Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Археологи осваивают археомагнитное датирование

Наука » Полезно знать

Самым наглядным примером сохранения исторического прошлого являются античные Помпеи. Ключом к разгадке древних тайн служат войны и природные катаклизмы, которые уничтожают рукотворные ценности и рукописи, но одновременно эти разрушительные события позволяют лучше изучить магнитное поле Земли. Сгоревшие в пожарах предметы хранят геомагнитную информацию, которая позволяет пролить свет на историю человечества, уточняя хронологию.

Археологи осваивают археомагнитное датирование

Коллектив исследователей из Тель-Авивского университета и Иерусалимского Еврейского университета, который специализируется на археологии и геомагнетизме, собрал геомагнитную информацию с обожжённых глиняных кирпичей и других объектов из 15 мест археологических раскопок на территории Израиля.

Магнитное поле Земли

Учёные изучили область и интенсивность геомагнитного поля в 586 году до нашей эры, когда войска вавилонского царя Навуходоносора сожгли Иерусалим, что стало началом гибели Иудеи и вавилонского пленения. В этом исследовании представлены подробные геомагнитные данные со всего Леванта в эпоху железного века (примерно 500-600 лет), когда интенсивность геомагнитного поля была необычно высокой.

Многие материалы, включая камни и землю, содержат минералы, обладающие магнитным полем. При сильном нагревании стираются внутренние магнитные факторы материала. Подобное происходит и с лавой во время извержения вулкана, и с глиняной посудой, которую обжигают в печи. Остывший материал снова принимает характеристики окружающего его геомагнитного поля.

Кроме глиняных кирпичей, традиционного строительного материала на Ближнем Востоке, учёные исследовали другие объекты (в частности, керамические изделия), которые также несут магнитную информацию. Однако такие предметы реже остаются на месте, нежели строительный материал, а смещение местоположения и ориентации делает невозможным получение значимых данных о геомагнитной области.

"Сгоревшее во время этих пожаров сооружение даст значительно больше информации, чтобы точно определить момент времени, когда произошло это разрушение", — утверждает профессор геологических наук из американского Dougherty Family College при католическом университете Святого Фомы Мишель Стиллинджер (Michele Stillinger), не принимавшая участия в исследовании.

Универсальная капсула времени

Поскольку геомагнитное поле постоянно меняет направление и интенсивность, сгоревшие в разное время объекты, будут отмечать разные геомагнитные факторы. Из летописей известно, что Иерусалим был сожжён, по подсчетам, в августе 586 года до нашей эры. Споры ведутся лишь о том, произошло это событие на три дня раньше или позже.

Такие события имеют фундаментальное значение для археомагнитного датирования, при котором сначала используется сожжённый материал для построения геомагнитной временной шкалы, а затем эта временная шкала применяется для датирования других археологических объектов с помощью их магнитных свойств. Этот метод является важным дополнением к более традиционным археологическим методам, таким как радиоуглеродное датирование. Но такие данные имеют ценность для изучения самого геомагнетизма.

Вся геомагнитная информация попадает в мировую базу данных, по которым исследователи пытаются реконструировать и построить модели поведения геомагнитного поля. Это очень большая загадка, почему геомагнитное поле ведёт себя именно так, считают учёные.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы израиль вавилон история геология иерусалим археология магнитное поле капсула времени
Новости
Умер "папа" "Ну, погоди!" Александр Курляндский
С 1 января российских водителей ждёт новый штраф в 1500 рублей
Песков рассказал, что "маскируют" санкциями против "СП-2"
Отец бросил Маковецкого ещё до его рождения
Бесполые черви-коловратки не отказались от секса - биологи
Греция готова принимать российских туристов с весны 2021 года
НХЛ впервые за 93 года образовала "канадский" дивизион
Белоруссия зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Шнуров оправдался за нарушенное обещание Дудю
В Камбодже обнаружили голову "совершенного человека"
Последние материалы
Шнуров оправдался за нарушенное обещание Дудю
В Камбодже обнаружили голову "совершенного человека"
Археологи осваивают археомагнитное датирование
Гинцбург надеется, что Путин привьётся от коронавируса
Кремль опроверг причастность к кибератакам на США
Священник отказался пожать руку Пашиняну и выгнал его из церкви
Стал известен состав биатлонной сборной России на январские этапы КМ
Олег Шеин: малому бизнесу нужны налоговые каникулы на большой срок
Адвокаты превратили дело Ефремова в "водевиль"
Говорим Байден - подразумеваем Обама?
Популярное
Новости Белоруссии
Названо имя преемника Лукашенко на посту главы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.

Названо имя преемника Лукашенко на посту главы Белоруссии
Солгавшая Путину девушка оказалась не журналисткой
Общество
Солгавшая Путину девушка оказалась не журналисткой
Российский шоу-бизнес
"Эксклюзив!": Харламов показал, как цензоры "обрезали" вопрос Шнурова
Российский шоу-бизнес
Арзамасова вышла замуж за Авербуха
Игорь Буккер История рождественской ели: от египтян до Германии Игорь Буккер Любовь Степушова Приоритеты расставлены: Россия будет помогать Донбассу Любовь Степушова Василий Амирджанов Пресс-конференция Путина напомнила о пастафарианстве Василий Амирджанов
Комментарии
Говорим Байден - подразумеваем Обама?
Тиньков рассказал о полной ремиссии
Мельница мифов: Лермонтову приписали русофобию
Николай Стариков: России надо быть злее
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Приглашение Навального и Тихановской на инаугурацию Байдена - символический шаг США
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Николай Стариков: России надо быть злее
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан
После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан
Политолог: Россия завершит строительство "Северного потока-2"
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Санитарка, пожаловавшаяся Путину, назвала свой реальный заработок
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Приоритеты расставлены: Россия будет помогать Донбассу
После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан
Пресс-конференция Путина напомнила о пастафарианстве
Евгений Петросян прокомментировал слухи о своей семье
Даст ли Байден отмашку Киеву в отношении ДНР и ЛНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников