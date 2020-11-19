Дети в интернете: риски сильно преувеличены

Как свидетельствует новейшее исследование, нет гендерных различий при обучении, но прогрессу в деле образования способствуют навыки работы школьников с цифровыми технологиями.

Чадо и цифровые технологии

Благодаря отчету, проведенному в рамках международного проекта ySKILLS, где исследуют факторы, которые способствуют или препятствуют приобретению детьми навыков работы с цифровыми технологиями и влияют на их повседневную жизнь, выяснилось немало интересных моментов.

В частности, дети старшего возраста обладают более высоким уровнем навыков, чем младшие. Однако в большинстве стран гендерные различия незначительны, что противоречит тому, что мальчики более девочек склонны лучше использовать новейшие технологии. Гораздо менее изучено влияние цифровых навыков на повседневную жизнь детей и юношества с точки зрения их благополучия. Однако получены эмпирические доказательства того, что более высокие цифровые навыки связаны с лучшими результатами обучения детей и дают им возможность наилучшим образом защищать свою конфиденциальность в интернете.

Несмотря на то что более высокий уровень цифровых навыков связан с большим риском подвергнуться потенциально опасному онлайн-контенту, согласно исследованию, дети с более высоким уровнем цифровых навыков лучше справляются с подобными онлайн-рисками.

Член совета директоров ySkills Александр ван Дерсен (Alexander van Deursen) подчеркивает, что этот обзор дает общее представление о всей области цифровых навыков молодых людей. Он показывает, как изучались, оценивались данные навыки и пробелы в ключевых доказательствах. Среди различных выводов можно отметить: хотя мальчики часто сообщают о более высоких навыках работы с цифровыми технологиями, чем девочки, исследования, которые проверяют навыки детей по факту, не обнаружили гендерных различий. К этому выводу исследователь пришел ранее во время изучения проблем среди взрослого населения.

Цифровые навыки, риски и благополучие

Другой отчет ySKILLS, основанный на последних данных EU Kids Online, подтвердил новые выводы о навыках работы с цифровыми технологиями, рисках, а также благополучии детей. Результаты исследования детей в возрасте от 9 до 16 лет из 19 европейских стран не указывают на явные различия в отношении разрыва между Севером и Югом, поскольку различия между странами в самооценке навыков детей при работе с цифровыми технологиями невелики.

Во всех странах, за исключением одной, дети, которые больше проявляли свою активность в Сети,

включая общение,

развлечения,

образование и т. д.,

сообщали о более высоких навыках при работе с цифровыми технологиями. Во всех странах дети получают более низкие оценки по цифровым навыкам, когда родители ограничивают онлайн-активность своих детей.

Чувство уверенности детей в себе также может отражаться на их способностях соприкасаться с интернетом. Чем больше чада знакомятся с онлайн-средой и чем больше они чувствуют себя в безопасности во Всемирной паутине, тем лучше они познают и понимают интернет, поддерживая приобретение ими первичных навыков цифровых технологий.

Проведенные в Европе исследования также показывают, что более высокий уровень цифровых навыков связан с большей подверженностью риска подпасть под потенциально вредное информационное наполнение веб-сайтов, включая знакомство с материалами расистского и дискриминационного характера, пропаганды самоубийства, анорексии и прочего негатива. Более продвинутые в работе Сети дети могут избежать риска.

Рекомендации по улучшению возможностей электронно-цифровых технологий

В обоих отчетах ySKILLS содержатся рекомендации по улучшению электронно-цифровых технологий, адресованных политикам, родителям и учителям.

Приоритет укрепления навыков работы школьников с цифровыми технологиями по вопросам политики, в научных исследованиях и общественной повестке дня, чтобы участие детей в интернете приводило к хорошему состоянию здоровья и самочувствию на различных уровнях.

Поощрять разработку как неформальных, так и формальных образовательных программ, которые способствуют развитию навыков работы с цифровыми технологиями посредством игр и укрепления уверенности детей в себе.

Информировать родителей, что положительное отношение к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) в домашних условиях способствует повышению навыков работы с цифровыми технологиями и умению справляться с онлайн-рисками.

Содействовать процессу обучения от одного самостоятельного узла к другому (peer-to-peer education), поскольку совместное использование ИКТ с коллегами и извлечение уроков от общения со сверстниками связаны с более высоким уровнем цифровых навыков.

Поощрять новые и лонгитюдные исследования состояния здоровья и самочувствия детей, чтобы лучше понять, могут ли навыки работы с цифровыми технологиями предотвращать подверженность онлайн-рискам и способствовать устойчивости детской психики.

Понять, какие навыки работы с цифровыми технологиями могут повысить устойчивость наиболее уязвимых к внешним воздействиям детей, с тем чтобы помочь им справиться с более высокой подверженностью онлайн-рискам (приоритет в исследовательских и политических программах).

Обратить особое внимание на сельские районы, где у детей меньше возможностей участвовать в обучении своих сверстников или в других формах обучения навыкам цифровых технологий, а также на детей, страдающих от эмоциональных проблем, которые, по-видимому, более подвержены рискам в виртуальной сети.

Кратко о проекте

Youth SKILLS (ySKILLS) — крупный международный исследовательский проект HORIZON 2020, цель которого заключается в том, чтобы понять, какие навыки необходимы детям и молодым людям, чтобы добиться максимального долгосрочного положительного воздействия цифровой среды. Проект предоставляет рекомендации по стратегиям, которые могут быть использованы детьми, родителями и педагогами для развития навыков, которые позволят максимально нарастить положительные возможности и минимизировать риск причинения возможного вреда.