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Автор Игорь Буккер

Опыт древних цивилизаций: изменения климата не страшны

Наука » Экология » Человек

За последние десятилетия не только археология обогатилась абсолютно новыми методами, поставленными на службу этой дисциплине, но и она сама позволяет делать прогнозы на будущее. Исследования в области изменения климата позволяют сделать вывод: с одной стороны, это может привести к гибели цивилизации, с другой стороны, заставить население покинуть насиженные места. Однако такое происходит не всегда.

Опыт древних цивилизаций: изменения климата не страшны

Люди по-разному реагируют на изменение климата

Последние археологические раскопки на территории Турции продемонстрировали способность обитавших здесь в раннем бронзовом веке (между 4500 и 3000 до нашей эры) народов не просто приспосабливаться к изменению климатических условий, но даже процветать.

Курганы на юго-востоке нынешней Турции Телль-Тайинат (Tell Tayinat), где уже 16 лет ведут полевые археологические работы сотрудники Университета Торонто, скрывают древнюю столицу некогда процветающей страны. В этом государстве жили выходцы из Эгеиды — родины так называемых "народов моря".

Под собирательным термином "народы моря" древние египтяне подразумевали, скорее всего, разноязыкую группу средиземноморских народов, самыми известными из которых были упоминаемые в Библии филистимляне. Это были мигранты, предположительно из региона Эгейского моря (Балканы и Малая Азия), которые в период "катастрофы бронзового века" (в XIII веке до нашей эры) двинувшиеся к границам Египта и государства хеттов.

"Наше исследование показывает, что окончание заселения Тайината в эпоху ранней бронзы было продолжительным процессом, который, хотя, кажется, и совпал с началом мегазасухи 4200 лет назад, на самом деле был кульминацией того, что началось намного раньше", — считает профессор археологии Университета Торонто и директор археологического проекта "Тайинат" Тим Харрисон (Tim Harrison).

Причины гибели государств

Интернет-портал PLOS One приводит следующее высказывание Тима Харрисона, сославшегося на данные археологии, которые не дают указаний на значительные последствия из-за климатических изменений, "поскольку нет доказательств воздействия засухи на местные сельскохозяйственные культуры".

Более того, археологические данные свидетельствуют о возрождении политической жизни в указанном регионе.

Некоторые из наиболее ранних городов и государственных формирований были основаны в восточной части Средиземного моря и на Ближнем Востоке в период от середины до конца раннего бронзового века, между 3000 и 2000 годами до нашей эры, и в конце бронзового века, между 1600 и 1200 годами до нашей эры. Эти новые системы социальной и политической организации оказались настолько нестабильными, что оба периода завершились полнейшим крахом.

Археологи вынуждены были обратиться к изучению изменений климатических условий, чтобы объяснить социальные коллапсы, которые подобно вехам отметили окончание раннего и позднего бронзового века.

Все выживают по-разному

Используя радиоуглеродное датирование, исследователи создали более точную временную шкалу социальной активности на Тайинате в течение двух периодов изменения климата.

"Абсолютная датировка этих периодов была предметом серьезных споров на протяжении многих лет, и это исследование вносит значительный вклад, который помогает ответить на многие вопросы. Детальная хронология, достигнутая в этом исследовании, позволяет более основательно интерпретировать археологические данные с точки зрения местных и региональных реакций на предполагаемое изменение климата, проливая свет на то, как люди реагируют на воздействие окружающей среды и изменение климата", — утверждает ведущий автор исследования, профессор классической археологии Корнельского университета Стерт Маннинг (Sturt Manning).

Согласно уточненной шкале хронологических событий, составленной под руководством Маннинга, переселение и повышенная общественная активность приходятся на время около 3200 лет назад несмотря на период повышенной засушливости. На фоне угрозы изменения климата поселение процветало. Новые данные подтвердили, что реструктуризация общества была не признаком коллапса, а свидетельством устойчивости и адаптации к изменениям.

"Заселение Тайината могло быть предпринято для максимального доступа к пахотным землям, и информация об урожае свидетельствует о продолжающемся выращивании многих требовательных к воде культур, что противоречит картине засухи в регионе. Железный век Тайината представляет собой значительную степень устойчивости общества в период климатических изменений", — говорит Харрисон.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы турция археология телль-тайинат бронзовый век древний египет изменение климата
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