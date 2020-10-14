Американцы, хотя еще только готовятся к запуску своей лунной программы уже активно торгуют участками на поверхности спутника Земли. Какие ещё "проекты" есть или вот-вот возникнут?
Об этом и некоторых других аспектах освоения Луны ведущий "Правды.Ру" Игорь Буккер побеседовал с кандидатом технических наук, ведущим научным сотрудником Института космических исследований Российской академии наук Натаном Эйсмонтом.
Читайте начало интервью:
Натан Эйсмонт рассказал о лунной программе NASA
Были ли американцы на Луне — рассказал сотрудник РАН
— Да, об этом время от времени (продаже участков на Луне) возникают какие-то заявления американской стороны. Хотя есть правила, принятые на уровне ООН. И там совершенно четко говорится, что ничто в космическом пространстве не может отчуждаться в частную собственность.
Сейчас ведутся споры, что называть космическим пространством. Скажем, выше, чем тысяча километров — все это уже космическое. Предлагают понизить этот порог.
Все это принадлежит всему человечеству. Никто право собственности не имеет.
Примерно здесь та же ситуация, что с Антарктидой. Там можно заниматься какими-то научными исследованиями, а объявлять, что что-то принадлежит исключительно тебе, участнику, который, может быть, сильно вложился в это дело, это противоречит законам. Так же, как и с Луной.
Американцы в последнее время какие-то специальные права на объекты, быть может в начале исследования, и заявляют, но с этим никто из других участников космической деятельности, никто из членов ООН не согласится.
Это вряд ли на практике будет принято, поскольку тех, кто поддерживают в этом плане американцев, просто нет. Они единственные.
И для них это особого смысла сейчас не имеет. Если смотреть далеко вперед, вдруг там что-нибудь на Луне найдется, что представляет некую ценность и вот они этой ценностью завладеют, а другие — нет. Может быть, что-то найдут, но пока никакие золотые запасы не могут оправдать те затраты, которые понесет та сторона, что занимается этими поисками ископаемых.
Это очень дорого летать в космическое пространство, тем более дорого что-то привозить, кроме знаний.
А знания, конечно, оттуда можно привести. Есть, правда, один пример, когда быть может ресурсы на Луне удастся использовать как именно ресурсы, но не для возвращения их на Землю, а для дальнейших космических путешествий, миссий.
На Луне есть вода. Ее, конечно, извлечь, может быть, не очень легко. Но если ее удастся извлечь (а это вполне возможно), дальше эту воду можно преобразовать в ракетное топливо — и горючее, и окислитель.
Потому что вода — это водород и кислород. Если есть электричество, то её можно разложить. И дальше использовать готовые компоненты топлива.
Есть еще другие примеры. Они, правда, относятся (это примерно в том же русле) не к Луне, а к Марсу.
Вы знаете, сейчас летит американский аппарат на Марс и один из экспериментов вот какой: из углекислого газа (это атмосфера Марса) добыть кислород, который потом использовать для того, чтобы как-то этим кислородом дышали космонавты, которые прибудут. Это такой серьезный эксперимент. Очень интересно, что из этого получится.
Предлагались и другие проекты, эксперименты на Марсе примерно того же плана: что-то добывать для использования там же, а не для доставки в коммерческих или иных целях. Так что, может быть, это направление и получит развитие. Но все равно это не та область, где видна сейчас, в настоящее время, какая-то коммерческая выгода.
— Сейчас в СМИ и сетях огромное количество пугалок, что на нас упадет очередной астероид, и на Земле это будет если не глобальная катастрофа, то очень серьезные испытания. Тут что вы можете сказать об этих космических объектах?
— Главная пугалка случилась в 2004 году. И этой пугалкой был открытый в то время астероид "Апофис".
Ему и название было такое дано устрашающее, потому что по всем наблюдениям получалось, что он, этот "Апофис", врежется в Землю в 2036 году. Со 100% вероятностью, конечно, здесь точно никогда не удается измерить. Но с вероятностью порядка 2-3%.
И это очень высокий процент. Потому что в случае, если бы действительно такой астероид врезался в землю, это катастрофа. Даже в том случае, если в малонаселенные области.
Размер по нынешним оценкам этого астероида — примерно поперечник от 300 до 600 метров. Это как-то не очень пугает, с небоскребами сравнивают. Если по массе, то это порядка 70-90 миллионов тонн. Это уже как-то впечатляет.
И по другим случаям, которые были в прошлом: к чему приводили удары такого размера астероидов на Земле?
Это приводило к катастрофам, которые возникали в силу ударного воздействия и последующих возникновений полевого облака и прочего.
Это действительно опасно. И на самом деле открытие этого астероида привело к тому, что темой заинтересовались, чтобы понять: а вдруг он не единственный? Стали внимательно смотреть. И нашли.
Таких астероидов отлогизированных, около 5 тысяч. И ещё 23 тысячи астероидов, орбиты которых известны.
То есть каждую неделю, чуть ли не каждый день такие астероиды открываются. Потому что была создана наблюдательная сеть, в которой участвуют, между прочим, и российские наблюдатели.
Конечно, их результаты не столь впечатляющие, как у американцев. Но там и вложения финансовые были колоссальные, поскольку действительно люди испугались.
И, к счастью, удалось уточнить орбиту "Апофиса". И он действительно в 2029 году, в апреле, пролетит очень близко, совсем близко, расстояние всего-навсего 36, даже меньше, порядка 30 тысяч километров от Земли. Это высота, на которой летают геостационарные спутники. В принципе, можно зацепить такой спутник. Но вероятность мала. Эта орбита определена очень хорошо.
И сейчас готовятся к 2029 году с тем, чтобы все это как следует промерить, и какие-то были предложения, кстати говоря, со стороны Роскосмоса отправить аппарат с тем, чтобы посадить его на астероид. Но ничего из этого не вышло по причинам в основном финансового характера.
И теперь относительно опасности. Я назвал цифру — 23 тысячи астероидов. Все они не попадают в Землю, по крайней мере, в ближайшие 100 лет. Примерно через 110 лет какие-то из этих 23 тысяч действительно могут попасть.
И поэтому предлагаются способы, каким же образом эти астероиды в случае, если подтверждена опасность их столкновения с Землёй, отклонить.
Варинтов предложено много. На мой взгляд, самый интересный и вообще реализуемый, вот какой: на астероид, представляющий опасность, т. е. размером больше 40 — 50 метров, направить астероид поменьше — такой маленький, который все-таки приемлемых затрат топлива потребует. И спровоцировать удар, который приведет к отклонению от встречи с Землей того опасного объекта.
Есть одно НО. Я сказал — маленький. Но все равно он тяжелый, слишком тяжелый, чтобы обычными способами это сделать. Обычный способ — это ракетный двигатель, его каким-то образом включают, он создает тягу и все прочее. Это не получается.
Поэтому предлагается совсем маленький астероид. И американцы, кстати говоря, для того чтобы "пригнать" астероид, нашли такие с поперечником меньше 10 метров.
Так вот такой астероид использовать для наведения его на опасный (большой), но при этом воспользоваться способом, который когда-то — еще в 1924 году, по-моему — предложил Фридрих Цандер (это наш соотечественник, если кто не знает, он на самом деле пионер ракетно-космической техники). Он предложил использовать способ гравитационного маневра.
Это не единственный способ. Еще и другие предлагали. Вплоть до ядерного воздействия. Есть два уровня зла — ядерную бомбу туда или же ожидать, когда прилетит к нам опасный астероид.
Беседовал Игорь Буккер
К публикации подготовила Ольга Лебедева
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