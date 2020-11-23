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Автор Игорь Буккер

В Израиле исследовали гвозди для распятия

Наука » Полезно знать

Сотрудниками Университета в Тель-Авиве проведено исследование двух ржавых железных гвоздей, которые, как предполагают, были взяты из гробницы иудейского первосвященника Каиафы — ярого противника Иисуса. Ученые утверждают, что с большой степенью вероятности именно этими гвоздями Христа распяли на кресте.

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Гвозди из костницы сына первосвященника Каиафы

На совете первосвященников, где решался вопрос, как следует поступить с Иисусом, который совершает много чудес, Каиафа сказал: "Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтоб весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ; и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать во едино".

Богато украшенный цветочным орнаментом оссуарий (по-русски — костница) с надписью на арамейском языке husf br kfa — "Иосиф, сын Каиафы" был найден в гробнице I века нашей эры в 1990 году. В той же гробнице в Иерусалиме, помимо останков двух младенцев, двух подростков, взрослой женщины и пожилого мужчины, были найдены два проржавевших гвоздя, которые позже были утеряны.

Загадочные гвозди

Антрополог с мировым именем из Тель-Авивского университета Исраэль Гершковиц (Israel Hershkovitz) получил гвозди в немаркированной коробке из коллекции израильского антрополога Нику Хааса (Nicu Haas), скончавшегося в 1986 году. Как сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на Управления древностей Израиля, якобы Хаас взял их из гробницы, раскопанной еще в 1970-х годах, следовательно, за пару десятилетий до того, как была найдена гробница Каиафы.

Для археологов крайне важно точно знать, где, когда и как были обнаружены те или иные артефакты. В противном случае легче подозревать ловко сработанную подделку, нежели подлинную находку.

В Управлении древностей Израиля сохранилась запись, что в гробнице Каиафы были найдены два железных гвоздя: один — внутри безымянного оссуария, другой — на земле рядом с богато украшенным оссуарием, но позже они были утеряны.

Режиссер-документалист Симха Якобовичи (Simcha Jacobovici) в своем скандальном документальном фильме The Nails of the Cross ("Гвозди креста"), выдвинул предположение, что гвозди были потеряны из гробницы Каиафы: первосвященник, возможно, был настолько преисполнен чувством вины за распятие Иисуса, что сохранил гвозди либо на память, либо для магических ритуалов.

Новое исследование подтверждает гипотезу

Ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Archaeological Discovery, геолог Арье Шимрон (Aryeh Shimron) утверждает, что ссылка на Каиафу и полученные позже свидетельства в поддержку этой гипотезы еще не являются бесспорными доказательствами того, что именно эти гвозди использовались для распятия Иисуса из Назарета в 33 году, но вполне могли послужить орудием его казни в Иерусалиме.

Первоначально было выдвинуто предположение, что гвозди могли быть использованы, чтобы выцарапать надписи на оссуариях, но эту версию так и не исследовали, говорит Шимрон. Новое исследование, по его словам, показало, что гвозди являются теми, которые были утеряны из гробницы Каиафы, несмотря на опровержение Управления древностей Израиля.

Эксперты считают, что гвозди достаточно длинные для того, чтобы пригвоздить руки, и, возможно, были загнуты вверх, чтобы тело человека не оторвалось при распятии. Другим косвенным доказательством, нашедшим подтверждение в исследовании Тель-Авивского университета, служит тот факт, что химический состав гвоздей соответствует химическому составу оссуариев в гробнице Каиафы, поскольку и там и там имеются следы необычной разновидности плесени.

Исследование гвоздей с помощью электронного микроскопа выявило прилипшие к ним кусочки дерева, идентифицированного как кедр, и крошечные костные фрагменты, к сожалению, совсем окаменевшие. С точки зрения ученых, эти открытия повысили вероятность того, что гвозди были использованы для распятия Иисуса Христа.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы израиль распятие тель-авив археология иисус христос
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