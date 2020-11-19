Как свидетельствует новейшее исследование, нет гендерных различий при обучении, но прогрессу в деле образования способствуют навыки работы школьников с цифровыми технологиями.
Благодаря отчету, проведенному в рамках международного проекта ySKILLS, где исследуют факторы, которые способствуют или препятствуют приобретению детьми навыков работы с цифровыми технологиями и влияют на их повседневную жизнь, выяснилось немало интересных моментов.
В частности, дети старшего возраста обладают более высоким уровнем навыков, чем младшие. Однако в большинстве стран гендерные различия незначительны, что противоречит тому, что мальчики более девочек склонны лучше использовать новейшие технологии. Гораздо менее изучено влияние цифровых навыков на повседневную жизнь детей и юношества с точки зрения их благополучия. Однако получены эмпирические доказательства того, что более высокие цифровые навыки связаны с лучшими результатами обучения детей и дают им возможность наилучшим образом защищать свою конфиденциальность в интернете.
Несмотря на то что более высокий уровень цифровых навыков связан с большим риском подвергнуться потенциально опасному онлайн-контенту, согласно исследованию, дети с более высоким уровнем цифровых навыков лучше справляются с подобными онлайн-рисками.
Член совета директоров ySkills Александр ван Дерсен (Alexander van Deursen) подчеркивает, что этот обзор дает общее представление о всей области цифровых навыков молодых людей. Он показывает, как изучались, оценивались данные навыки и пробелы в ключевых доказательствах. Среди различных выводов можно отметить: хотя мальчики часто сообщают о более высоких навыках работы с цифровыми технологиями, чем девочки, исследования, которые проверяют навыки детей по факту, не обнаружили гендерных различий. К этому выводу исследователь пришел ранее во время изучения проблем среди взрослого населения.
Другой отчет ySKILLS, основанный на последних данных EU Kids Online, подтвердил новые выводы о навыках работы с цифровыми технологиями, рисках, а также благополучии детей. Результаты исследования детей в возрасте от 9 до 16 лет из 19 европейских стран не указывают на явные различия в отношении разрыва между Севером и Югом, поскольку различия между странами в самооценке навыков детей при работе с цифровыми технологиями невелики.
Во всех странах, за исключением одной, дети, которые больше проявляли свою активность в Сети,
сообщали о более высоких навыках при работе с цифровыми технологиями. Во всех странах дети получают более низкие оценки по цифровым навыкам, когда родители ограничивают онлайн-активность своих детей.
Чувство уверенности детей в себе также может отражаться на их способностях соприкасаться с интернетом. Чем больше чада знакомятся с онлайн-средой и чем больше они чувствуют себя в безопасности во Всемирной паутине, тем лучше они познают и понимают интернет, поддерживая приобретение ими первичных навыков цифровых технологий.
Проведенные в Европе исследования также показывают, что более высокий уровень цифровых навыков связан с большей подверженностью риска подпасть под потенциально вредное информационное наполнение веб-сайтов, включая знакомство с материалами расистского и дискриминационного характера, пропаганды самоубийства, анорексии и прочего негатива. Более продвинутые в работе Сети дети могут избежать риска.
В обоих отчетах ySKILLS содержатся рекомендации по улучшению электронно-цифровых технологий, адресованных политикам, родителям и учителям.
Youth SKILLS (ySKILLS) — крупный международный исследовательский проект HORIZON 2020, цель которого заключается в том, чтобы понять, какие навыки необходимы детям и молодым людям, чтобы добиться максимального долгосрочного положительного воздействия цифровой среды. Проект предоставляет рекомендации по стратегиям, которые могут быть использованы детьми, родителями и педагогами для развития навыков, которые позволят максимально нарастить положительные возможности и минимизировать риск причинения возможного вреда.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Признание независимости Народных республик Донбасса и Приднестровья возможно. Такой вывод можно сделать из интервью Владимира Путина по Карабаху.