Археологи осваивают археомагнитное датирование

Самым наглядным примером сохранения исторического прошлого являются античные Помпеи. Ключом к разгадке древних тайн служат войны и природные катаклизмы, которые уничтожают рукотворные ценности и рукописи, но одновременно эти разрушительные события позволяют лучше изучить магнитное поле Земли. Сгоревшие в пожарах предметы хранят геомагнитную информацию, которая позволяет пролить свет на историю человечества, уточняя хронологию.

Коллектив исследователей из Тель-Авивского университета и Иерусалимского Еврейского университета, который специализируется на археологии и геомагнетизме, собрал геомагнитную информацию с обожжённых глиняных кирпичей и других объектов из 15 мест археологических раскопок на территории Израиля.

Магнитное поле Земли

Учёные изучили область и интенсивность геомагнитного поля в 586 году до нашей эры, когда войска вавилонского царя Навуходоносора сожгли Иерусалим, что стало началом гибели Иудеи и вавилонского пленения. В этом исследовании представлены подробные геомагнитные данные со всего Леванта в эпоху железного века (примерно 500-600 лет), когда интенсивность геомагнитного поля была необычно высокой.

Многие материалы, включая камни и землю, содержат минералы, обладающие магнитным полем. При сильном нагревании стираются внутренние магнитные факторы материала. Подобное происходит и с лавой во время извержения вулкана, и с глиняной посудой, которую обжигают в печи. Остывший материал снова принимает характеристики окружающего его геомагнитного поля.

Кроме глиняных кирпичей, традиционного строительного материала на Ближнем Востоке, учёные исследовали другие объекты (в частности, керамические изделия), которые также несут магнитную информацию. Однако такие предметы реже остаются на месте, нежели строительный материал, а смещение местоположения и ориентации делает невозможным получение значимых данных о геомагнитной области.

"Сгоревшее во время этих пожаров сооружение даст значительно больше информации, чтобы точно определить момент времени, когда произошло это разрушение", — утверждает профессор геологических наук из американского Dougherty Family College при католическом университете Святого Фомы Мишель Стиллинджер (Michele Stillinger), не принимавшая участия в исследовании.

Универсальная капсула времени

Поскольку геомагнитное поле постоянно меняет направление и интенсивность, сгоревшие в разное время объекты, будут отмечать разные геомагнитные факторы. Из летописей известно, что Иерусалим был сожжён, по подсчетам, в августе 586 года до нашей эры. Споры ведутся лишь о том, произошло это событие на три дня раньше или позже.

Такие события имеют фундаментальное значение для археомагнитного датирования, при котором сначала используется сожжённый материал для построения геомагнитной временной шкалы, а затем эта временная шкала применяется для датирования других археологических объектов с помощью их магнитных свойств. Этот метод является важным дополнением к более традиционным археологическим методам, таким как радиоуглеродное датирование. Но такие данные имеют ценность для изучения самого геомагнетизма.

Вся геомагнитная информация попадает в мировую базу данных, по которым исследователи пытаются реконструировать и построить модели поведения геомагнитного поля. Это очень большая загадка, почему геомагнитное поле ведёт себя именно так, считают учёные.