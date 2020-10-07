Мусорная реформа требует прорывных идей

Горы мусора в России прирастают ежегодно на 70 млн тонн, что во много раз больше веса пирамиды Хеопса. Это не то "чудо света", которым нам хотелось бы прославиться в мире. В то время как аудиторы Счётной палаты бьют тревогу, объявляя ситуацию с мусорными полигонами близкой к критической, в странах Европы активно продвигаются вперёд под девизом Zero Waiste.

В недавнем отчёте Счётной палаты отмечено, что в России перерабатывается не более 7% отходов, а свыше 90% отправляется на полигоны и свалки. Объёмы твёрдых коммунальных отходов (ТКО) растут на 1-2% в год, мощности официальных полигонов будут исчерпаны в 32 регионах в течение 2-4 лет. Впрочем, и сегодня зачастую они не соответствуют требованиям природоохранного законодательства и отравляют воду, воздух и почву.

О неблагополучии в сфере обращения с отходами ранее высказывался в Совфеде генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, половина регионов своевременно не вывозила отходы и не ликвидировала несанкционированные свалки, в трети субъектов полигоны не соотвтетсвуют экологическим и санитарным требованиям.

Генпрокурор вынужден был констатировать, что местные власти "повсеместно самоустранились от создания и содержания мест накопления отходов".

С января прошлого года у нас в стране был запущен национальный проект "Экология", одна из целей которого создание в стране комплексной системы обращения с ТКО. Проект ставит задачи до 2024 года увеличить долю мусора, поступающего на обработку, с 12 до 60%, а долю отходов, пригодных к вторичной переработке, — с 7 до 36%. Руководить процессом должна созданная правительством публично-правовая компания "Российский экологический оператор" (РЭО) и её региональные подразделения.

Лучшие сборщики — дворники

Информация о том, сколько мусорных свалок — больших и маленьких, официальных и несанкционированных — разбросано по городам и весям, разнится в зависимости от её источников. Согласно данным РЭО, в федеральной схеме насчитывается 4 тысячи объектов по сортировке, обработке, обезвреживанию, накоплению и захоронению ТКО, из которых 1,5 тысячи работают без лицензии — то есть это свалки, которые следует прикрыть. По данным Гринпис России, в стране более 14 тысяч крупных мусорных свалок общей площадью более 4 млн га и примерно 60 тысяч несанкционированных. Федеральным проектом "Чистая страна" поставлена цель рекультивировать часть полигонов, но это даже не 1,5 тысячи, а всего 191! Так что ситуация с отходами становится всё более угрожающей.

Масштабы мусорной проблемы диктуют быстрые и эффективные шаги для её решения. Правда, инерция мышления многих ответственных лиц, воспринимающих экологию как нечто третьестепенной важности, сильно довлеет над этим процессом. Логично было бы на первых порах всячески способствовать раздельному сбору мусора, как это давно практикуется в развитых странах. Его цель — увеличить объём вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию. Однако мы делаем на этом пути лишь первые робкие шаги. В мае текущего года появились сообщения, что Минприроды составило план мероприятий по внедрению раздельного сбора мусора в России. Для начала придётся заполнить правовые пробелы, введя понятие "вторичные ресурсы" в закон "Об отходах производства и потребления" и уточнив понятие "сбор отходов". Предлагается простимулировать деятельность в этой сфере налоговыми льготами, освободив от НДФЛ и НДС доходы от реализации вторичных ресурсов и обнулив ставку налога на имущество для объектов обработки и утилизации. Кроме того, Минприроды задумалось о включении в программы образовательных учреждений информации по раздельному сбору мусора, а также его популяризации в рамках экологического воспитания. Идея, конечно, хорошая, но свои плоды сможет принести, увы, лишь в отдалённом будущем.

