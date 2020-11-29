В Саккаре нашли мумии жрецов и редкое изображение бога

На протяжении всего лишь одного месяца египетские археологи раскопали более полусотни гробов с мумиями, а также статую необычного древнеегипетского бога. Сначала вскрыли чертову дюжину расписных запечатанных гробов. Вскоре их количество возросло до 59 штук. Как полагают в египетском министерстве древностей, число подобных находок будет только возрастать, потому что удалось отыскать древнеегипетское кладбище.

Некрополь в Саккаре

Археологические раскопки некрополя древнего Мемфиса, который оказался в пределах нынешней Саккары, ведутся под руководством генерального секретаря Высшего совета Египта по древностям Мустафы Вазири. Напомним, именно в Саккаре расположено древнейшее из дошедших до нас крупных каменных зданий — ступенчатая пирамида фараона Джосера.

Откопанные расписные гробы не такие старинные, как это сооружение. Захоронения относятся к 26-й династии Египта (688-525 годы до нашей эры). Они были сложены вместе в трех погребальных колодцах или поблизости от них. В этих красочных гробах по-прежнему лежат нетронутыми мумии. Как свидетельствуют иероглифические надписи на них, многие из покойников были священниками. Тут же обнаружены многочисленные фигурки ушебти. Древние египтяне клали в могилы ушебти, которые должны были помогать покойникам в загробной жизни.

Уникальная находка

Рядом с гробами находилась небольшая статуя, изображающая бога по имени Птах — Сокар. Сокар — бог плодородия и покровитель мертвых отождествлялся с Птахом, а также считался душой и мумией Осириса. С эпохи Среднего царства появился синкретический бог Птах — Сокар — Осирис.

"Саккара была так названа в честь бога Сокара. В поздний период (истории Египта, то есть время датировки найденных гробов. — Ред.) существовала комбинация бога Птаха из Мемфиса и Сокара. Это уникальный случай. Раньше такого я никогда не видел", — высказался о статуэтке Птах-Сокара экс-министр египетских древностей Захи Хавасс.

В более поздние времена культ Осириса затмил в Мемфисе почитание Сокера.

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона сказано: "Как Птах — Сокар — Осирис, он был главным образом богом преисподней и изображался в форме мумии с открытой головой и жезлом в руках, стоящей на иероглифе правды".

Кто такой Нефертум

Большой интерес вызывает 35-сантиметровая бронзовая статуя бога Нефертума, изображенного в головном уборе в виде цветка лотоса, из которого вздымаются два пера. Головной убор бога растительности и ароматических масел изготовлен из красного агата, бирюзы и лазурита. Судя по имеющейся надписи, это дар жреца Падиамона. Посетители московского Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина могут видеть прекрасно сохранившуюся серебряную статуэтку Нефертума, датированную III веком до нашей эры и составить представление о том, как выглядит этот бог.

В древнеегипетской мифологии Нефертум считался сыном Птаха, бога-творца, который был популярен в первой столице Египта Мемфисе, и богини войны и палящего солнца Сехмет. Хотя в ряде текстов написано, что он вырос из тела богини полей. Лотос — символ рождения и процветания. В "Текстах пирамид" его называют "лотос из носа Ра". Возможно, Нефертум означает "красивый, кто закрывается", или "красивый, кто не закрывается".

Эпоха 26-й династии Древнего Египта

Период правления XXVI династии отмечен борьбой за обретение и сохранение независимости страны. Будучи вассалом Ассирии, фараон Псамметих I примерно в 655 году до нашей эры при помощи наемников из Карии и Эллады, заключив союз с лидийским царем Гигесом, добился независимости от Ассирийской державы. В 525 году до нашей эры Египет был завоеван персидским царем Камбисом II.

Археологи продолжают раскопки и вскоре ожидают открытие новых гробов и других артефактов.