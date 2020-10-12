Отравление Камчатки: мысли после экологической катастрофы

Экологические бедствия стали нас настигать слишком часто. Ещё свежи в памяти события, связанные с разливом нефтепродуктов в Красноярском крае, и вот теперь на очереди Камчатка. Произошло загрязнение прибрежных вод в районе Халактырского пляжа, что привело не только к гибели морских животных, но и ущербу для здоровья людей. То, с каким трудом и какими черепашьими темпами идёт выяснение причин происшедшего, вызывает тревогу о состоянии дел с экологической безопасностью в стране.

Отравленными оказались воды в районе Халактырского пляжа — излюбленного места отдыха серферов и туристов. Именно любители серфинга, разбившие лагерь на пляже, первыми забили тревогу, получив после контакта с морской водой ожоги роговиц глаз и почувствовав себя плохо. Многие россияне видели апокалиптические кадры с трупами многочисленных морских обитателей, которыми была усеяна широкая полоса пляжа. Как показали пробы песка и воды, уровень содержания горюче-смазочных материалов там превышало норму в 4 раза. Ученые из Камчатского филиала Тихоокеанского института географии и других специализированных учреждений провели исследования в Авачинской бухте у берегов Камчатки и пришли к печальным выводам: донные организмы (или по-другому бентос) мертвы на 95%. Взятые в различных местах пробы и погружения показали отсутствие живых организмов в реке Налычева и присутствие у мыса Налычева коричневой пены и странной жидкости темного цвета в придонных слоях. Ученые выразили опасения, что масштаб проблемы может со временем разрастаться, так как ядовитые вещества непонятного происхождения могут распространиться и на другие морские акватории, а также начнут гибнуть животные, которые питаются бентосом.

Загрязнение акватории вблизи Халактырского пляжа вызвало особую озабоченность у российских экологов, так как под удар поставлена уникальная природа Камчатки. Они сразу же, в первых числах октября, официально обратились во властные структуры с требованием выявить причины загрязнения и устранить его последствия. По словам активистов Гринпис России, есть риск распространения загрязняющих веществ в океане вдоль побережья Камчатки, что может затронуть Южно-Камчатский федеральный заповедник, который внесён в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в номинации "Вулканы Камчатки". Здесь гнездятся редкие птицы, в частности белоплечий орлан, занесённый в Красную книгу. На территории природного парка "Налычёво" в реке нерестится лосось и там кормятся медведи. Массовое обитание всех этих животных было одним из аргументов для внесения территории в ранг Всемирного наследия, поэтому представители ЮНЕСКО также обеспокоены происходящим на Камчатке.

Забытый полигон, забитый ядохимикатами

Региональная и федеральная власти, казалось бы, задействовали все необходимые механизмы реагирования на экологическое бедствие и делают правильные заявления на публику.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что будет увольнять виновных в замалчивании ситуации с загрязнением пляжей и что необходима система экологического мониторинга.

Блогеры и другие активисты смогут присылать в специальную базу фотографии и видео с мест происшествия.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова пообещала найти виновника, если речь идёт о "ситуации с возможным техногенным вмешательством".

В ожидании исчерпывающих данных со стороны научного сообщества Росприроднадзор обратился в прокуратуру с просьбой провести внеплановые проверки на объектах местного Водоканала и ТЭЦ. Правоохранители из регионального управления Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям "О нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин провёл совещание, посвященное экологической обстановке в Камчатском крае, и пообещал, что причины произошедшего будут установлены, а виновные (если они обнаружатся) — наказаны. Компромиссов здесь, как и в ситуации с Норильском, быть не может. Экологическое благополучие граждан и сохранение экосистем превыше всего, заверил министр.

Между тем, за неимением неопровержимых данных версии загрязнения вод у берегов Камчатки разнятся. Вряд ли речь идёт о вредном воздействии токсичных микроводорослей, как предположили отдельные ученые с Камчатки. Продукты нефтепереработки, найденные в пробах воды, свидетельствуют о техногенном характере катастрофы. В прессе выдвигалось предположение, что проблема может быть связана с завозом нефтепродуктов в Вилючинск, где находится база подводных лодок. В версиях причин загрязнения упоминается Козельский полигон, где хранится более 100 тонн пестицидов и ядохимикатов. О неблагополучном состоянии дел на полигоне заявляют не только активисты Гринпис России, но и глава Роспотребнадзора.

По словам Светланы Радионовой, Козельский полигон не включен ни в один реестр, отсутствует информация по грунтам, мониторинг экологической ситуации объекта должным образом не осуществляется.

Возможно, теперь в этой сфере начнут наводить порядок: глава Минприроды дал поручение собрать сведения по всем полигонам, содержащим опасные вещества, находящимся вблизи водных объектов и не внесённым в Государственный реестр объектов размещения отходов.

Пора поворачивать на Зелёный курс

Экологов и других граждан, неравнодушных к проблемам защиты окружающей среды, не может не беспокоить то, как медленно проходит отбор и анализ материалов с Камчатки. Отсутствие ясности в картине произошедшего наталкивает на противоречивые мысли: не замешаны ли в деле какие-то влиятельные структуры и не пытаются ли они скрыть от общества свои неудобные тайны?

Так, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич предположил, что океан скорее всего загрязнён военными отходами, которые "по 40 лет где-то лежат в бочках на дне" и призвал власти рассказать всю правду о причинах катастрофы, так как "ничего секретного в таких делах быть не должно!".

Другое размышление, на которое наводит вся эта история: надо построить такую систему экологической безопасности, которая бы позволяла предотвращать подобные катаклизмы, а не вынуждала долго и мучительно бороться с их последствиями. Уговоры и увещевания в адрес руководителей компаний, предприятий и организаций вряд ли помогут. Вспоминается история со взрывом нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010 году, приведшей к разливу нефти и катастрофическим последствиям для окружающей среды. Компании British Petroleum, признанной главным ответчиком, пришлось потратить на устранение последствий аварии в течение нескольких лет более $56 миллиардов. У нас, ответчика по аварии на ТЭЦ в Красноярском крае — компанию "Норникель" Росприроднадзор обязал выплатить в качестве возмещение ущерба 148 млрд рублей (примерно $2 млрд), но и эта сумма "Норникелю" показалась чрезмерной, поэтому стремится снизить её в несколько раз с помощью судебных процессов.

К сожалению, легкомысленным отношением к экологическим проблемам проникнуто всё наше общество, сверху донизу. Тем, кто находится наверху социальной пирамиды, важны прежде всего прибыли, социальная стабильность и сохранение власти, а основные массы увлечены навязанной сверху идеологией потребления или заняты борьбой за выживание. В этой схеме не остаётся места для идей вроде "ноля отходов", борьбы с выбросами парниковых газов или предотвращения изменения климата. Однако катастрофы вроде Норильской и Камчатской подталкивают нас к необходимости провозглашения нового вектора движения — Зелёного курса, который означает не только бережное отношение к природе, но и полный пересмотр модели экономического развития страны.