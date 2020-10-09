Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Рассекреченные списки: ЦРУ планировало убийства молниями

Некогда Центральное разведывательное управление США рассматривало использование молнии в качестве системы поражения. В конце 1960-х годов некий анонимный ученый предложил ЦРУ использовать удары молнии как летальное оружие, которое после его применения оставляло "либо мало, либо никаких улик", что затрудняло бы обвинения в адрес Белого дома. В Лэнгли, несмотря на то, что там всегда интересовались секретным оружием, по официальной версии никогда не делали ставку на такую идею.

Рассекреченные списки: ЦРУ планировало убийства молниями

Завиральные идейки американских шпионов

Американских шпиков ловили за руку не только контрразведки социалистических и развивающихся стран, но и собственная общественность. Во время войны во Вьетнаме родные граждане иронизировали над тремя буквенными обозначениями CIA — и вместо положенной расшифровки Central Intelligence Agency — выдавали Cancer In America, что означало "Рак в Америке". Раковая опухоль в США.

ЦРУ обвиняли не только в убийстве президента Кеннеди и слежке за американскими оппозиционерами. Они готовили убийства неугодных политических лидеров по всему свету. Особенные неудачи цэрэушников ожидали на Острове свободы. Многочисленные поползновения устранить Фиделя Кастро представляли собой анекдотические варианты, вроде попытки заложить взрывчатку в сигары кубинского революционера или нанести токсичные вещества на его ботинки, чтобы у харизматичного руководителя повылезали волосы из бороды и усов.

ЦРУ ударит током

Недавно репортеры Forbes обнаружили в рассекреченных файлах ЦРУ намеки на использование "искусственных проводников" из тончайших металлических проволочек, чтобы "вызвать электрические разряды там, где и когда мы этого хотим". Провода в несколько тысяч дюймов в сечении могли разворачиваться от запущенных в атмосферу самолетов или ракет.

Как только разразится гроза, молния должна ударить в том месте, где провод заканчивается. Смысл заключался в том, что провод будет достаточно близко от того, кого ЦРУ собирается уничтожить при помощи разряда в 300 миллионов вольт.

Уникальные преимущества использования погодных явлений заключались:

  • в дешевизне — молния явление бесплатное;
  • в отсутствии следов в виде отстрелянных гильз, фюзеляжей ракет или других явных признаков заказного убийства.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, вероятность быть пораженным молнией составляет всего один из 500 000 случаев, следовательно, жертва попросту оказалась случайной.

Гладко было на бумаге

Очевидно, мозгляки из ЦРУ столкнулись с несколькими проблемами использования молнии в качестве оружия для достижения своих политических целей. Агенты могли использовать молнию только во время грозы, а провода должны были находиться достаточно близко к цели, чтобы убить потенциальный объект.

В нынешнем ЦРУ, на вооружении которого имеется Hellfire R9X, которое представляется более надежным инструментом для целенаправленных убийств, вроде бы отказались от убийства посредством молний. Тем не менее широкая общественность пока не располагает необходимой информацией или каким-либо другим надежным свидетельством, чтобы выносить окончательный вердикт о степени использования спецслужбами Запада того или иного вида оружия. Засекреченные данные и целенаправленные вбросы в открытые источники иногда делают свое черное дело. Мы начинаем либо шарахаться от собственной тени, либо принимать яд за лекарство.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сша цру молния
Новости Все >
Малышева назвала лекарства, которые спасут от смерти при коронавирусе
В Приморье мужчина остановил автобус после внезапной смерти водителя
Психолог: "Увлечение онлайн-знакомствами может привести к одиночеству"
Лукашенко посоветовал Польше разобраться с итогами своих выборов
Жителям китайского Шэньчжэня раздадут 10 млн цифровых юаней
Двое туристов сорвались с горы под Анапой
На Луне могут быть фрагменты древней Венеры
Жительница Петербурга облила растворителем и подожгла свою мать
Врач дал рекомендации по прогулке с детьми в прохладную погоду
В Москве женщина пыталась продать своего ребёнка
Последние материалы
На Луне могут быть фрагменты древней Венеры
Диабет: как сохранить здоровое сердце
Жительница Петербурга облила растворителем и подожгла свою мать
Врач дал рекомендации по прогулке с детьми в прохладную погоду
В Москве женщина пыталась продать своего ребёнка
Валерия и Пригожин добровольно самоизолировались
На что нужно обращать внимание при покупке куриных яиц?
Гарик, Эдуард, Юрий? Подписчики Харламова окончательно запутались
У трутовика обнаружили новые лечебные свойства
У московской школы задержали мужчину, искавшего тайник с патронами
Популярное
Новости Белоруссии
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?

Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.

Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Политика. Новости и аналитика
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Российский шоу-бизнес
Лещенко хотел пустить себе пулю в лоб из-за обвинений Собчак
Российский шоу-бизнес
Татьяна Овсиенко спустила все деньги на мужа-бандита
Игорь Буккер Рассекреченные списки: ЦРУ планировало убийства молниями Игорь Буккер Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин отказал SpaceX в гениальности Василий Амирджанов Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова
Комментарии
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Медленные шаги возвращения капиталов в Россию
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
Эксперт: британские катера на вооружении ВМС Украины "добавят забот" ЧФ России
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников