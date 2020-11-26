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Автор Олег Артюков

Еще пять лет и... Россия покидает МКС?

Наука

В России всерьез рассматривают возможность отказа от участия в работе Международной космической станции. По крайней мере, такой вывод можно сделать из заявлений, прозвучавших 25 ноября во время совета Российской академии наук по космосу.

Еще пять лет и... Россия покидает МКС?

Слишком часто будет ломаться, а чинить слишком дорого

На заседании совета выступил  заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев. По его словам, до 2025 года наша страна имеется обязательства в программе Международной космической станции. Однако через пять лет на МКС прогнозируется лавинообразное увеличение числа неисправностей.

"Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - сообщил Соловьев.

Такое количество неисправностей ставит вопрос о целесообразности дальнейшего участия в программе. Эксперты "Энергии" подсчитали и пришли к выводу, что после 2025 года расходы на содержание МКС не позволят адекватно использовать станцию и проект придется досрочно завершить.

"По оценкам РКК "Энергия", траты на дальнейшее (после 2025 года) финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - сказал Соловьев.

Что вместо МКС

Речь идет о проекте российской орбитальной служебной станции (РОСС), который разрабатывает как раз РКК "Энергия". Предполагается, что срок службы такой станции будет неограниченным за счет заменяемости модулей. РОСС будет состоять из трех-семи модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек. Также предусматривается беспилотный режим работы. Развертывание, по словам Соловьева, запланировано на период после 2024 года. 

Разумеется, участие России в программе МКС не будет свернуто в ближайшее время. Ну и стоит не забывать, что программу представлял один из руководителей компании, которая над ней работает. И очевидно, заинтересована в ее реализации.

В Роскосмосе тем временем подчеркнули, что в следующем году планируют провести переговоры о сроках эксплуатации МКС

В госкорпорации уточнили, сроки эксплуатации МКС зависят как от технических (техническое состояние ее модулей и расчетный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами. "Так или иначе мы планируем в начале следующего года приступить с NASA и другими партнерами к консультациям по этим темам", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Роскосмоса.

В общем, ставить точку в этой истории пока рано. Хотя очевидно, доводов за прекращение участие в программе становится все больше, учитывая, насколько напряженные отношения России и США. А именно Соединенные Штаты играют ведущую роль в программе МКС, в том числе и касательно финансовой стороны вопроса. И хоть в НАСА и подчеркивают необходимость продолжения сотрудничества, очевидно, что там не будут противодействовать давлению политиков.

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Куратор: Владимир Губарев
Темы мкс роскосмос владимир соловьев
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