Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

В Саккаре нашли мумии жрецов и редкое изображение бога

Наука » Экология » Человек

На протяжении всего лишь одного месяца египетские археологи раскопали более полусотни гробов с мумиями, а также статую необычного древнеегипетского бога. Сначала вскрыли чертову дюжину расписных запечатанных гробов. Вскоре их количество возросло до 59 штук. Как полагают в египетском министерстве древностей, число подобных находок будет только возрастать, потому что удалось отыскать древнеегипетское кладбище. 

В Саккаре нашли мумии жрецов и редкое изображение бога

Некрополь в Саккаре

Археологические раскопки некрополя древнего Мемфиса, который оказался в пределах нынешней Саккары, ведутся под руководством генерального секретаря Высшего совета Египта по древностям Мустафы Вазири. Напомним, именно в Саккаре расположено древнейшее из дошедших до нас крупных каменных зданий — ступенчатая пирамида фараона Джосера.

Откопанные расписные гробы не такие старинные, как это сооружение. Захоронения относятся к 26-й династии Египта (688-525 годы до нашей эры). Они были сложены вместе в трех погребальных колодцах или поблизости от них. В этих красочных гробах по-прежнему лежат нетронутыми мумии. Как свидетельствуют иероглифические надписи на них, многие из покойников были священниками. Тут же обнаружены многочисленные фигурки ушебти. Древние египтяне клали в могилы ушебти, которые должны были помогать покойникам в загробной жизни.

Уникальная находка

Рядом с гробами находилась небольшая статуя, изображающая бога по имени Птах — Сокар. Сокар — бог плодородия и покровитель мертвых отождествлялся с Птахом, а также считался душой и мумией Осириса. С эпохи Среднего царства появился синкретический бог Птах — Сокар — Осирис.

"Саккара была так названа в честь бога Сокара. В поздний период (истории Египта, то есть время датировки найденных гробов. — Ред.) существовала комбинация бога Птаха из Мемфиса и Сокара. Это уникальный случай. Раньше такого я никогда не видел", — высказался о статуэтке Птах-Сокара экс-министр египетских древностей Захи Хавасс.

В более поздние времена культ Осириса затмил в Мемфисе почитание Сокера.

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона сказано: "Как Птах — Сокар — Осирис, он был главным образом богом преисподней и изображался в форме мумии с открытой головой и жезлом в руках, стоящей на иероглифе правды".

Кто такой Нефертум

Большой интерес вызывает 35-сантиметровая бронзовая статуя бога Нефертума, изображенного в головном уборе в виде цветка лотоса, из которого вздымаются два пера. Головной убор бога растительности и ароматических масел изготовлен из красного агата, бирюзы и лазурита. Судя по имеющейся надписи, это дар жреца Падиамона. Посетители московского Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина могут видеть прекрасно сохранившуюся серебряную статуэтку Нефертума, датированную III веком до нашей эры и составить представление о том, как выглядит этот бог.

В древнеегипетской мифологии Нефертум считался сыном Птаха, бога-творца, который был популярен в первой столице Египта Мемфисе, и богини войны и палящего солнца Сехмет. Хотя в ряде текстов написано, что он вырос из тела богини полей. Лотос — символ рождения и процветания. В "Текстах пирамид" его называют "лотос из носа Ра". Возможно, Нефертум означает "красивый, кто закрывается", или "красивый, кто не закрывается".

Эпоха 26-й династии Древнего Египта

Период правления XXVI династии отмечен борьбой за обретение и сохранение независимости страны. Будучи вассалом Ассирии, фараон Псамметих I примерно в 655 году до нашей эры при помощи наемников из Карии и Эллады, заключив союз с лидийским царем Гигесом, добился независимости от Ассирийской державы. В 525 году до нашей эры Египет был завоеван персидским царем Камбисом II.

Археологи продолжают раскопки и вскоре ожидают открытие новых гробов и других артефактов.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы мумии египет осирис саккара нефертум некрополь археология древний египет
Новости
Бузова выписалась из больницы после инсульта
Актёр из Санта-Барбары свёл счёты с жизнью
Реванш Тайсона и Джонса может пройти в России
62-летняя Шэрон Стоун повторила трюк из "Основного инстинкта"
Владимир Стеклов признался, что не был готов к третьему ребёнку
Виктория Боня пожаловалась на личную трагедию
Огромный светящийся болид пролетел над Японией
Киркоров подарил дочери дизайнерский браслет за полтора млн рублей
Школьник из Норильска украл у родителей 320 тысяч рублей на игры
У российских пенсионеров будут искать дополнительные доходы
Последние материалы
Реванш Тайсона и Джонса может пройти в России
62-летняя Шэрон Стоун повторила трюк из "Основного инстинкта"
Могольское наследие Индии: Биби-ка-Макбара и Мавзолей Абдулы Рахима Хан-и-Ханана
В Саккаре нашли мумии жрецов и редкое изображение бога
Владимир Стеклов признался, что не был готов к третьему ребёнку
Виктория Боня пожаловалась на личную трагедию
Огромный светящийся болид пролетел над Японией
Киркоров подарил дочери дизайнерский браслет за полтора млн рублей
Школьник из Норильска украл у родителей 320 тысяч рублей на игры
У российских пенсионеров будут искать дополнительные доходы
Популярное
Новости Армении
Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу

Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?

Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу
Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре
Общество
Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре
Формула небес
"Не таким, как 2020": астролог рассказала, каким будет 2021 год
Российский шоу-бизнес
Фокуснику Сергею Сафронову может грозить до 10 лет тюрьмы
Игорь Буккер В Саккаре нашли мумии жрецов и редкое изображение бога Игорь Буккер Василий Амирджанов Депутат посетовал на скромные запросы граждан Василий Амирджанов Инна Новикова Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР Инна Новикова
Комментарии
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Армяне и азербайджанцы должны вспомнить опыт мирного сосуществования в СССР
Джонс хочет встретиться с Силвой после боя с Тайсоном
Викторию Боню спасали врачи после её дня рождения в ОАЭ
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
"Людей в хорошее надо заманивать". Как поменять праздники на благо нации
Яна Рудковская доверила заботу о сыне своей маме
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Яна Рудковская доверила заботу о сыне своей маме
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Вучич благодарен России за поставку военной техники
Оформить инвалидность в России стало проще
Василий Колташов: Американцев не интересует истина, у них просто есть цель
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Оформить инвалидность в России стало проще
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников