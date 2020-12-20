Депутат Боярский: экология — дорого, но надо

Проблемы экологии на нашей планете принимают масштабы всемирного бедствия. Земля превращается в свалку. Есть небезосновательное мнение, что популярный коронавирус и многие другие болезни вызваны именно тем, что люди протравили и загадили всю естественную среду обитания. Природа ищет способы очищения. Может быть стоит самим взяться за ум, а не ждать нового вселенского потопа? Как решаются экологические проблемы в России? Обо всем этом и многом другом ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

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— Сергей Михайлович, часто высказываются мнения, что коронавирус — совершенно нетипичный и появился искусственным путем. Часть ученых считает, что его создали какие-то специальные секретные лаборатории. Но также возможно, что его появление, или по крайней мере широкое распространение, обусловлено загрязненностью окружающей среды.

Человечество очень скверно относится к природе, во всем мире так уже давно происходит. Как у нас сейчас обстоят дела с экологией? Что в России делается для защиты и сохранения природы?

— Я проработал почти два года заместителем председателя Комитета по экологии и охраны окружающей среды в Государственной Думе. Поэтому мне очень близки все грани экологических проблем современной России, начиная от свалок, опасных отходов, бытовых отходов, защиты животных, особо охраняемых природных территорий, какое-то страшное наследие СССР, где могильники с ядерными отходами, и так далее.

Постиндустриальная экология с нуля

Мы начали практически с нуля, но многое уже сделано и делается. Во времена СССР мы за короткий срок стали великой индустриальной державой. Однако при всем разнообразии и хорошем от победного технологического рывка вопросы экологии охраны окружающей среды всегда были даже не на втором, а на десятом плане, к сожалению.

Наши водные артерии — кровеносная система природы, а также и нашей экономики, а туда сливалось и сливается все подряд. Даже в Байкал. Поселок Красный Бор под Санкт-Петербургом в Ленинградской области превратился в полигон опасных отходов.

Многие экологические программы сейчас уже приняты. Есть программы по чистому воздуху, по чистой воде, переработке отходов и так далее. Важно, что они не просто выполняются, но уже и приносят результаты.

Я посещал множество крупных предприятий, например, огромный Магнитогорский ММК комбинат. Мне местные рассказывали, что там раньше было всегда оранжевое небо, сейчас оно стало гораздо чище. Потому что предприятия вкладываются в переоборудование и очистные сооружения.

Дорогая природа

Это, конечно, очень дорого. Вообще экология — очень дорого, как оказалось. Конечно, проще выкинуть мусор в лес, слить опасные отходы в речку, проще доплатить за опасный труд людям, нежели обеспечить им безопасные условия труда и так далее по списку. Но это — тупиковый путь. Так что программ сейчас масса, деньги выделяются колоссальные — миллиарды рублей ежегодно.

Эколог — это, наверное, не профессия, а состояние души, в первую очередь, и начинать нужно с себя, со своих детей, со своей семьи, как мы каждый относимся к природе, что мы оставляем за собой на пикнике, куда мы понесем выкидывать ртутную лампу, батарейку. Из всего этого будет складываться пазл общей картины экологического будущего нашей страны.

С крупными предприятиями, с очисткой рек, с защитой окружающей среды в глобальном плане, конечно, пусть разбираются политики, профильные чиновники крупного калибра. Но человеческий фактор — один из самых ключевых для будущего окружающей среды.

— Почему у нас не получается наладить раздельный сбор бытовых отходов? Ведь раньше мы все сдавали стеклотару. Если бы за это платили, наверное, мусорная проблема была бы во многом решена и сейчас.

— Я скажу вещь, которая не всем понравится. Я лично не верю в раздельный сбор мусора, как это пытаются организовать сейчас. Я ездил по множеству предприятий, которые занимаются глубокой переработкой.

Там есть современные системы, для сортировки мусора используются роботы, исключающие участие человека во всей этой большой конвейерной цепочке. Там все прекрасно разделяется без нас, не нужно это делать около дома.

Самое главное и важное на пунктах сбора мусора — два момента:

первое, чтобы в нашем пакете с мусором не было опасных отходов — батареек, градусников, старого аккумулятора, старого телефона;

второй момент — хорошо бы отделить отходы пищи, как это делалось в советское время.

Пищевые отходы

Потому что именно "пищевка", портит деловые фракции и не дает их пустить во вторичные обороты. Если мы в пакет с бумагой бросим сметану, бумага уже никуда не годится.

Кроме того, именно пищевые отходы выделяют тот самый пресловутый свалочный газ, который потом приходится отводить, поджигать. Кто-то из него пытается делать зеленую энергию. Но все равно это последствия при складировании на полигонах от этого очень плохие.

Совместными усилиями государства, общества и самих людей эту проблему вполне можно решить.