток, — говорит Мэтьюз. — Однако при ретроградном движении они поворачиваются и идут в том направлении, в котором звёзды восходят и заходят ночью, то есть на Запад".

До настоящего времени астрофизики так и не пришли к окончательному мнению, представляла ли собой Вифлеемская звезда некий космический объект или же это было чудом.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы тигран волхвы сатурн юпитер библия митридат астрономия ирод великий комета галлея вифлеемская звезда
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