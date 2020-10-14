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Автор Игорь Буккер

Вода на Луне и защита о﻿т астероидов — над чем работают спецы по космосу

Американцы, хотя еще только готовятся к запуску своей лунной программы уже активно торгуют участками на поверхности спутника Земли. Какие ещё "проекты" есть или вот-вот возникнут?

Об этом и некоторых других аспектах освоения Луны ведущий "Правды.Ру" Игорь Буккер побеседовал с кандидатом технических наук, ведущим научным сотрудником Института космических исследований Российской академии наук Натаном Эйсмонтом.

Читайте начало интервью:

Натан Эйсмонт рассказал о лунной программе NASA

Были ли америк﻿анцы на Луне — рассказал сотрудник РАН

— Да, об этом время от времени (продаже участков на Луне) возникают какие-то заявления американской стороны. Хотя есть правила, принятые на уровне ООН. И там совершенно четко говорится, что ничто в космическом пространстве не может отчуждаться в частную собственность.

Сейчас ведутся споры, что называть космическим пространством. Скажем, выше, чем тысяча километров — все это уже космическое. Предлагают понизить этот порог.

Все это принадлежит всему человечеству. Никто право собственности не имеет.

Примерно здесь та же ситуация, что с Антарктидой. Там можно заниматься какими-то научными исследованиями, а объявлять, что что-то принадлежит исключительно тебе, участнику, который, может быть, сильно вложился в это дело, это противоречит законам. Так же, как и с Луной.

Американцы в последнее время какие-то специальные права на объекты, быть может в начале исследования, и заявляют, но с этим никто из других участников космической деятельности, никто из членов ООН не согласится.

Это вряд ли на практике будет принято, поскольку тех, кто поддерживают в этом плане американцев, просто нет. Они единственные.

И для них это особого смысла сейчас не имеет. Если смотреть далеко вперед, вдруг там что-нибудь на Луне найдется, что представляет некую ценность и вот они этой ценностью завладеют, а другие — нет. Может быть, что-то найдут, но пока никакие золотые запасы не могут оправдать те затраты, которые понесет та сторона, что занимается этими поисками ископаемых.

Это очень дорого летать в космическое пространство, тем более дорого что-то привозить, кроме знаний.

А знания, конечно, оттуда можно привести. Есть, правда, один пример, когда быть может ресурсы на Луне удастся использовать как именно ресурсы, но не для возвращения их на Землю, а для дальнейших космических путешествий, миссий.

Ресурсы Луны и Марса можно использовать

На Луне есть вода. Ее, конечно, извлечь, может быть, не очень легко. Но если ее удастся извлечь (а это вполне возможно), дальше эту воду можно преобразовать в ракетное топливо — и горючее, и окислитель.

Потому что вода — это водород и кислород. Если есть электричество, то её можно разложить. И дальше использовать готовые компоненты топлива.

Есть еще другие примеры. Они, правда, относятся (это примерно в том же русле) не к Луне, а к Марсу.

Вы знаете, сейчас летит американский аппарат на Марс и один из экспериментов вот какой: из углекислого газа (это атмосфера Марса) добыть кислород, который потом использовать для того, чтобы как-то этим кислородом дышали космонавты, которые прибудут. Это такой серьезный эксперимент. Очень интересно, что из этого получится.

Предлагались и другие проекты, эксперименты на Марсе примерно того же плана: что-то добывать для использования там же, а не для доставки в коммерческих или иных целях. Так что, может быть, это направление и получит развитие. Но все равно это не та область, где видна сейчас, в настоящее время, какая-то коммерческая выгода.

Об астероидах

— Сейчас в СМИ и сетях огромное количество пугалок, что на нас упадет очередной астероид, и на Земле это будет если не глобальная катастрофа, то очень серьезные испытания. Тут что вы можете сказать об этих космических объектах?

— Главная пугалка случилась в 2004 году. И этой пугалкой был открытый в то время астероид "Апофис".

Ему и название было такое дано устрашающее, потому что по всем наблюдениям получалось, что он, этот "Апофис", врежется в Землю в 2036 году. Со 100% вероятностью, конечно, здесь точно никогда не удается измерить. Но с вероятностью порядка 2-3%.

И это очень высокий процент. Потому что в случае, если бы действительно такой астероид врезался в землю, это катастрофа. Даже в том случае, если в малонаселенные области.

Размер по нынешним оценкам этого астероида — примерно поперечник от 300 до 600 метров. Это как-то не очень пугает, с небоскребами сравнивают. Если по массе, то это порядка 70-90 миллионов тонн. Это уже как-то впечатляет.

И по другим случаям, которые были в прошлом: к чему приводили удары такого размера астероидов на Земле?

Это приводило к катастрофам, которые возникали в силу ударного воздействия и последующих возникновений полевого облака и прочего.

Это действительно опасно. И на самом деле открытие этого астероида привело к тому, что темой заинтересовались, чтобы понять: а вдруг он не единственный? Стали внимательно смотреть. И нашли.

Таких астероидов отлогизированных, около 5 тысяч. И ещё 23 тысячи астероидов, орбиты которых известны.

То есть каждую неделю, чуть ли не каждый день такие астероиды открываются. Потому что была создана наблюдательная сеть, в которой участвуют, между прочим, и российские наблюдатели.

Конечно, их результаты не столь впечатляющие, как у американцев. Но там и вложения финансовые были колоссальные, поскольку действительно люди испугались.

И, к счастью, удалось уточнить орбиту "Апофиса". И он действительно в 2029 году, в апреле, пролетит очень близко, совсем близко, расстояние всего-навсего 36, даже меньше, порядка 30 тысяч километров от Земли. Это высота, на которой летают геостационарные спутники. В принципе, можно зацепить такой спутник. Но вероятность мала. Эта орбита определена очень хорошо.

Как не допустить столкновения?

И сейчас готовятся к 2029 году с тем, чтобы все это как следует промерить, и какие-то были предложения, кстати говоря, со стороны Роскосмоса отправить аппарат с тем, чтобы посадить его на астероид. Но ничего из этого не вышло по причинам в основном финансового характера.

И теперь относительно опасности. Я назвал цифру — 23 тысячи астероидов. Все они не попадают в Землю, по крайней мере, в ближайшие 100 лет. Примерно через 110 лет какие-то из этих 23 тысяч действительно могут попасть.

И поэтому предлагаются способы, каким же образом эти астероиды в случае, если подтверждена опасность их столкновения с Землёй, отклонить.

Варинтов предложено много. На мой взгляд, самый интересный и вообще реализуемый, вот какой: на астероид, представляющий опасность, т. е. размером больше 40 — 50 метров, направить астероид поменьше — такой маленький, который все-таки приемлемых затрат топлива потребует. И спровоцировать удар, который приведет к отклонению от встречи с Землей того опасного объекта.

Есть одно НО. Я сказал — маленький. Но все равно он тяжелый, слишком тяжелый, чтобы обычными способами это сделать. Обычный способ — это ракетный двигатель, его каким-то образом включают, он создает тягу и все прочее. Это не получается.

Поэтому предлагается совсем маленький астероид. И американцы, кстати говоря, для того чтобы "пригнать" астероид, нашли такие с поперечником меньше 10 метров.

Так вот такой астероид использовать для наведения его на опасный (большой), но при этом воспользоваться способом, который когда-то — еще в 1924 году, по-моему — предложил Фридрих Цандер (это наш соотечественник, если кто не знает, он на самом деле пионер ракетно-космической техники). Он предложил использовать способ гравитационного маневра.

Это не единственный способ. Еще и другие предлагали. Вплоть до ядерного воздействия. Есть два уровня зла — ядерную бомбу туда или же ожидать, когда прилетит к нам опасный астероид.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовила Ольга Лебедева

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