Были ли америк﻿анцы на Луне — рассказал сотрудник РАН

В последнее время в прессе всё чаще стали появляться сообщения о планах по освоению космоса. Причём создаётся впечатление, что начался новый виток соперничества, как когда-то между США и СССР.

Об этом ведущий программы "Точка зрения" "Правды.Ру" Игорь Буккер поговорил с кандидатом технических наук, ведущим научным сотрудником Института космических исследований РАН Натаном Эйсмонтом.

Читайте начало интервью: Натан Эйсмонт рассказал о лунной программе NASA

— Ведётся много споров насчёт того, были американцы на Луне, высаживались на неё или нет. Не могу не спросить…

— Конечно, они там были. Здесь никаких сомнений нет. Люди иногда склонны как-то сенсации выдавать на-гора с тем, чтобы привлечь к себе внимание. Я сомневаюсь, что те люди, которые говорят, что не было высадки, сами в это верят. Это такие акции исключительно для привлечения новых подписчиков, читателей.

— Я этот вопрос задал, знаете, почему? Потому что не кажется ли вам, что Трамп именно сейчас занялся лунным, в отличие от Обамы, проектом, чтобы доказать, что, дескать, "мы молодцы, были на Луне, а сейчас опять полетим"?

— Вы знаете, Трамп — очень интересный человек. У него интересные взгляды, неожиданные. От него я этого вполне ожидаю.

Принято считать, что он не совсем в теме многих вещей, которые сам же инициирует. Может быть, Трамп действительно не верит. Но люди, которые хоть мало-мальски получили соответствующее образование и тем более каким-то образом соприкасались с этими проблемами, конечно, не допускают и тени сомнений в том, что американцы были на Луне.

Тем более это все можно сейчас посмотреть. Сейчас технические возможности для космических полетов, для космической деятельности все-таки заметно возросли по сравнению с тем, что даже было 10 лет назад. То есть техника здесь, конечно, сильно шагнула вперед, наши возможности много-много более такие амбициозные, но реализуемые, чем это было те же 10 лет назад. Так что здесь сомнений нет.

Проигрывают все

— Это понятно. Говорили о том, что съемки потом могли в Голливуде сделать, потому что не сохранились реальные съемки с флагом. Они были. Просто, видимо, пленка засветилась. Вы знаете, почему я еще хотел спросить про лунную гонку? Мы все-таки опять, как раньше, не сотрудничаем никак в этой программе "Артемида" с американцами? Никаким образом? Никакие узлы не поставляем?

— Нет. К сожалению, нет. Почему к сожалению? Потому что все-таки есть в любой космической деятельности некоторые области, где какая-то из стороны, на самом деле находящаяся в конкуренции, все-таки впереди. И использовать, что кто-то впереди, это просто неправильно, неэффективно. И то, что это с самого начала, видимо, отчетливо не планировалось, это на самом деле некая ошибка в планировании. Здесь многие вещи играют роль контрпродуктивную, хотя изначально эти достижения предполагалось ускорить, сделать более надежно какой-то проект.

Конкуренция часто способствует быстрому движению, но иногда бывает так, что возникают некие совершенно ненужные трудности. Это как раз, мне кажется, тот самый случай. Здесь есть много областей, где вклад России был бы очень полезным и уменьшил бы риски миссии в целом и результаты тоже можно было получить более весомые, чем-то, что сейчас планируется.

— Как и в случае с вакциной от коронавируса проигрывают все, потому что начинают критиковать, не воспринимать. Эта же ситуация.

— Да-да, это хороший пример, действительно пример сегодняшнего дня. Так бывает, к сожалению, и в космической деятельности. Хотя есть пример очень хороший, его как-то мало вспоминают, пример совместной деятельности на МКС. И каждый день мы можем видеть подтверждение того, как это получается удачным при таком не то, что соревновании, при таком сотрудничестве, когда каждая сторона, если бы отказалась от этого сотрудничества, потеряла бы очень много, а не выиграла бы ничего.

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовила Ольга Лебедева