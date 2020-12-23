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Автор Любовь Степушова

Натан Эйсмонт: американская ракета Atlas V работает на российских двигателях

Наука » Экология » Космос

Насколько ракета "Ангара" перспективна для освоения дальнего космоса и почему американцы до сих пор используют только российские двигатели для космических ракет, рассказал ведущей "Правды.Ру” Любови Степушовой ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмонт.

Американская ракета на российских двигателях

— Натан Андреевич, Роскосмос запустил тяжелую ракету "Ангара-А5". Проект разрабатывается с 1995 года. И это преподносится как успех российской космонавтики. В то же время американцы вроде бы как далеко впереди со своими ракетами Atlas V, Falcon 9, New Glenn, Vulcan. Перспективна ли "Ангара" для освоения дальнего космоса?

— Безусловно, эта ракета очень перспективна для освоения дальнего космоса, для решения задач, связанных с использованием средств связи, средств наблюдения за Землей с целью определения прогноза урожая, пожаров. Она универсальна. Эта ракета позволяет все эти задачи решать, даже те, что предстоят нам в не совсем близком будущем. Ее задачи в каком-то смысле продолжают задачи ракеты "Протон-М". Но ракета "Протон-М" была разработана как военная, поэтому она на токсичных компонентах:

  • гептил — горючее,
  • азотный тетраоксид — окислитель, компонент топлива.

Ракета "Ангара" экологически абсолютно чистая. Она работает на жидком кислороде с керосином. Керосин — углеродосодержащее топливо, но есть возможность углеродно-нейтрального топлива, если вместо керосина применим водород: для разгонного блока предлагается использовать водородную ступень.

Вы назвали ракеты наших партнеров, американцев. Atlas V больше чем наполовину советский. Двигатели там РД-180 — это российские двигатели. Примерно такие же стоят на "Ангаре". Никак нельзя сказать, что мы отстаем.

Вы еще спросили, почему так долго. Это вопрос не к руководству Роскосмоса, а к состоянию нашей экономики. Был период, когда космическая индустрия финансировалась по остаточному признаку. Слава Богу, этот период уже прошел. Подтверждение тому — запуск "Ангары-А5". Сейчас запланирована программа "Венера-Д" — это проект полета на Венеру. Планируется в последней фазе этой программы возвращение венерианского грунта. Сейчас запуск был с Плесецка. А на самом деле запускать с "Восточного" выгоднее энергетически. И работы ведутся, старт готовится. Это серьезный шаг вперед.

— С макетом запустили эту ракету. Почему не было полезной нагрузки?

— Это тоже очень правильное решение. Потому что ракета может запустить полезную нагрузку, то есть спутник. Но это все-таки второй полет после перерыва — почти первый. Это риск. Потому что нормальные космические аппараты стоят существенно дороже, чем "Ангара-А5". В несколько раз. Иногда желание сэкономить возникает. Но от такого соблазна, слава Богу, руководство Роскосмоса отказалось.

Другой пример: лет 25 назад Европейское космическое агентство должно было запустить сразу четыре спутника, которые синхронизировано работали. Это кластер. И тут как раз подоспела европейская ракета примерно того же класса, как "Ангара", несколько похуже у нее характеристики, скажем честно.

И на первом же пуске сразу все четыре аппарата запустили. Они пошли не в космическое пространство, а на дно Атлантического океана.

Притом что были много дороже. Ariane 5 использовалась для этого. В результате пришлось Европейскому космическому агентству просить Россию запустить эти четыре аппарата. Благо у них нашлись запасные детали, узлы, из которых они смогли быстро собрать четыре спутника. По две штуки их запустил Роскосмос с помощью "Союза", с разгонным блоком "Фрегат".

Слабое место, которого нет

— Слабое место у этой ракеты какое? Чего боятся при пусках?

— Нет слабого места. Мы начали с двигателя. Двигатель — это развитие РД-180, до этого РД-191. Очень надежный двигатель. Я не знаю, с кем можно сравнивать по уровню надежности. Вернемся к их использованию в более раннем варианте — РД-180 — американцами на Atlas V. Мы эти двигатели поставляли и поставляем сейчас. Наверное, уже сотню поставили.

Мы продали в США всю техническую документацию, технологии. То есть они имели возможность это повторить. Но не получилось.

Потому что продать людей — вот это не получается. Для того чтобы все получилось, им нужно было нанять штат того же предприятия в Москве, которое это изготавливает. Есть мелочи, которые невозможно отразить в документации. Они в компетенциях людей.

Я вам могу пример привести. Как отрабатывается авиационная и ракетно-космическая техника? Делают опытные образцы. Часто это вообще другой завод делает. И дальше доводит опытные образцы до состояния, когда все говорят: всё надежно, прекрасно, запускаем серию. Был случай в СССР, когда точно так же сделали на опытном заводе, передали документацию, даже людей послали (но не всех, естественно), чтобы перевести производство на серийные рельсы. И что вы думаете? Запускают один двигатель — взрыв, запускают второй — взрыв. Смотрят: все сделано прекрасно. В чем дело? Когда специалисты, которые знают все тонкости, посмотрели, то увидели всего одно отличие. В этих двигателях есть отверстия, головки, через которые топливо поступает. На опытном заводе форсунки делали немножко более небрежно, чем на серийном. Представьте себе: отверстие просверлено, и там небольшие заусенцы. Это некрасиво, нехорошо, и на серийном заводе так ни за что не будут делать, они обязательно заусенцы снимут. Но заусенцы обеспечивали турбулентность подачи топлива. А без турбулентности горение совсем другое. Это мелочи. Уловить их могли только высокого класса специалисты. В документации этого, конечно, нет.

Во время запусков все малонадежные вещи выявляются и исправляются.

Европейское космическое агентство больше десятка раз в год запускает российские "Союзы". Очень важно всякий раз, когда вы предлагаете свой запуск, подтвердить надежность. Как? Очень просто. Вот столько-то пусков — 100% удачно или 97%.

Для того чтобы иметь уверенность, нужно просто больше пусков, и всё.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Владимир Губарев
Темы ракета космос роскосмос натан эйсмонт ракетные двигатели
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