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Автор Игорь Буккер

В египетском храме нашли неизвестные созвездия

Наука » Полезно знать

Во время реставрации храма в Верхнем Египте ученые обнаружили не только изображения Большой Медведицы и Ориона, но и прочитали надписи о ранее неизвестных созвездиях.

В египетском храме нашли неизвестные созвездия

Святилище приоткрывает свои тайны

Стоит отъехать на 54 км к югу от Луксора, как вы попадете в город Исна. Древние греки называли этот город, расположенный на западном берегу Нила, Латополь. Нильский окунь (Lates niloticus) считался священным животным, эта рыба была спутницей Нейт, которую Геродот отождествлял с Афиной. По мифам она вытеснила богиню плодородия и покровительницу Латополя Небтуи и даже заняла ее место на ложе бога Хнума. В древнейший период своей истории египтяне молились ей как богине войны и охоты. Затем богиня взяла под свое покровительство водную стихию и породила бога-крокодила Себека.

Первое современное описание греко-римского храма Исны было сделано в 1589 году неким венецианским негоциантом. В первой половине XIX века расположенное в центре города святилище использовалось в качестве хранилища для хлопка. Стены и колонны заброшенного храма десятилетиями покрывались толстым слоем сажи и птичьего помета. По-видимому, местоположение отчасти спасло храм от разграбления и растаскивания деталей для последующих построек.

До наших дней сохранился только пронаос — пристройка перед входом в храм. Это крупное сооружение из песчаника поддерживается 24 колоннами, а также 18 отдельно стоящими колоннами, капители которых украшены раскрашенными резными растениями. Однако при своих габаритах — 37 метров в длину, 20 метров в ширину и 15 метров в высоту — строение выглядело лилипутом по сравнению с храмом, построенным при римском императоре Клавдии (годы правления 41-54 гг. н. э.). Неизвестно, что случилось с этой частью храма, уже исчезнувшей к тому времени, когда его описал купец из Венеции.

Неизвестные созвездия

Французский египтолог Серж Сонерон (Serge Sauneron) первым из европейцев производил здесь раскопки. Ученый, скончавшийся в 1976 году, осознавал всю значимость обнаруженных здесь надписей, но из-за толстого слоя копоти и птичьих экскрементов не мог их разобрать. Ученые в наше время провели реставрационные работы и смогли не только восстановить надписи во всей их красе, включая первоначальный цвет, но и понять их смысл.

"Открытые Сонероном иероглифы были сделаны очень топорно. Детали наносились путем раскрашивания, — сообщает руководитель проекта, профессор египтологии Тюбингенского университета Кристиан Лайц (Christian Leitz). — Мы удаляем копоть и грязь при помощи смеси спирта и дистиллированной воды. Расписные резные фигурки и иероглифы под ними выглядят настолько яркими, что похоже, что они были нарисованы лишь вчера, но мы ничего не перекрашиваем, просто удаляем сажу".

В ходе реставрации перед исследователями возникали вырезанные сцены с изображением созвездий, в том числе Большой Медведицы (у древних египтян Месехтиу "Бычья нога") и Ориона (Сах — небесное воплощение Осириса). Ими также прочитаны надписи о прежде неизвестных созвездиях, в том числе о созвездии под названием "Апеду н Ра", что означает "гуси Ра". Однако, как утверждает профессор Лайц, без изображения, сопровождающего эти описания, невозможно узнать, какие звезды ночного неба они описывают.

В Древнем Египте гуси считалась солярным символом. Бог Солнца Ра вылупился из космического яйца, которое снес Великий Гоготун.

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы исна храм египет латополь созвездия
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