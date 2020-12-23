Насколько ракета "Ангара" перспективна для освоения дальнего космоса и почему американцы до сих пор используют только российские двигатели для космических ракет, рассказал ведущей "Правды.Ру” Любови Степушовой ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмонт.
— Натан Андреевич, Роскосмос запустил тяжелую ракету "Ангара-А5". Проект разрабатывается с 1995 года. И это преподносится как успех российской космонавтики. В то же время американцы вроде бы как далеко впереди со своими ракетами Atlas V, Falcon 9, New Glenn, Vulcan. Перспективна ли "Ангара" для освоения дальнего космоса?
— Безусловно, эта ракета очень перспективна для освоения дальнего космоса, для решения задач, связанных с использованием средств связи, средств наблюдения за Землей с целью определения прогноза урожая, пожаров. Она универсальна. Эта ракета позволяет все эти задачи решать, даже те, что предстоят нам в не совсем близком будущем. Ее задачи в каком-то смысле продолжают задачи ракеты "Протон-М". Но ракета "Протон-М" была разработана как военная, поэтому она на токсичных компонентах:
Ракета "Ангара" экологически абсолютно чистая. Она работает на жидком кислороде с керосином. Керосин — углеродосодержащее топливо, но есть возможность углеродно-нейтрального топлива, если вместо керосина применим водород: для разгонного блока предлагается использовать водородную ступень.
Вы назвали ракеты наших партнеров, американцев. Atlas V больше чем наполовину советский. Двигатели там РД-180 — это российские двигатели. Примерно такие же стоят на "Ангаре". Никак нельзя сказать, что мы отстаем.
Вы еще спросили, почему так долго. Это вопрос не к руководству Роскосмоса, а к состоянию нашей экономики. Был период, когда космическая индустрия финансировалась по остаточному признаку. Слава Богу, этот период уже прошел. Подтверждение тому — запуск "Ангары-А5". Сейчас запланирована программа "Венера-Д" — это проект полета на Венеру. Планируется в последней фазе этой программы возвращение венерианского грунта. Сейчас запуск был с Плесецка. А на самом деле запускать с "Восточного" выгоднее энергетически. И работы ведутся, старт готовится. Это серьезный шаг вперед.
— С макетом запустили эту ракету. Почему не было полезной нагрузки?
— Это тоже очень правильное решение. Потому что ракета может запустить полезную нагрузку, то есть спутник. Но это все-таки второй полет после перерыва — почти первый. Это риск. Потому что нормальные космические аппараты стоят существенно дороже, чем "Ангара-А5". В несколько раз. Иногда желание сэкономить возникает. Но от такого соблазна, слава Богу, руководство Роскосмоса отказалось.
Другой пример: лет 25 назад Европейское космическое агентство должно было запустить сразу четыре спутника, которые синхронизировано работали. Это кластер. И тут как раз подоспела европейская ракета примерно того же класса, как "Ангара", несколько похуже у нее характеристики, скажем честно.
И на первом же пуске сразу все четыре аппарата запустили. Они пошли не в космическое пространство, а на дно Атлантического океана.
Притом что были много дороже. Ariane 5 использовалась для этого. В результате пришлось Европейскому космическому агентству просить Россию запустить эти четыре аппарата. Благо у них нашлись запасные детали, узлы, из которых они смогли быстро собрать четыре спутника. По две штуки их запустил Роскосмос с помощью "Союза", с разгонным блоком "Фрегат".
— Слабое место у этой ракеты какое? Чего боятся при пусках?
— Нет слабого места. Мы начали с двигателя. Двигатель — это развитие РД-180, до этого РД-191. Очень надежный двигатель. Я не знаю, с кем можно сравнивать по уровню надежности. Вернемся к их использованию в более раннем варианте — РД-180 — американцами на Atlas V. Мы эти двигатели поставляли и поставляем сейчас. Наверное, уже сотню поставили.
Мы продали в США всю техническую документацию, технологии. То есть они имели возможность это повторить. Но не получилось.
Потому что продать людей — вот это не получается. Для того чтобы все получилось, им нужно было нанять штат того же предприятия в Москве, которое это изготавливает. Есть мелочи, которые невозможно отразить в документации. Они в компетенциях людей.
Я вам могу пример привести. Как отрабатывается авиационная и ракетно-космическая техника? Делают опытные образцы. Часто это вообще другой завод делает. И дальше доводит опытные образцы до состояния, когда все говорят: всё надежно, прекрасно, запускаем серию. Был случай в СССР, когда точно так же сделали на опытном заводе, передали документацию, даже людей послали (но не всех, естественно), чтобы перевести производство на серийные рельсы. И что вы думаете? Запускают один двигатель — взрыв, запускают второй — взрыв. Смотрят: все сделано прекрасно. В чем дело? Когда специалисты, которые знают все тонкости, посмотрели, то увидели всего одно отличие. В этих двигателях есть отверстия, головки, через которые топливо поступает. На опытном заводе форсунки делали немножко более небрежно, чем на серийном. Представьте себе: отверстие просверлено, и там небольшие заусенцы. Это некрасиво, нехорошо, и на серийном заводе так ни за что не будут делать, они обязательно заусенцы снимут. Но заусенцы обеспечивали турбулентность подачи топлива. А без турбулентности горение совсем другое. Это мелочи. Уловить их могли только высокого класса специалисты. В документации этого, конечно, нет.
Во время запусков все малонадежные вещи выявляются и исправляются.
Европейское космическое агентство больше десятка раз в год запускает российские "Союзы". Очень важно всякий раз, когда вы предлагаете свой запуск, подтвердить надежность. Как? Очень просто. Вот столько-то пусков — 100% удачно или 97%.
Для того чтобы иметь уверенность, нужно просто больше пусков, и всё.
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