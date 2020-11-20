Эколог: Весь мусор возвращается к нам же в виде токсинов

В советские времена существовала очень хорошая традиция, позволявшая сортировать мусор, не донося его (в прямом смысле слова) до помойки.

Ненужную бумагу или, например, стеклотару люди сдавали в специальные пункты приёма и получали за это деньги.

Почему бы сейчас это не возродить? О современных "мусорных" проблемах ведущему программы "Точка зрения" на канале "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказал эколог Павел Сухонин.

Читайте начало интервью:

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— Чиновникам это в голову не приходит. Мало они ножками по земле ходят. Да и отдыхают на Мальдивах. Им всё равно. Они думают, на Мальдивах нет этого, они там дышат свежим воздухом. Ошибаются, конечно. Но верят.

И тем не менее уже начал набирать обороты процесс под названием "раздельный сбор отходов".

Во многих дворах стоят уже контейнеры: отдельно для пластика, отдельно для стеклотары.

И самое простое и естественное для любого вменяемого человека решение — поставить контейнер для просроченных лекарств, потому что иначе из мусорной кучи вода вымоет эти антибиотики и прочие химсоединения. Они попадут в почву.

В почве живут анаэробные бактерии, они погибнут, нарушится процесс нормального почвообразования. И тогда появится плесень, микозы буйным цветом куститься будут.

И это уже будет экологическая катастрофа. Почему я так говорю? Потому что для природы нет границ, их просто не существует.

Например, река Терек. В Грузии взяли и сбросили в неё какое-нибудь загрязнение. По течению оно куда приплыло? В Россию.

А это, извините, называется "экологическая агрессия против другого государства", если не сказать экологическая война. У нас и так регионы внутри страны уже ведут экологические войны.

В частности, взять Великий Новгород. Там производство неочищенные стоки сбросило в Волгу, они благополучно добрались до Ленинградской области. Пострадала экология региона.

В Ленинградской области в Неву сбросили нечто, оно по течению приплыло в Санкт-Петербург.

Круговорот антибиотиков в природе

Этот процесс уже запущен, его не остановить.

Мы принимаем антибиотики, они вместе с отходами нашей жизнедеятельности попадают в сточные воды. Биологические очистные сооружения начинают работать хуже.

Все очистные сооружения, которые сейчас существуют, это технологии, которым 120 лет, и всё это в воде и разносится везде и всюду.

Я помню, в детстве увлекался рыбалкой и на Финском заливе ловил, в том числе, ершей. Ерши были покрыты слизью. Эта слизь защищала тело ерша от паразитов и бактерий. Сейчас, извините за выражение, "сопливого" ерша не найти, они все сухие.

А где-нибудь в июне, июле у некоторых под кожицей уже плесень. Вот такая экология.

И вот эту проблему все почему-то замалчивают, причем на всех уровнях и пользуются понятием, которое называется ПДК (предельно допустимая концентрация).

Я как человек любопытный залез в справочник и прочитал термины и определения:

Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ — это такая концентрация, которая за определённое время воздействия не окажет значительного влияния на здоровье популяции и природное сообщество в целом.

Кстати, последние 20 лет многие люди из научной среды, специалисты (экологи, химики), бьют тревогу и говорят, что не надо считать по этим ПДК, а надо считать по суммарному токсичному эффекту.

Но что это такое, сейчас поясню. Представьте себе, допустим, ПДК по железу — 0, 3 мг/л. А если его будет не 0,3, а 0,15? Значит, нас на 50% отравили железом, на 70%, к примеру, алюминием, на 60% — стронцием и так далее. А если мы сложим это всё, то получится огромное количество процентов.

Это суммарная токсичность. Этот термин существует во всех справочниках, все студенты его знают, а вот на уровне чиновников суммарной токсичности не существует.

Почему? Потому что если ввести такое понятие, как коэффициент суммарной токсичности, то половину предприятий надо закрывать. А мы помним такую фразу нашего премьера бывшего:

"Не надо кошмарить бизнес".

Но надо понимать, что любое негативное, бездумное, преступное вмешательство в природу рано или поздно скажется.

Это как проблема, существовавшая лет 50 назад, когда все поля дустом обрабатывали. А сейчас мы имеем мутировавший коронавирус, который тогда — полвека назад — был почти совсем безобидным…

Надо знать, что рано или поздно любой яд, любой загрязнитель вернётся. И не факт, что не в виде новой мутации того же коронавируса.

— А где в конечном итоге аккумулируются все загрязнения?

— В воде. Попадают в почву — смываются глубже грунтовыми водами. Потом возвращаются с ними же на поверхность. Испаряются и понимаются в воздух.

То есть все токсины рано или поздно будут в воде. А с водой, к сожалению, в человеческих организмах.

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовила Ольга Лебедева