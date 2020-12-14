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Автор Игорь Буккер

Остатки древнего здания могут признать домом Христа

Наука » Полезно знать

Остатки жилища, находящегося под женским монастырем Назаретских сестер и неподалеку от знаменитого храма Благовещения, могут признать домом Иисуса. Речь идёт о здании, в котором архангел Гавриил возвестил Марии, что у неё родится ребёнок.

Остатки древнего здания могут признать домом Христа

Загадочный дом под храмом

Впервые интерес к этому жилищу проявили еще в 1880-е годы, затем в 1930-е годы специалисты не нашли правдоподобной мысль о том, что под нынешним монастырём может скрываться дом, в котором жил Иисус и члены его семьи.

После 14 лет кропотливых исследований и полевых работ профессор Кен Дарк (Ken Dark) из английского Редингского университета приводит веские основания, что, вероятно, именно в этом доме в Назарете прошли детские годы Спасителя.

Это был "один из самых ранних примеров масштабных раскопок, инициированных и руководимых женщинами", пишет в своей книге "Сестры из Назарета: женский монастырь в центре Назарета римского, византийского и периода крестовых походов" (The Sisters of Nazareth Convent: A Roman-period, Byzantine, and Crusader site in central Nazareth) Дарк, отметив, что этими раскопками руководила матушка-настоятельница Назаретских сестер, мать Жиро (Mère Giraud).

"Вероятно, это были единственные в XIX столетии археологические раскопки, в которых основное участие принимали женщины", — приводит высказывания профессора Дарка веб-сайт Live Science.

Дом, в котором вырос Иисус

Дом, который датируют I веком нашей эры, хорошо сохранился. Он частично встроен в известняковый холм, где в качестве помещений используются участки природной пещеры.

Как сказал в интервью CBS News профессор Дарк, дом представляется "типичным семейным домом для своего времени и места. Ничего необычного в этом не было. Это не убогое жилище, хотя никаких признаков большого богатства нет. Это самое обычное жильё. Если это окружало Иисуса в детстве, то нет причин верить, что он вырос в чем-то ином, кроме типичного для своего времени галилейского сельского дома".

Дарк высоко оценил качество строительных работ:

"Кто бы ни построил дом, он очень хорошо разбирался в камнеобработке. Это могло быть делом рук искусного умельца, которого можно было бы назвать "тектон" — этим древнегреческим словом для обозначения доки, каковым был Иосиф".

"Безусловно, тут нет вывески: "Здесь жил Иисус", — шутит профессор. — Дом сокрыт под византийской церковью V-VII веков".

Дарк утверждает, что церковь "почти наверняка" описана каким-то паломником в 380-х годах и известна как Церковь Окормления, что помимо духовного означает вскармливание (как в буквальном смысле, так и в деле воспитания Христа. Название происходит от предположения, что её возвели над криптой, в которой находился дом молодого пророка.

Храм был огромным и искусно украшенным. Во времена Византийской империи, вероятно, в Назарете располагался собор. Его местоположение и величие указывают, как полагает профессор, что "это конкретное место действительно считалось важным".

Полевые исследования, которые профессор Дарк проводит с 2006 года, также показали, что пещерную церковь построили на склоне холма где-то в IV веке, когда Римская империя при императоре Константине приняла христианство в качестве государственной религии.

Профессор уверен несмотря на невозможность стопроцентно доказать, что этот дом имел какое-либо отношение к Иисусу:

"Нет причин сомневаться в том, что такое вполне могло быть. Это очень захватывающая история".

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы храм назарет израиль раскопки археология иисус христос
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