Москва объявила о переходе с начала этого года на раздельный сбор мусора, но успехи не очевидны. Чистота сортировки отходов по всей цепочке от жителей через сборщиков и до специализированных предприятий оставляет желать лучшего. Как шутят профессионалы отрасли, самая эффективная система сбора отходов у артелей дворников, которые выбирают с контейнерных площадок самое ценное, чтобы сдать заготовителям. Из-за низкой стоимости вторсырья сборщики на сегодняшний день работают в убыток. Необходима система штрафов и поощрений, чтобы наладить нормальную работу по сортировке отходов. Большим подспорьем для возврата во вторичный оборот собранного сырья стало бы повсеместное распространение фандоматов (автоматов по приёму тары) и внедрение системы залоговой стоимости, которая позволяет получать за сданную тару деньги, уже заложенные в цене товара.

Проект федеральной схемы обращения с ТКО, подготовленный госкомпанией "Российский экологический оператор", предполагает строительство и реконструкцию 868 "мусорных" объектов, включая 148 предприятий по сжиганию отходов.

Эксперты-экологи стали выражать большое беспокойство, так как увидели в данном проекте сильный крен в сторону строительства объектов по захоронению и сжиганию отходов, что губительно для окружающей среды.

Такому досадному смещению акцентов поспособствовала и поправка в законодательстве, приравнявшая энергетическое сжигание отходов к их переработке. А ведь изначально мусорная реформа запускалась с благими намерениями снизить захоронение отходов и максимально вовлечь полезные фракции во вторичный оборот.

В авангарде борьбы против отходов

Россия могла бы не изобретать велосипед, а обратиться к опыту зарубежных стран по решению проблем с мусором, благо, он у них богатый. Так, в столице Словении Любляне раздельно собирается более 60% отходов, а затраты на обращение с мусором — самые низкие в Европе (8 евро в месяц). На полигон отправляют 120 кг бытовых отходов на каждого жителя ежегодно (у нас 485 кг) и к 2030 году планируют довести их до 50 кг. Видимо, главным секретом успеха является переход от сбора на контейнерных площадках к поквартирному сбору. Власти Любляны внедряют в сознание жителей идеи повторного использования: например, в городе открывают центры по обмену вещами. Отказавшись от идеи МСЗ, город взял на вооружение более совершенную модель в виде предприятия по востановлению материалов и биологической переработке.

С 1 октября 2020 года в Англии вступил в силу запрет на распространение пластиковых трубочек и ложек для напитков, а также ватных палочек на пластиковой основе, с тем чтобы сделать чище окружающую среду и океаны. В данном случае Туманный Альбион следует в русле решения Евросоюза о том, чтобы запретить с 2021 года продажу посуды, столовых приборов, трубочек, контейнеров, ватных палочек и некоторых других предметов из пластика. Кроме того, строгие ограничения вплоть до полного запрета вводятся в различных странах и против использования полиэтиленовых пакетов. В числе идущих в авангарде борьбы против пластика и полиэтилена можно также назвать Францию, Германию, Швецию Канаду, Японию, Гватемалу и страны постсоветского пространства — Белоруссию, Грузию и Казахстан.

Ещё в 90-е годы в Германии власти обязали производителей упаковки принимать её обратно после использования, была введена система замкнутого цикла в области переработки мусора. С 2012 года обязанность по экологической переработке возложена на производителей не только упаковочных материалов, но и транспортных средств, электронных приборов, химической продукции и т. д.

Похожая система действует в Швеции, у которой один из самых высоких в мире показателей утилизации бытовых отходов. Там производители отвечают за утилизацию упаковки и товаров с истекшим сроком эксплуатации.

В Японии научились использовать трудно перерабатываемые промышленные отходы в качестве строительного материала при возведении магистралей, аэропортов и даже создании насыпных искусственных островов.

Если мы не хотим в авральном порядке решать проблемы с отдельно взятыми мусорными свалками, которые делают невозможной жизнь многих наших граждан, следует не только применять опыт других стран, но и прибегнуть к собственному инновационному потенциалу. Была бы только воля со стороны властей, а недостатка в прорывных идеях в сфере обращения с отходами не будет.