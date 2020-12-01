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Автор Владимир Губарев

Академики Лейла Адамян и Геннадий Сухих: "Ковид атакует будущее"

Наука » Чаепития в Академии

Понятно, что весь 2020 год "Науки о жизни" вышли на первый план в работе президиума Академии. Регулярно вице-президент РАН Владимир Чехонин проводил заседания, на которых обсуждалось положение с ковид-19 в стране и мире. Специалисты разных областей науки делились своими проблемами, успехами, иногда разочарованиями, но всегда интереснейшими деталями борьбы за здоровье людей. Коронавирус оказался противником трудным, не всегда предсказуемым и очень опасным. Однако в конце концов, общими усилиями удалось определить главные направления лечения болезней, связанных с вирусом, создать необходимые вакцины и начать их использовать в рамках всей страны.

Академики Лейла Адамян и Геннадий Сухих: "Ковид атакует будущее"

Но одна область медицины все-таки оставалась как-бы "за пределами" дискуссий, что проходили в Академии наук.

"Почему же?" — поинтересовался я у академика Чехонина.

"Мы ждали, как и положено, девять месяцев! — отшутился он, а потом добавил уже вполне серьезно, — Мы набирали необходимую информацию, а для этого требовалось время. Ведь репродуктивная медицина не терпит спешки, и ошибаться в этой области недопустимо… Теперь же выдающиеся специалисты могут точно сказать, грозят ли нам беды в будущем, или все-таки и в этой области медицины нам удасться победить вирус…"

Я внимательно слушал доклады на этом заседании. Особо хочу выделить два из них — академиков Геннадий Сухих и Лейлы Адамян. Они возглавляют знаменитый Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова, куда стекаются все последние данные исследований новорожденных и их матерей не только из России, но всего мира. Пожалуй, более информированных специалистов в нашей стране нет.

Итак, некоторые фрагменты записей, сделанные во время сессии "Наук о жизни".

Академик Геннадий Сухих:

"Наверное, скоро настанет время, когда мы сменим темы наших встреч, но сегодня мы вынуждены отвечать на те вызовы, которые преподносит нам жизнь. Однако к огромному сожалению, вирусы и пандемия, ими вызванная, сегодня занимает основное время нашей медицинской общественности. Мы приняли этот вызов, и теперь вправе подвести некоторые итоги той борьбы, которую мы ведем с корид-19…

На нынешний день более 56 миллионов человек повержены этой болезни, и почти миллион двести тысяч из них, к сожалению, ушли с полей этой войны в вечность. В нашей стране цифры тоже значительны — свыше тридцати тысяч граждан мы уже потеряли. Это все существенно, а потому военная терминология вполне приемлема для этого времени…

Надо отметить, что появление коронавирусов — это явление не только нашего времени. Есть документальные подтверждения, что они были и в 12-м году, и в 8-м… Это были сложные времена, так как в группу высочайшего риска входили и беременные женщины. Это была фатальная статистика материнской смертности, и, честно говоря, мне сегодня не хочется вспоминать об этом, так как это очень болезненно. И главная особенность нынешнего времени, что опасность вируса для нынешнего репродуктивного состояния как женщин, так и мужчин достаточно высока. Проникнуть вирус может на каждом этапе спермогенеза, и это мы обязаны тщательно изучать и исследовать…

Во всем мире остановлена программа вспомогательных технологий. Это болезненно не только для нашей страны, но и для всех стран, где наблюдается снижение рождаемости. Все технологии, которые помогают людям приобрести детей, теперь находятся под тщательным контролем, во много раз превышающим тот, что был до появления корида-19…

Сегодня нам достаточно много известно о вирусе, о его возможностях, о его основным опасностях для здоровья, и это дает нам уверенность, что определены главные направления борьбы с ним. Образно говоря, мы уже не блуждаем в потемках, а четко знаем, куда идти…

К чему приводит эта инфекция? Прежде всего, это преждевременные роды. Исследования в нашем Центре — единственном в нашей стране — показывают, что вирус способен поразить плод, вызвать выкидыш, привести к гибели ребенка. Мы провели более 900 исследований у новорожденных. Вполне понятно, что это начало большой работы, которая нам предстоит уже в ближайшее время…

Месяц назад к нам в клинику поступила одна женщина с беременностью на 26-27 неделе. В 21-й неделю она перенесла эту вирусную инфекцию. Роды были преждевременные. С помощью новейших методов мы провели тщательное исследование, и убедились, что плацента матери защитила ребенка. Это очень важный результат, который позволяет нам найти принципиально новый путь в борьбе с вирусом. Мальчик родился весом 393 грамма, рост его остановился на 21-й неделе. К сожалению, на вторые сутки мы потеряли ребенка — слишком малый вес был у него, но он позволил нам очень многое понять в механизмах воздействия вируса на плод. Убежден, что гибель этого мальчика позволит нам спасти многие тысячи жизней недоношенных детей. По крайней мере, я на это надеюсь…

Хочу сегодня больше говорить о мужчинах. Как известно, эволюция не так блестяще работала над нами, чем над женщинами. На нас стрессовая ситуация при пандемии действует гораздо сильнее, а потому потенциальные способности к зачатию детей снижаются. Мы закончили несколько очень "красивых исследований" в этой области. И они показывают, что надо менять наши взгляды на способность семенной плазмы к эффективному зачатию. Речь идет от бесплодии у мужчин. Многие "классические" представления в этой области оказались ошибочными, и это обязательно нужно учитывать в нашей дальнейшей работе…

