Рассекреченные списки: ЦРУ планировало убийства молниями

Некогда Центральное разведывательное управление США рассматривало использование молнии в качестве системы поражения. В конце 1960-х годов некий анонимный ученый предложил ЦРУ использовать удары молнии как летальное оружие, которое после его применения оставляло "либо мало, либо никаких улик", что затрудняло бы обвинения в адрес Белого дома. В Лэнгли, несмотря на то, что там всегда интересовались секретным оружием, по официальной версии никогда не делали ставку на такую идею.

Завиральные идейки американских шпионов

Американских шпиков ловили за руку не только контрразведки социалистических и развивающихся стран, но и собственная общественность. Во время войны во Вьетнаме родные граждане иронизировали над тремя буквенными обозначениями CIA — и вместо положенной расшифровки Central Intelligence Agency — выдавали Cancer In America, что означало "Рак в Америке". Раковая опухоль в США.

ЦРУ обвиняли не только в убийстве президента Кеннеди и слежке за американскими оппозиционерами. Они готовили убийства неугодных политических лидеров по всему свету. Особенные неудачи цэрэушников ожидали на Острове свободы. Многочисленные поползновения устранить Фиделя Кастро представляли собой анекдотические варианты, вроде попытки заложить взрывчатку в сигары кубинского революционера или нанести токсичные вещества на его ботинки, чтобы у харизматичного руководителя повылезали волосы из бороды и усов.

ЦРУ ударит током

Недавно репортеры Forbes обнаружили в рассекреченных файлах ЦРУ намеки на использование "искусственных проводников" из тончайших металлических проволочек, чтобы "вызвать электрические разряды там, где и когда мы этого хотим". Провода в несколько тысяч дюймов в сечении могли разворачиваться от запущенных в атмосферу самолетов или ракет.

Как только разразится гроза, молния должна ударить в том месте, где провод заканчивается. Смысл заключался в том, что провод будет достаточно близко от того, кого ЦРУ собирается уничтожить при помощи разряда в 300 миллионов вольт.

Уникальные преимущества использования погодных явлений заключались:

в дешевизне — молния явление бесплатное;

в отсутствии следов в виде отстрелянных гильз, фюзеляжей ракет или других явных признаков заказного убийства.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, вероятность быть пораженным молнией составляет всего один из 500 000 случаев, следовательно, жертва попросту оказалась случайной.

Гладко было на бумаге

Очевидно, мозгляки из ЦРУ столкнулись с несколькими проблемами использования молнии в качестве оружия для достижения своих политических целей. Агенты могли использовать молнию только во время грозы, а провода должны были находиться достаточно близко к цели, чтобы убить потенциальный объект.

В нынешнем ЦРУ, на вооружении которого имеется Hellfire R9X, которое представляется более надежным инструментом для целенаправленных убийств, вроде бы отказались от убийства посредством молний. Тем не менее широкая общественность пока не располагает необходимой информацией или каким-либо другим надежным свидетельством, чтобы выносить окончательный вердикт о степени использования спецслужбами Запада того или иного вида оружия. Засекреченные данные и целенаправленные вбросы в открытые источники иногда делают свое черное дело. Мы начинаем либо шарахаться от собственной тени, либо принимать яд за лекарство.