Еще пять лет и... Россия покидает МКС?

В России всерьез рассматривают возможность отказа от участия в работе Международной космической станции. По крайней мере, такой вывод можно сделать из заявлений, прозвучавших 25 ноября во время совета Российской академии наук по космосу.

Слишком часто будет ломаться, а чинить слишком дорого

На заседании совета выступил заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев. По его словам, до 2025 года наша страна имеется обязательства в программе Международной космической станции. Однако через пять лет на МКС прогнозируется лавинообразное увеличение числа неисправностей.

"Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - сообщил Соловьев.

Такое количество неисправностей ставит вопрос о целесообразности дальнейшего участия в программе. Эксперты "Энергии" подсчитали и пришли к выводу, что после 2025 года расходы на содержание МКС не позволят адекватно использовать станцию и проект придется досрочно завершить.

"По оценкам РКК "Энергия", траты на дальнейшее (после 2025 года) финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - сказал Соловьев.

Что вместо МКС

Речь идет о проекте российской орбитальной служебной станции (РОСС), который разрабатывает как раз РКК "Энергия". Предполагается, что срок службы такой станции будет неограниченным за счет заменяемости модулей. РОСС будет состоять из трех-семи модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек. Также предусматривается беспилотный режим работы. Развертывание, по словам Соловьева, запланировано на период после 2024 года.

Разумеется, участие России в программе МКС не будет свернуто в ближайшее время. Ну и стоит не забывать, что программу представлял один из руководителей компании, которая над ней работает. И очевидно, заинтересована в ее реализации.

В Роскосмосе тем временем подчеркнули, что в следующем году планируют провести переговоры о сроках эксплуатации МКС.

В госкорпорации уточнили, сроки эксплуатации МКС зависят как от технических (техническое состояние ее модулей и расчетный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами. "Так или иначе мы планируем в начале следующего года приступить с NASA и другими партнерами к консультациям по этим темам", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Роскосмоса.

В общем, ставить точку в этой истории пока рано. Хотя очевидно, доводов за прекращение участие в программе становится все больше, учитывая, насколько напряженные отношения России и США. А именно Соединенные Штаты играют ведущую роль в программе МКС, в том числе и касательно финансовой стороны вопроса. И хоть в НАСА и подчеркивают необходимость продолжения сотрудничества, очевидно, что там не будут противодействовать давлению политиков.