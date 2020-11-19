Почему быть учёным в Китае - выгодно

Китай сегодня активно инвестирует в науку. Прежде всего, в технологии.

О том, как это делается и почему технологические новации КНР востребованы по всему миру, в интервью обозревателю "Правды.Ру" Саиду Гафурову рассказал китаист, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Читайте начало интервью:

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— Сегодня уровень внедрения искусственного интеллекта в Китае значительно выше, чем в США. На самом деле в США могут быть и лучше изобретения. Но количество внедренных проектов в производство в Китае составляет около 80%, а в США где-то 40%. В Китае дешевле обходится разработка новых технологий. Есть еще одна очень интересная цифра, чтобы понять, почему Китай такой упорный и делает ставку на развитие науки и новых технологий.

Как вы знаете, в России основным инвестором в науку является государство. И Академия наук, и многие университеты содержатся за счет государственной казны и налогов.

В Китае абсолютно другой расклад. Более 70% средств на НИОКР, то есть научно-исследовательские работы, поступает от частных инвесторов.

Наука в Китае развивается за счет частных инвесторов

И это лучшая проверка того, насколько наука эффективна в Китае. Инвестора вы не заставите финансировать то, что неинтересно ему. 65% дает государство. Это фундаментальные исследования, которые не могут и не должны давать моментальной отдачи с точки зрения финансов, но которые нацелены на долгий горизонт. На двадцать, может быть, на сто лет исследований. И надо понимать, что государство поддерживает механизмы развития науки и технологии, но инвестором-то выступает бизнес.

И все измеряется абсолютно практическими целями: есть отдача, есть ответ, есть внедрение, есть продажа технологий — значит, будут и дальнейшие инвестиции.

Китай в этом плане очень прагматичная страна. И она живёт стартапами.

- Но есть же Lenovo и другие компьютерные бренды. Это крупнейшие корпорации, разбросанные по всему миру. А Вы говорите, что живут стартапами…

— Я объясню на примере, но в начале просто оговорюсь, что государство внимательно следит, чтоб гиганты, такие как Alibaba, Huawei, Tencent, не поглотили маленькие стартапы. Тогда просто стартапов не будет.

— Там еще игрок есть — университеты и университетские центры.

— Да. Как все происходит? Сейчас российские университеты перешли на онлайн-преподавание. Каждый университет пытается создать свою платформу, какие-то курсы. И стало ясно, что за некой более или менее красивой картиной в России скрывается абсолютная безалаберность.

Как все это было в Китае? Скажу на примере одной компании, хотя таких в Китае десятки.

Берем пример компании "Чжаомэнь", которая начинала с того, что трое выпускников одного из технологических университетов Китая решили разместить программу в крупнейшем китайском поисковике.

Это программа для использования искусственного интеллекта для ответа на тестовые вопросы школьных учебников. Дело пошло. Компания начала развиваться, в том числе пошли онлайн-лекции.

И стало понятно, что просто перемещать профессора на экране перед аудиторией неинтересно. Говорящая голова уже всем надоела. И профессор должен оставаться у себя в аудитории. Они сделали виртуальную реальность. Например, профессор выступает, а за ним — графика. Он читает лекцию про войны в Китае. Там несутся какие-то лошади, идут сражения, и он посреди этого сражения стоит и рассказывает. Это все смотрится как кино. Эти лекции, платформы, технологии оказались очень востребованы. То есть они не дублируют то, что читается в университетах. Они дают другую реальность.

Эта компания стала приглашать из других городов выдающихся профессоров, преподавателей, записывать их лекции. И тут же она сделала то, чего не делают наши компании:

вышла на IPO, то есть она вышла на биржу. Капитализация сейчас достигла, если не ошибаюсь, $7 млрд.

И теперь университеты не заморачиваются, как бы сделать лекции, а обращаются в эту компанию. Она либо дает им доступ к своим лекциям за какие-то копейки, либо записывает лекторов.

Но интересно, кто стал инвестором. Не только китайцы. Мы среди инвесторов видим американские банки, несмотря на все противоречия между Китаем и США. Мы видим там Qatar Airlines, десятки инвестиционных фондов по всему миру, которые вкладывают в эти онлайновые платформы.

И все это как стартап развивается. Таких компаний десятки, а мелких вообще тысячи, потому что они

сразу же получают серьезное освобождение по налогам;

могут выйти на IPO.

Государство всячески поддерживает их развитие

И самое главное, в основе этого лежат технологии и ученые. Это не какие-то случайные бизнесмены, которые купили по дешевке технологию. Они и являются авторами этой технологии. И поэтому быть ученым-технологом в Китае выгодно в отличие от России и многих других стран мира.

США где-то подходят к этой схеме, но там, как ни странно, бюрократия даже больше, чем в Китае, поэтому Китай, конечно, опережает США.

Беседовал Саид Гафуров

Материал подготовила Ольга Лебедева