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Автор Игорь Буккер

Анонимные средневековые каменщики "подписывали" свои работы

Наука » Полезно знать

Что может быть градообразуюшим элементом? Город в испанской Галисии Сантьяго-де-Компостела вырос вокруг храма — места паломничества к мощам апостола Иакова Заведеева. В 1075 году кастильский король Альфонсо VI распорядился выстроить нынешний собор, посвященный этому святому покровителю Испании. Для католиков это третья после Иерусалима и Рима святыня, куда веками стекались толпы пилигримов. Но только в наши дни британский историк искусства обнаружил в храме средневековую шутку.

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Шутка, понятная лишь посвященным

В одном месте этого величественного собора притаилась мужская фигура, вырезанная в начале XII века, до недавнего времени о ее существовании никто не знал. Незамеченный миллионами верующих, на протяжении веков совершавших паломничество в Сантьяго-де-Компостела, смотрел он на них с вершины одной из многочисленных колонн, украшенных резной листвой, среди которой и был сокрыт.

В святилище обнаружено селфи каменщика. автопортрет каменщика
Барельеф в храме Сантьяго-де-Компостела (Испания). © Courtesy of Jennifer Alexander

По мнению британского искусствоведа Дженнифер Александер (Jennifer Alexander) из Уорикского университета, на самом деле эта фигура никогда не предназначался для того, чтобы ее видели, потому что это автопортрет каменщика, работавшего над украшением собора в XII столетии. Изображение представляет собой высеченную из камня фигурку по пояс высотой около 30 сантиметров.

В интервью изданию Observer специалист по истории архитектуры великих церквей и соборов средневекового периода сказала: "Он мило улыбается и доволен сам собой. Его ярко выраженное лицо замечательно вырезано. Такое можно увидеть в средневековых зданиях. Обычно они находятся в темных углах, где их может отыскать только другой каменщик. Этот портрет находится в части здания, где нужно быть каменщиком, чтобы, оказавшись там, увидеть его. Он спрятан среди украшений капителя колонны, которые в остальном выглядят неприметно".

Несмотря на высочайший талант подобных мастеров, их имена навсегда канули в Лету. Скорее всего, это некое подобие автографа каменщика.

"Это просто такая очаровательная связь между нами и человеком, который это создал. Почти так, как если бы что-то было разработано специально для нас, чтобы мы увидели людей, трудившихся над украшением этого здания. Конечно, этот каменщик, вероятно, не догадывался, что ему придется так долго ждать, когда его заметят", — подчеркнула Александер.

Непризнанные гении

Этот объект культурного наследия ЮНЕСКО был заложен в конце XI века и является шедевром романской архитектуры. По официальным данным, только в 2019 году здесь побывало около 350 тысяч паломников. Храм входит в программу популярных пеших маршрутов Camino de Santiago, или Путь Святого Иакова, по северу Испании, которые в зависимости от исходной точки (из Франции или из Португалии) имеют протяженность от 250 до 900 километров.

Во время своего исследования для определения поэтапного строительства храма Александер поднялась на высоту примерно 13 метров над каменным полом, и на нее, по ее выражению, "выскочила эта маленькая фигурка".

Александер отмечает: "Эти мастера должны были обладать множеством навыков, поскольку они также отвечали за инженерно-технические работы, поставку строительных материалов, наем рабочей силы и общение с патроном, который мог быть высокопоставленным членом духовенства или знати".

Своему ремеслу средневековые каменщики обучались, пройдя период ученичества. Они корпели над изнурительной огранкой камней или использовали шаблоны при создании вычурных лепных украшений вокруг дверных и оконных проемов. Самые многообещающие из них изучали геометрию, чтобы не просто уметь изготавливать чертежи, но и иметь управленческий навык на строительных площадках.

Искусствовед добавила, что такие мастера оставались анонимными на протяжении веков, вплоть до недавнего времени: "Даже когда возводили Ливерпульский собор в ХХ веке, то публиковали списки мастеров, которые работали над зданием, но никогда не упоминали каменщиков. Итак, это невоспетые гении".

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы храм испания архитектура автопортрет средневековье сантьяго-де-компостела
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