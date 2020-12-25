Космос к Новому году подкинул феномены

Пользователи Сети обратили внимание на снимок, сделанный в южном полушарии Марса автоматической межпланетной станцией Европейского космического агентства (ЕКА) Mars Express. На фото различимы силуэты ангела, дьявола и кроваво-красное сердце. Вполне объяснимые феномены нередко проявляются в канун нового года. Вот некоторые из них.

Ежегодный метеорный поток Урсиды coзвeздия Maлoй Meдвeдицы, который можно наблюдать с 17 по 27 декабря. В этом году его пик пришелся на день (точнее, ночь) зимнего солнцестояния. Как правило, это около десяти метеоров в час. Довольно редко, но бывает поток до сотни метеоров в час. Несколько раньше, вечером 21 декабря, особенно в южных широтах России было видно "Великое соединение" Юпитера и Сатурна. Предыдущее сближение двух планет-гигантов наблюдалось в XIII веке. Возможно, именно оно навело на мысль о Вифлеемской звезде.

Видимые явления: ангелы и демоны

Как правило, вся эта сплошь усеянная кратерами поверхность Марса покрыта ледниковой шапкой, простирающейся примерно на 400 километров. В настоящее время на данном участке Красной планеты царит лето, и такие загадочные фигуры имеют исключительно сезонный характер.

Бесы созданы из вещества, находящегося в пылеобразном состоянии. Как и на Земле, марсианские песчаные черти образуются, когда карман тёплого воздуха внезапно поднимается по столбу холодного воздуха, создавая вращающийся восходящий поток. В отличие от привычных нам условий пыльные циклоны на четвертой от Солнца планете могут вздыматься до десяти километров. Вы можете видеть царапающие следы одного такого циклона в темной области слева от этого изображения.

Если внимательно рассмотреть "нимб" (точнее сказать, "гало") вокруг головы ангела, можно заметить отвесные пологие стены ударного кратера. Согласно заявлению ЕКА, это след от столкновения метеорита, который глубоко врезался в кору Красной планеты, образовав кратер и обнажив внизу слои более ранних отложений.

Эти ранние слои проходят через всё тело ангела и сердце под его правым крылом. У астрофизиков нет пока уверенности, из чего состоит это вещество темно-красного цвета. Эти странные отложения встречаются по всей территории Марса и, по информации ЕКА, считаются результатом древнейшей вулканической активности. Эрозия, удары астероидов и ужасные ветры постепенно их обнажили.

Невидимые явления: исчезновение "тёмной материи"

Тёмная материя — неизвестная субстанция, составляющая 85 процентов всей материи во Вселенной. До недавнего времени у учёных была уверенность, что тёмная материя есть повсюду. В 44 миллионах световых лет от Земли расположена небольшая, но загадочная галактика NGC 1052-DF4. Обнаруженная в прошлом году, она содержит очень мало тёмной материи, в связи с чем представляет собой серьёзную проблему для модели формирования галактик. Скорее всего, тёмную материю захватила другая близлежащая галактика.

"Тёмной материи там нет. Нами обнаружено гравитационное притяжение соседней массивной галактики NGC1035, которая удаляет и её звёзды, и тёмную материю", — полагает астрофизик Мирейя Монтес (Mireia Montes) из австралийского Университета Нового Южного Уэльса и американского Института исследований космоса.

При помощи телескопов IAC80, Большого Канарского телескопа и космического телескопа "Хаббл" астрофизики обнаружили звёзды, вытягиваемые из DF4, что соответствует взаимодействию с гораздо большей спиральной галактикой NGC 1035. Этот процесс, в результате которого более крупное тело гравитационно "разрушает" меньшее, называется разрушением под действием приливообразующих сил.