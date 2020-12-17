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Автор Игорь Буккер

Ньютон пытался высчитать дату Апокалипсиса

Наука » Полезно знать

Наряду с Галилеем Исаак Ньютон справедливо считается основателем классической теоретической физики. Однако известно, что учёный, рационально и математически выверенно обосновавший законы природы, тайно был одержим алхимией и малоизвестными разделами теологии. Спустя два столетия после его смерти нашлись неизвестные страницы его дневника и тогда открылась правда о том, что Ньютон пытался выяснить дату грядущего Апокалипсиса.

Ньютон пытался высчитать дату Апокалипсиса

Рождённый в Рождество

Появившийся в ночь на Рождество Исаак вырос в семье преподобного Барнабаса Смита, за которого его мать вышла замуж после смерти отца будущего гения. В обширной библиотеке священника мальчик впервые познакомился с библейскими и теологическими книгами. Кроме увлечения всякими мудрёными механизмами и наблюдениями за небесными светилами, юный Исаак проявлял живой интерес к загадкам прошлого.

Недавно на аукционе Sotheby's ушли с молотка три обгорелые страницы рукописи Ньютона. "Собака сожрала мою домашнюю заготовку", — так отозвался он о небрежно исписанных листках, которые едва не уничтожил пожар, вызванный тем, что его пёс Даймонд запрыгнул на стол и свалил горящую свечу. В 1680-е годы Ньютон из-за эпидемии чумы покинул Кембридж и перебрался в своё родовое гнездо — поместье Вулсторп (Woolsthorpe Manor), где с ним приключилась известная на весь мир история с яблоком.

"Открытие всемирного тяготения стало для него еще одним доказательством Божественного замысла, и он провозгласил, что Господь присутствует в своих творениях повсюду, являясь "Богом-Вседержителем, или Всеобщим Властителем", а Исаак Ньютон — его слуга", — пишет биограф учёного британский писатель Питер Акройд.

Загадки египетских пирамид

За почти полтора столетия до того, как французский востоковед Жан-Франсуа Шампольон расшифрует египетские иероглифы, Ньютон пытался найти единицу физической величины, которую использовали строители пирамид. Ему верилось, что древние египтяне могли определять размеры Земли. Ньютон думал, что, вычислив размер египетского локтя Великой пирамиды в Гизе, он тоже сможет измерить окружность нашей планеты.

Ньютон надеялся и на гораздо большее: стоит ему определиться с другими древними мерами измерения, они позволят ему снять покров тайны с архитектуры и размеров Храма Соломона — этого места действия Апокалипсиса — и дешифровать скрытые значения Библии.

"Он пытался найти доказательства своей теории гравитации. Кроме того, считалось, что древние египтяне обладали секретами алхимии, которые с тех пор были утрачены, — сказала в беседе с корреспондентом воскресной британской газеты Observer специалист отдела манускриптов акционерного дома Sotheby's Габриел Хитон (Gabriel Heaton). — Сегодня эти области кажутся разными, но Ньютону в XVII веке они не казались таковыми".

Из боязни лишиться карьеры Ньютон скрывал свою страсть к алхимии, а также свои религиозные убеждения, в частности, неприятие доктрины Троицы. Внешнему миру учёный предъявлял свои научные открытия, которые для него являлись второстепенными по сравнению с его "грандиозными" исследованиями в области алхимии и теологии.

Верующий учёный

Тайник с рукописями впервые появился на аукционе Sotheby's в 1936 году. Часть манускриптов приобрёл тогда экономист и ревностный поклонник Ньютона Джон Мейнард Кейнс (John Maynard Keynes), который назвал своего идола "последним из волшебников".

Хитон подчеркнула:

"Науки как альтернатива религии — это современная точка зрения. Ньютон не поверил бы, что его научная работа может подорвать религиозную веру. Не пытался он опровергнуть христианство. Этот человек долгое время пытался установить вероятное время наступления библейского Апокалипсиса. Вот почему его так интересовали пирамиды".

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы шифр египет библия пирамиды апокалипсис исаак ньютон
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