Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Космос к Новому году подкинул феномены

Наука » Экология » Космос

Пользователи Сети обратили внимание на снимок, сделанный в южном полушарии Марса автоматической межпланетной станцией Европейского космического агентства (ЕКА) Mars Express. На фото различимы силуэты ангела, дьявола и кроваво-красное сердце. Вполне объяснимые феномены нередко проявляются в канун нового года. Вот некоторые из них.

Космос к Новому году подкинул феномены

Ежегодный метеорный поток Урсиды coзвeздия Maлoй Meдвeдицы, который можно наблюдать с 17 по 27 декабря. В этом году его пик пришелся на день (точнее, ночь) зимнего солнцестояния. Как правило, это около десяти метеоров в час. Довольно редко, но бывает поток до сотни метеоров в час. Несколько раньше, вечером 21 декабря, особенно в южных широтах России было видно "Великое соединение" Юпитера и Сатурна. Предыдущее сближение двух планет-гигантов наблюдалось в XIII веке. Возможно, именно оно навело на мысль о Вифлеемской звезде.

Видимые явления: ангелы и демоны

Как правило, вся эта сплошь усеянная кратерами поверхность Марса покрыта ледниковой шапкой, простирающейся примерно на 400 километров. В настоящее время на данном участке Красной планеты царит лето, и такие загадочные фигуры имеют исключительно сезонный характер.

Бесы созданы из вещества, находящегося в пылеобразном состоянии. Как и на Земле, марсианские песчаные черти образуются, когда карман тёплого воздуха внезапно поднимается по столбу холодного воздуха, создавая вращающийся восходящий поток. В отличие от привычных нам условий пыльные циклоны на четвертой от Солнца планете могут вздыматься до десяти километров. Вы можете видеть царапающие следы одного такого циклона в темной области слева от этого изображения.

Если внимательно рассмотреть "нимб" (точнее сказать, "гало") вокруг головы ангела, можно заметить отвесные пологие стены ударного кратера. Согласно заявлению ЕКА, это след от столкновения метеорита, который глубоко врезался в кору Красной планеты, образовав кратер и обнажив внизу слои более ранних отложений.

Эти ранние слои проходят через всё тело ангела и сердце под его правым крылом. У астрофизиков нет пока уверенности, из чего состоит это вещество темно-красного цвета. Эти странные отложения встречаются по всей территории Марса и, по информации ЕКА, считаются результатом древнейшей вулканической активности. Эрозия, удары астероидов и ужасные ветры постепенно их обнажили.

Невидимые явления: исчезновение "тёмной материи"

Тёмная материя — неизвестная субстанция, составляющая 85 процентов всей материи во Вселенной. До недавнего времени у учёных была уверенность, что тёмная материя есть повсюду. В 44 миллионах световых лет от Земли расположена небольшая, но загадочная галактика NGC 1052-DF4. Обнаруженная в прошлом году, она содержит очень мало тёмной материи, в связи с чем представляет собой серьёзную проблему для модели формирования галактик. Скорее всего, тёмную материю захватила другая близлежащая галактика.

"Тёмной материи там нет. Нами обнаружено гравитационное притяжение соседней массивной галактики NGC1035, которая удаляет и её звёзды, и тёмную материю", — полагает астрофизик Мирейя Монтес (Mireia Montes) из австралийского Университета Нового Южного Уэльса и американского Института исследований космоса.

При помощи телескопов IAC80, Большого Канарского телескопа и космического телескопа "Хаббл" астрофизики обнаружили звёзды, вытягиваемые из DF4, что соответствует взаимодействию с гораздо большей спиральной галактикой NGC 1035. Этот процесс, в результате которого более крупное тело гравитационно "разрушает" меньшее, называется разрушением под действием приливообразующих сил.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы марс космос темная материя вифлеемская звезда метеорный поток урсиды
Новости
Девочка из Красноярска пострадала от нападения бродячих собак
Толерантность и демократия: Netflix удалил фильмы с Джонни Деппом
Зеленский рассказал, как он объединит Украину
Глава белорусских католиков вернулся в страну - запрет на въезд снят
"Эпопея закончилась": Алибасов официально развелся с женой
Сильное землетрясение произошло у Филиппин
Der Spiegel: От строительства "СП-2" больше всего выиграла археология
Разрушенный пожаром Нотр-Дам-де-Пари "запел" в Рождество
Больная короновирусом учительница сбежала из больницы на поезде
Neverland Майкла Джексона ушёл с молотка
Последние материалы
Der Spiegel: От строительства "СП-2" больше всего выиграла археология
Разрушенный пожаром Нотр-Дам-де-Пари "запел" в Рождество
Больная короновирусом учительница сбежала из больницы на поезде
Neverland Майкла Джексона ушёл с молотка
Приговор историку Соколову огласят 25 декабря
Washington Post: российские хакеры "вскрыли" Microsoft
Бойцы ММА спровоцировали массовую драку на турнире в Москве
Зеленский может войти в историю как последний президент Украины
Пять новых сериалов от "Союзмультфильма" увидит российский зритель
Brexit: ЕС и Великобритания договорились о торговой сделке
Популярное
Новости футбола
Аршавин заявил, что УЕФА не хочет видеть "Зенит" в еврокубках

Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.

Аршавин заявил, что УЕФА не хочет видеть "Зенит" в еврокубках
Жириновский нашёл виновников пандемии коронавируса
Политика. Новости и аналитика
Жириновский нашёл виновников пандемии коронавируса
Космос
На территории Китая упал 10-тонный метеорит
Азербайджан
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Василий Амирджанов В России могут заблокировать популярные соцсети Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему вакцина "Спутник V" была одобрена в Аргентине Любовь Степушова Игорь Буккер Сатурналии язычников превратились в Рождество Игорь Буккер
Комментарии
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Станет ли Россия главным модератором Евразийского пространства
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Олег Шеин: в мире идет наступление капитала на права обычного человека
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Немецкий постпред закрыл путь Германии на постоянное место в СБ ООН 
Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Эксперт назвал главную интригу приватизации "Первого канала"
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников