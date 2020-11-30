Географ Юрий Мазуров: климат меняется 60-летними циклами

Почему Арктика является кухней погоды для всей планеты, опасны ли дыры в ледяном покрове и что сейчас происходит с климатом — потепление или похолодание, рассказал ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру профессор кафедры рационального природопользования географического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор географических наук Юрий Львович Мазуров.

"Кухня погоды"

— Юрий Львович, недавно было сообщение со ссылкой на NASA, что в Арктике появились загадочные большие дыры во льдах.

— Я полагаю, что это обычная для нашего времени непрофессиональная интерпретация информации. Дыры в ледяном покрове — это обычное явление. Для непосвященных в Арктике настолько много необычного, что любая элементарная физгеографическая особенность (или океанологическая) может показаться необычной. Иногда хочется интерпретировать естественные обстоятельства с помощью гипотез, которые далеки от фактического положения дел. Вот в такой вот деликатной форме я бы прокомментировал.

— Арктика представляет огромный интерес для ученых, исследователей, потому что дает массу материалов об изменении климата.

— Абсолютно верно. Существует клише околонаучное: Арктика — это кухня погоды для всего земного шара, особенно для Северного полушария. Действительно, важнейшие события для формирования погоды и климатических изменений происходят именно там. В период усиленного изменения климатических условий на планете именно там наблюдаются самые высокие показатели изменения температур.

Если в мире средние показатели изменения за последнее десятилетие — это около одного градуса, то в Арктике — 2-4 градуса. В частности, в районе нашего Таймыра.

— Как это отслеживается?

— Вся гамма имеющихся средств наблюдений используется. Но в начале прошлого века, когда систематические наблюдения только развертывались, это были гидрометеорологические станции, которых было создано невероятное количество (сопоставляя с относительно скромными возможностями государства создавать эту систему).

В 90-е годы большая часть этих важнейших для понимания происходящих изменений, для поддержания нормальной жизни в этом регионе станций были сокращены.

В последние годы станции восстанавливаются, создаются новые. К ним добавился главный инструмент наблюдения за климатическими изменениями — это спутниковое наблюдение. А также наблюдение со всех объектов, которые находятся в регионе:

корабли гидрометслужбы,

гражданские суда.

Они дают информацию, которая координируется в соответствующих структурах в нашей стране и распространяется по линиям Всемирной метеорологической организации.

Потепление или похолодание?

— Американцы вышли из соглашения по климату — это политическая акция или связано с данными науки?

— Тут есть два аспекта: научный и коммерческий. Выход американцев из Парижского соглашения (которое они подписали, но не ратифицировали) — это для администрации Трампа реализация экономической стратегии, экономии на всех издержках для снижения производственных затрат.

В случае участия в Парижских соглашениях американцам пришлось бы увеличить уровень затрат на экологическую безопасность своего производства. Это означает усложнить конкурентные условия для бизнеса этой страны.

Верный своему обещанию Трамп вышел отсюда. Но при этом в докладе в апреле 2016 года он апеллировал к тому, что влияние антропогенной деятельности на изменения климата ненадежно установлено. Америка, таким образом, не отказывается от своего, как он считает, экологического лидерства в мировой политике. Но это "неэффективное направление" противоречит национальным экономическим интересам.

— Одни говорят о потеплении климата, другие — о похолодании. Ваша точка зрения?

— Правильнее говорить о глобальных климатических изменениях, которые предполагают при доминирующем тренде потепления в целом на планете локальные проявления похолодания. Так должно быть.

Климатические изменения — это не стихийное бедствие, которое обрушилось сейчас. В природе главный закон — это постоянные изменения. Всё меняется, в том числе и климат.

Существуют циклические особенности. Чаще всего говорят о 60-летнем цикле климатических изменений. Наверняка существуют и другие циклы: и больше, и меньше. В прошлом веке ведь был период повышения температуры: с 20-х по 40-е годы. Этот период климатических изменений никак не был связан с антропогенными изменениями.

Характерно, что все проявления климатических изменений с 1979 года напоминают потепление, которое было в 20-е — 40-е годы прошлого столетия.

Это даёт основание полагать, что в основе изменений находятся все-таки естественные факторы, связанные с естественной динамикой в географической оболочке. Но наши знания о природе планеты слишком скудны по сравнению с тем, что требуется для адекватного понимания.

К публикации подготовила Марина Севастьянова