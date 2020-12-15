Эксперт оценил ракету-носитель "Ангара": лучше зарубежных аналогов

Россия с ракетой-носителем "Ангара" способна покорять дальний космос, и она предпочтительней зарубежных аналогов, считает эксперт Натан Эйсмонт.

Самый-самый. КРК "Ангара" | Т24

Неординарное событие — запуск "Ангары"

Космические войска ВКС России провели 14 декабря испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк. Событие неординарное, потому что до сих пор был только один пуск — в 2014 году. Кроме того, это та ракета, которая предназначена для исследования дальнего космоса, освоением которого Россия в последнее время не занималась.

Как сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, с применением этой ракеты сегодня могут решаться задачи по полётам к Луне и Венере.

"Планируются непилотируемые посадки на Луну и полёт к Венере. Сейчас был использован разгонный блок "Бриз", но в дальнейшем, наверное, это будет так называемый блок ДМ или водородный блок. И для всех этих вариантов "Ангара" — очень удачный носитель, это совершенно точно", — сказал эксперт.

"Ангара" лучше, чем зарубежные аналоги

По его словам, сопоставимый носитель есть у американцев — "Атлас-5", который летает на российских двигателях, "правда у нас на "Ангаре" — чуть более совершенные".

Европейский носитель "Ариана-5" имеет те же примерно характеристики, что у "Ангары", но российский носитель имеет преимущество по возможностям выведения грузов на низкую круговую орбиту, что обеспечивает дальность дальнейшего полёта.

"У "Ангары" вывод на низкую круговую орбиту — это примерно 23 тонны, а "Арианы-5" — около 22 тонн", — сказал "Правде.Ру" Натан Эйсмонт.

"Ангара" заменит "Протон"

Эксперт считает, что "Ангара" "замечательно подходит" также для запусков коммерческого плана, в основном на нестационарную орбиту, и вскоре заменит используемый для этих целей "Протон"

"Ангара" имеет преимущества перед носителем "Протон", так как там используется гораздо менее токсичное топливо, отметил учёный.

"Протон", безусловно, хороший носитель, но там очень токсичное топливо и окислитель — азотный гидроксид — тоже небезопасен, а это дополнительная сложность и риски. И в этом плане отказ от "Протона", который постепенно произойдёт, — это очень правильный шаг", — сказал "Правде.Ру" Натан Эйсмонт.

Трудности спонсирования заканчиваются

Эксперт надеется, что в России завершаются трудности со спонсированием чисто российских современных проектов.

"Ангара" — это первый не советский, а российский носитель тяжёлого класса с соответствующими времени технологическими усовершенствованиями. "Протон" тоже не стоял на месте, но понятно, что там возможности модернизации всё-таки ограничивались начальной конструкцией", — отметил Натан Эйсмонт .

Головным разработчиком и производителем РН семейства "Ангара" являлся Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.

Различные варианты "Ангары" реализуются с помощью различного числа универсальных ракетных модулей (УРМ; УРМ-1 — для первой ступени, УРМ-2 — для второй и третьей); длина УРМ составляет 25,1 м, диаметр — 2,9 м, масса с заправленным топливом — 149 тонн. УРМ комплектуется кислородно-керосиновым двигателем РД-191. В "Ангаре" будет использоваться экологически чистое топливо на основе керосина; в качестве окислителя будет выступать жидкий кислород. Полезная нагрузка "Ангары А5" — до 26 тонн, что больше, чем у РН "Протон", согласно "Википедии".

"Роскосмос" подписал контракт за опытно-конструкторскую разработку носителя "Ангара-А5" исходя из 5 млрд руб. за одну ракету. Однако в госкорпорации отметили, что после серийного запуска себестоимость станет ниже.

Под этот носитель разрабатывается космический корабль "Орёл" (ранее назывался "Федерация"). Первый испытательный запуск комплекса ожидается в конце 2023 года с космодрома Восточный. В 2024-м намечается беспилотный, в 2025 году — пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.

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