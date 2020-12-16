Неандертальцы хоронили своих мертвецов

До недавнего времени считалось, что предавать покойников земле начали в эпоху палеолита и проделывали этот похоронный ритуал представители гомо сапиенс. Хотя часть учёных скептически относилась к такой точке зрения — для победы в споре им не хватало фактов. Впервые опубликованы данные о том, что неандертальцы также могли хоронить своих мертвецов.

Неизученные останки неандертальцев

Междисциплинарная группа, возглавляемая французскими специалистами из Национального центра научных исследований (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) парижского Национального музея естественной истории, совместно со своими испанскими коллегами из Университета Страны Басков, доказывает, что ребёнка неандертальцев похоронили примерно 41 тысячу лет назад в нынешнем местечке, носящем название Феррасси в департаменте Дордонь (Ferrassie, Dordogne).

Обнаружение на территории евразийского континента десятков захоронений неандертальцев вынудило ряд учёных сделать вывод, что неандертальцы хоронили своих умерших, как и представители homo sapiens. Большинство наиболее хорошо сохранившихся скелетов были найдены в начале прошлого столетия, но их останки были выкопаны без использования современных археологических методов.

Как сообщается на страницах журнала Scientific Reports, недавно было предпринято скрупулезное исследование скелета двухлетнего младенца из одного из самых известных захоронений неандертальцев во Франции. Останки обнаружили между 1970-м и 1973-м годами, но они оставались неизученными и хранились в запасниках Музея национальной археологии.

Изучение 47 фрагментов костей, которые в своё время не были идентифицированы, но, несомненно, принадлежали одному и тому же скелету, натолкнуло исследователей на мысль вновь вернуться в Феррасси в надежде обнаружить, возможно, оставшиеся там прочие фрагменты скелета. Хотя новых костей обнаружить не удалось, благодаря записям своих предшественников, ученые сумели реконструировать и интерпретировать местоположение праха и находящихся рядом с ним костей животных.

Новые технологии на службе археологии

Дальнейшие исследования показали, что скелет похоронили в слое осадочных пород, который наклонён в сторону запада (голова на востоке была выше таза), в то время как другие стратиграфические слои участка наклонены к северо-востоку. Относительно целые кости пребывали в своем анатомическом положении. Поскольку они сохранились лучше, чем кости зубров и других травоядных, обнаруженных в том же пласте, это свидетельствует о быстром захоронении после смерти. Кроме того, содержание этого слоя оказалось более ранним, чем окружающие осадочные породы.

Миниатюрная человеческая кость, митохондриальная ДНК которой оказалась неандертальской, указывала, что этот малыш умер приблизительно 41 тысячу лет тому назад.

Таким образом, новые данные позволяют думать, что тело этого двухлетнего ребёнка-неандертальца целенаправленно положили в яму, вырытую в осадочном слое.

Однако необходимы дальнейшие археологические открытия, чтобы уточнить хронологию и расширить географию возможных погребений неандертальцев.