Теперь о вспомогательных технологиях. Каковы приоритеты в этой области? Чтобы ни происходило с вирусами, мы обязаны продолжать наши работы в области онкологии, и, в частности, онкогинекологии. А также по различным генетическим нарушениям. Селекция сперматозоидов также одна из задач современной медицины. И так далее. Комплекс проблем еще можно долго перечислять. И мы обязаны не останавливать наши исследования, а расширять их, в частности, за счет новых физических методов, проникающих сегодня в нашу область медицины…

Мы тесно сотрудничаем в Институтом химической физики имени академика Семенова. Появляются новые возможности для преодоления такой беды человеческой, как бесплодие. И благодаря совместным действиям с физиками, нам удалось сделать уже довольно многое. Однако мы понимаем, что находимся в начале пути — впереди много работы, но, безусловно, уже ясно, что она приведет к успеху…

Я горжусь сотрудничеством с рядом институтов Академии наук. И особенно с Институтом биоорганической химии. Удалось провести общие интересные исследования, и результаты их будут в ближайшее время опубликованы в ряде отечественных и зарубежных журналах…

Есть еще одно направления, о котором не хотелось бы забывать, так как у нас накоплен огромный опыт. Я имею в виду клеточные технологии, начиная с 94-го года, мы ими занимались. Сейчас появился комплекс работ по стволовым клеткам. Это лечение с их помощью критических состояний по ковид-19. Опубликовано уже 77 работ, и они очень интересны и значимы. Это очень мощное и эффективное оружие в борьбе с вирусами…

Мы работали на площадке, где было 190 коек в нашем госпитале. Мы провели около четырех тысяч телеконсультаций, проводим их и сейчас. У нас есть собственные взгляды на пандемию, есть методы борьбы с ней, мы оцениваем ее влияние на репродуктивное здоровье населения. И все это рождает уверенность, что мы способны предотвратить ее вредные последствия. Наш коллектив и все, кто с нами вместе работает, убеждены в успехе. Впрочем, иначе и быть не может!"

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Академик Лейла Адамян:

"Ковид шествует по всему миру уже больше 9 месяцев. За это время можно родить ребенка. Наши уроки получены на основании мировых данных, российских, московских и особенно 15-й городской клинической больницы, которая является единственным главным госпиталем по беременности и родам больных ковидом со всей Москвы…

1832 беременных женщин и 542 родившихся детей — таковы данные, которыми мы располагаем. Понятно, что на нас лежит особая ответственность за этих людей…

Ковид для нас как война, как стресс. Он обрушился неожиданно. И все девять месяцев огромный научный потенциал был использован в стране при борьбе с ним. Да, мы достигли многого. Мы определили, что такое повышенный риск беременности при ковиде, риск развития тяжелых осложнений, риск при госпитализации и так далее…

Ковид не так страшен, как казалось в начале пандемии. Конечно, "страшен", но мы сумели организовать довольно четкую систему борьбы с ним. Это, безусловно, заслуга нашего здравоохранения…

Мы стабилизировали ситуацию с материнской смертностью. Она не увеличилась. Не возросло и число абортов. Пока нет доказательств вертикальной передачи вируса. Но успокаиваться не следует. Мы говорим о том, чем мы располагаем сегодня, к чему мы пришли за 9 месяцев борьбы с коронавирусной инфекцией…

Мы говорили в начале, что из-за полной изоляции не следует проводить грудное вскармливание. Но сегодня мы понимаем, что это потрясающая вещь для иммунитета плода и здоровья женщины. Тут и эмоциональный фактор, который очень важен. Нами выработан четкий протокол, как проводить изоляцию больных. И это тоже огромная наука…

Каковы перспективы? Наша нынешняя беседа идет в рамках Академии наук. И что мы должны делать завтра, ну хотя бы в ближайшие девять месяцев? Считаю, что надо продолжать всю плановую работу. У нас есть национальный проект "Демография". Конечно, в условиях пандемии могут закрываться рестораны, кинотеатры, стадионы, но мы должны выполнять своей гражданский и профессиональный долг, то есть поддерживать все, что связано с человеческой жизнью. Это программа вакцинации. Она необычайно важна всем, но особенно для тех, кто относится к группе риска…

Надо наблюдать за детьми, которые рождены от матерей, болевших ковид-19, чтобы убедиться в том, есть или нет влияние на них этого вируса. Нужно вести широкие генетические исследования — надо гарантировать безопасность будущих поколений от влияния этого вируса…

Увеличилось количество кесаревых сечений за это время. Увеличилось и число недоношенных детей. Дело в том, что возникла опасность потерять беременность, а потому приходится принимать все меры, чтобы спасти ребенка…

Ковид научил нас многому. Вирус не обнаружен в грудном молоке, и это очень важно. Хочу подчеркнуть, что все наши методы мы теперь должны адаптировать к реальной ситуации. Если мы этого не сделаем, то ковид-19 обязательно отомстит нам за это…"

В нашем мире немало людей, которые считают, что страсти вокруг коронавируса преувеличены, мол, власти используют случившееся для того, чтобы научиться управлять людьми, а потому можно пренебречь их рекомендациями.

Но давайте прислушаемся к мнению специалистов. На трибуне Академии наук выступают крупнейшие ученые страны. И ели уж и они предупреждают нас об опасности, то лучше прислушаться к ним, чем к тем, кто пытается на общей беде нажить некие политические выгоды.

Ковид-19 — это реальная опасность — помните об этом!

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Куратор: Владимир Губарев
Темы covid-19 здоровье мать и дитя коронавирус лейла адамян академия наук геннадий сухих репродуктология
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