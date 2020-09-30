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Автор Евгений Стриж

Google запустил детскую платформу Kids Space

Поскольку в условиях пандемии ученики во многих странах начали учебный год дома, компания Google представила новый продукт, призванный помочь детскому дистанционному образованию. Платформа Kids Space — это набор приложений, видео и книг, которые помогут расширить кругозор, предназначена новинка для детей до 9 лет. Что у Kids Space внутри — и почему недовольны американские чиновники?

Google запустил детскую платформу Kids Space

Что предлагают детям: учеба как развлечение

"Контент Kids Space будет персонализирован для каждого пользователя. Обращаем внимание: данные детей не будут применяться для таргетинга рекламы", — заявила в интервью Минди Брукс, директор Google по взаимодействию с детьми и семьями.

По словам Брукс, Google Kids Space призван не заменить учебу, а скорее дать детям больше возможностей для самообучения в менее формальных рамках.

Все приложения будут проверены учителями и получат значок "одобрено учителем". Тщательный отбор контента для Kids Space — гордость компании: учителя работали над ним по множеству параметров, включая соответствие возрасту, качество обучения и положительную обратную связь. Видео будут подгружаться с YouTube Kids — "детской" версии YouTube. Библиотека книг уже заполнена более чем 400 экземплярами, все они выложены бесплатно.

"Kids Space на старте будет доступен только для планшетов под управлением Android, мобильной операционной системы Google, и не будет работать на iPad. Дополнительно Kids Space установят как стандартное ПО для некоторых планшетов Lenovo, в том числе для Tab M10 HD Gen 2 — флагманского устройстава китайской компании", — отмечают в прессе.

Почему у Google не ладится с "детскими" начинаниями

Даже такие (максимально нейтральные) заявления тут же были встречены критикой: многие эксперты обеспокоены тем, что поисковый гигант снова "играет на детской площадке".

Для Google такие "игры" обычно ничем хорошим не кончаются: в сентябре прошлого года Федеральная торговая комиссия США наложила на компанию рекордный штраф в размере 170 миллионов долларов за нарушение YouTube COPPA, закона о защите данных детей в Интернете. После этого в Google вынуждены были серьезно поменять алгоритмы обработки видео, маркируемых как "детские", и не собирать практически никаких детских данных.

Также в апреле 2020 года на Google был подан судебный иск из-за его учебных инструментов: два подростка из Иллинойса обратились в суд из-за нарушения COPPA, а также "биометрического закона" о конфиденциальности, который регулирует распознавание сканирование лиц.

Поэтому запуск Kids Space — очередной риск для Google. Ведь если дети и их родители найдут очередную "уязвимость", которую проглядели тестировщики, очередной скандал неминуем.

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Темы google технологии онлайн-обучение мобильные приложения дистанционное образование
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