Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!"

Наши отношения с Европой в последние годы мягко говоря натянуты, но при всём при этом мы не должны закрывать глаза и быть глухи к разнообразным проявлениям жизни на Западе. Мы часто с осуждением говорим о чересчур смелых начинаниях наших "партнёров", например, в части нетрадиционных отношений и сексуального воспитания. Возможно, "Европейский Зелёный курс" можно как раз отнести к той категории инициатив наших геополитических противников, из которых можно извлечь рациональное зерно.

Старания шведской экологической активистки, школьницы Греты Тунберг, которую журнал Time даже выбрал человеком года, и всех её единомышленников не пропали зря. По крайней мере, в Евросоюзе к их призывам не остались равнодушны и приняли важные решения в сфере экологии, которые представляются в определенном смысле сменой вех. С этого года еврокомиссары в Брюсселе провозгласили пятилетку за всё экологичное, за всё хорошее. Если точнее, то речь идёт о "Зелёном пакте для Европы" (Green Deal) — инвестиционном плане, стимулирующем переход к климатически нейтральной, зелёной, конкурентоспособной и инклюзивной экономике. Стратегическая цель — достичь к 2050 году "углеродной нейтральности", что должно обеспечить ограничение глобального потепления до полутора градусов.

Судя по зажигательным речам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, она воспринимает себя одним из главных идеологов европейского зеленого движения.

"Я убеждена, что наша прежняя модель экономического роста, основанная на ископаемых источниках энергии и загрязнении окружающей среды, полностью устарела", — заявила фрау фон дер Ляйен.

Брюссельские мечтатели хотят быть "лидерами в промышленности, благоприятной для окружающей среды, в развитии зелёных технологий, зелёного финансирования", а к 2050 году стать "первым климатически нейтральным континентом". Объявляется, что "Зелёный пакт" — это не только о природе и окружающей среде. Речь идёт о выработке новой модели экономического развития Европы, где будут давать зелёный свет экологически чистым технологиям, повышать занятость, улучшать здоровье и качество жизни людей, ну и заодно обеспечивать социальную гармонию.

Лавры экоактивистки Греты Тунберг, видимо, не дают покоя Урсуле фон дер Ляйен и другим обитателям брюссельских кабинетов. В рамках провозглашённого "Зелёного курса" заявлено о намерении инвестировать в чистую энергетику, расширять торговлю квотами на выбросы парниковых газов, стимулируя при этом развитие экономики замкнутого цикла и сохраняя биологическое разнообразие. "Декарбонизация" — вот то волшебное слово, которое должно открывать все двери в Евросоюзе.

Брюссель слезам не верит

Действующее в ЕС законодательство предполагает снижение выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Но есть задумки довести его до 55% или даже 65%. Если такие планы станут реальностью, произойдёт впечатляющая трансформация энергетического сектора, где возобновляемые источники энергии (ВИЭ) займут доминирующее положение.

Когда начинают заявлять о грандиозных планах с зелёным окрасом, сразу всплывает вопрос: кто будет оплачивать банкет? Первоначально планировалось направить на "поддержку экологичной Европы" триллион евро в течение 10 лет при сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком. Будущее законодательство о климате пропишет в помощь инвесторам, новаторам и предпринимателям определенные правила для планирования долгосрочных вложений. Не забыли и о лагере колеблющихся стран Восточной Европы с сильной углеродной зависимостью. Им пообещали "подогрев" на сумму 100 миллиардов евро из Фонда поддержки справедливого перехода.

Правда, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в инвестиционный план "зеленого финансирования". Группа колеблющихся (Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния) вновь активизировалась и письменно предупредила Еврокомиссию, что климатические цели ЕС повлекут для них дополнительные расходы, поскольку они чересчур зависят от таких "грязных" отраслей, как уголь.

Однако Брюссель слезам не верит: ЕС будет твёрдо идти "Зелёным курсом" и за ценой не постоит. Комиссар по вопросам экологической политики в Европе Франс Тиммерманс считает коронакризис лишь дополнительным аргументом в пользу "Зелёного пакта", который "поможет перезагрузить экономику". Согласно Плану восстановления ЕС, Европа направит на эти цели 1,8 трлн евро, 30% от которых задействуют на борьбу с изменением климата.

Франс Тиммерманс призывает европейские страны избегать ловушки, в которую попали после предыдущего финансового кризиса, когда деньги были потрачены на восстановление статус-кво, а не на инвестирование в отрасли будущего.

"Мы должны продолжать сопротивляться искушению вкладывать деньги в углеродную экономику, которой скоро придёт конец", — заявил еврокомиссар.

Без декарбонизации — никак

Россию не может не заботить "Европейский зелёный курс", исходя из того что Евросоюз наш основной торговый партнёр. Не является ни для кого секретом, что ЕС импортирует из России сырьевые ресурсы и ископаемое топливо. Поставляемые туда российские товары отличаются высоким содержанием углерода. Не надо быть Нострадамусом, чтобы предвидеть риски, которые нам несёт "Европейский зелёный курс", если в наши экономические планы не будут внесены соответствующие изменения.

Хотя ещё рано оценивать ущерб для наших компаний от возможного введения углеродного налога ЕС, некоторые эксперты оценивают издержки российских экспортёров в сумме не менее 33 млрд евро за пять лет. Они полагают, что пограничный углеродный налог поспособствует демпингу цен на российскую углеродоёмкую продукцию, и выражают опасения, как бы Россия не осталась у разбитого корыта с устаревшими и грязными технологиями.

О том, что речь идёт о реальной угрозе, свидетельствует и факт проведения замглавы Совбеза Дмитрием Медведевым совещания по вопросу "Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 года углеродного налога ЕС".

Как считает Дмитрий Медведев, под прикрытием климатической повестки дня ЕС стремится увеличить кокурентоспособность собственных товаров в ущерб другим государствам. Это скрытый протекционизм под благовидным предлогом, считает он.

Как тут не вспомнить популярное выражение: что руссскому хорошо, то немцу смерть. Есть ли способ как-то сгладить этот экзистенциальный разрыв? Немецкий писатель и общественный деятель Ральф Фюкс, автор книги "Зелёная революция. Экономический рост без ущерба для экологии", советует России создавать новые знания, внедрять инновации и развивать малый и средний бизнес с учётом масштабной декарбонизации ЕС. Сохранение статуса империи ископаемого топлива существенно подрывает будущее её отношений с ЕС, считает он. Переход к "Зелёному курсу" позволил бы России перескочить на следующий этап промышленной революции.