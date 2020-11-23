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Автор Любовь Степушова

Эксперты опровергли слова Гейтса о новых пандемиях

Наука » Полезно знать

Эксперты, опрошенные "Правдой.Ру", считают, что Билл Гейтс преследует личные цели в рассуждениях о новых пандемиях. На самом деле, человечество переходит в новый цикл развития, и это процесс тяжёлый.

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Чего хочет Гейтс? 

Новая пандемия охватит человечество через 20 лет, а в худшем — через три года. С таким прогнозом выступил основатель Microsoft Билл Гейтс в эфире вместе с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи .

Как сказал "Правде.Ру" профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник в лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов, это абсолютно бессмысленные рассуждения — их невозможно ни опровергнуть, ни поддержать.

По мнению учёного, Билл Гейтс хочет, чтобы больше денег вкладывалось в медицину, в том числе, в общественную медицину, которая недофинансирована.

"Он сам вкладывает туда деньги и пытается убедить других людей туда вкладывать", — отметил Александр Платонов.

Со своей стороны, исполнительный директор федеральной Открытой экологической платформы "Российские зеленые" Сергей Шахматов напомнил в комментарии для "Правды.Ру", что Гейтс известен в мире как человек, который считает, что окружающую среду планеты необходимо сохранять, в том числе ценой сокращения населения Земли.

И в этом смысле эксперт полагает, что он маскирует за призывами о сокращении выбросов СО2 ( иначе планета погибнет)  поставленную задачу — сокращение популяции человека.

"Я не удивлюсь, если Билл Гейтс профинансировал создание этого коронавируса. Богатейший на планете человек, который всегда заявляет о том, что нужно сокращать численность населения, наверное, может этому помогать", — сказал Сергей Шахматов.

Начиная с 2022 года ситуация будет "мягче"

Астролог Татьяна Борщ также не считает обоснованными выводы Гейтса. Она полагает, что у человечества впереди всего один тяжелый год — 2021-й, в связи с мутацией Сатурна на Юпитер в знаке Водолея.

"Эта мутация означает окончание очень большого экономического цикла длиной 240 лет и одновременно, начало эпохи Водолея длиною в 2 тысячи 160 лет", — сказала специалист для "Правды.Ру".

"Все астрологи считают, что последние 20 лет идёт жёсткий переход в новую эпоху. Естественно, соединение Сатурна и Юпитера 25 декабря 2020 года — вот оно у нас на пороге, и все события сжимаются", — отметила астролог.

По её словам, человечество должно "сильно перестрадать", прежде чем перейти в  эпоху Водолея, которая, согласно астрологическим данным, будет более гуманна и более человечна, нежели предыдущая. И, начиная с 2022 года, ситуация станет намного мягче, уверена Татьяна Борщ.

"Пандемия короновируса нового типа дала мощный толчок к развитию медицины, человечество ждут болезни, это, безусловно, возможно, и новые вирусы. Но не будет такого ажиотажа, такого всплеска, эмоций, таких ограничений, которые мы видим в 2020–2021 годы. Идёт адаптация, человеческий организм приспособится к чему угодно.  И очень многие люди благодаря этому вирусу задумываются о другом образе жизни, возможно, более здоровом ", — сказала Татьяна Борщ.

Кто такой Билл Гейтс?

Билл Гейтс является приверженцем евгеники — псевдонауки о снижении численности населения. На закрытой конференции в Лонг-Бич, Калифорния, в своей речи  "Обновляясь к нулю!", наряду с предложением об искусственном сокращении выбросов CO2 во всем мире, Гейтс заявил:

"В мире сегодня 6,8 млрд человек. Это число возрастет до примерно 9 миллиардов. Теперь, если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15 процентов".

Они производят вирусы, контролируя их

21 января в Twitter появилось сообщение, что Гейтс заранее знал о пандемии COVID-19. Автор твита сделал этот вывод из того факта, что британский Институт Пирбрайта, финансируемый фондом Гейтса и его жены Мелинды, владел патентом, который защищает разработку ослабленной формы коронавируса. Этот штамм, потенциально, может использоваться в качестве вакцины для профилактики респираторных заболеваний у птиц и других животных.

Вскоре в интернете набрала популярность теория, что миллиардер связан с пандемией коронавируса COVID-19 и даже использует ее, чтобы захватить контроль над человечеством.

В Сети также цитируют высказывание в 2009 году на 64 сессии Генассамблеи ООН слова тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи по итогам пандемии гриппа H1N1, более известном как "свиной". Он посчитал, что это заболевание является фикцией, созданной для обогащения фармацевтических компаний. :

"Возможно, завтра будет рыбий грипп, потому что иногда мы производим вирусы, контролируя их. Это коммерческий бизнес. Капиталистические компании производят вирусы, чтобы производить и продавать вакцины. Это очень постыдная и плохая этика. Прививки и лекарства не должны продаваться", — сказал Каддафи.

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Куратор: Владимир Губарев
Темы пандемия билл гейтс коронавирус татьяна борщ прогноз на год
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